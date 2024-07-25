Запретить работу алкомаркетов в выходные предложили в Госдуме

Депутат Султан Хамзаев уже работает над этим вопросом

25 июля 2024, 11:40, ИА Амител

Бутылки / Источник фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить работу алкомаркетов в России по выходным, пишет РИА Новости.

Он отметил, что это второй по популярности запрос от граждан после принятия закона о "наливайках". Хамзаев также считает необходимым законодательно определить, что такое "алкомаркет", указывая, что в таких магазинах алкогольная продукция должна составлять не менее 70% ассортимента.

Парламентарий уже работает над законодательным решением вопроса.

Ранее Хамзаев также предложил запретить продажу спиртного на пляжах и в пределах 500 метров от них.