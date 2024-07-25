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Запретить работу алкомаркетов в выходные предложили в Госдуме

Депутат Султан Хамзаев уже работает над этим вопросом

25 июля 2024, 11:40, ИА Амител

Бутылки / Источник фото: unsplash.com
Бутылки / Источник фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить работу алкомаркетов в России по выходным, пишет РИА Новости.

Он отметил, что это второй по популярности запрос от граждан после принятия закона о "наливайках". Хамзаев также считает необходимым законодательно определить, что такое "алкомаркет", указывая, что в таких магазинах алкогольная продукция должна составлять не менее 70% ассортимента.

Парламентарий уже работает над законодательным решением вопроса.

Ранее Хамзаев также предложил запретить продажу спиртного на пляжах и в пределах 500 метров от них.

депутаты алкоголь

Комментарии 21

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Гость

11:42:27 25-07-2024

Когда уже этому припадочному "хотелку" завернут???

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Гость

11:43:48 25-07-2024

ИДИОТИЗМ! Кульутуру пития таким образом точно не привить! До абсурда не доходите!!!!!!!

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Гость

17:48:34 25-07-2024

Гость (11:43:48 25-07-2024) ИДИОТИЗМ! Кульутуру пития таким образом точно не привить! До... Предлагают пить в рабочие дни.

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Гость

11:44:23 25-07-2024

В Госдуме нет более насущных тем для обсуждения???????????????

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Гость

11:47:54 25-07-2024

запретите работу госдумы

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гость

11:51:07 25-07-2024

Это называется имитация работы))

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Гость

12:38:06 25-07-2024

гость (11:51:07 25-07-2024) Это называется имитация работы))... Не соглашусь. Судя по генерации массы неадекватных но очень последовательных инициатив у этого конкретного депутата, и с учетом полного игнорирования им любой критики, он реально верит в свое высокое духовное предназначение, видимо мнит себя эдаким миссией. Имей он больше ума - далеко бы пошел, а так..

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Гость

16:12:49 25-07-2024

Гость (12:38:06 25-07-2024) Не соглашусь. Судя по генерации массы неадекватных но очень ...
Это называется шизофрения.

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Гость

12:05:33 25-07-2024

в своём ауле пусть запрещает. оборзели в конец уже

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ВВП

12:09:20 25-07-2024

Согласен с диагнозом поставленным Бастрыкиным

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Гость

12:09:31 25-07-2024

Запретить Хамзаеву работать в будни дни в Думе. Пусть приходит туда по выходным.

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Гость

12:38:45 25-07-2024

Ну, вроде все алкаши отписАлись. Как же - покусились на святое - пить без перерывов и выходных. Да хоть больше времени и денег будете тратить на детей своих...

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Гость

12:51:17 25-07-2024

Гость (12:38:45 25-07-2024) Ну, вроде все алкаши отписАлись. Как же - покусились на свят... А каким боком пить к покупке? (Или вы не отходя от кассы употребляете?) Предлагаете всем в рабочие дни ходить по алкомаркетам?) И да, недоработочка у депутата - есть куча народу, у которого скользящие графики работы. Надо ж это тоже как-то учесть - например, сделать алкомаркетам часы работы два часа один день в неделю. Чтобы жизнь медом не казалась никому.

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Гость

12:40:05 25-07-2024

Не, этот Султан явно головой битый.

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RUSSKIY

13:03:49 25-07-2024

Моя бабушка была краевым депутатом. А вообще работала птичницей в совхозе. Примерно раз в год за ней в деревню приезжала Волга и вместе с другими депутатами от района они ехали в Барнаул. Там 2-3 дня они заседали, голосовали, единогласно поднимая руки, а потом обратно ехали работать. Так зачем же сейчас платить депутатам каждый месяц оклады в сотни тысяч и содержать ежедневно, если голосуют они так же, как им скажут? Как говорится,зачем платить больше, если нет никакой разницы?" Только законы более глупые стали от безделья...

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Кхм...

13:41:11 25-07-2024

RUSSKIY (13:03:49 25-07-2024) Моя бабушка была краевым депутатом. А вообще работала птични... Потому что ваша бабушка была птичницей, а не депутатом.

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Гость

13:52:48 25-07-2024

Кхм... (13:41:11 25-07-2024) Потому что ваша бабушка была птичницей, а не депутатом.... Вообще-то при СССР работали на своих рабочих местах ВСЕ депутаты! У нас в школе педагог был депутатом. А сейчас где их рабочее место? У какого станка?

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Гость

15:40:00 25-07-2024

Гость (13:52:48 25-07-2024) Вообще-то при СССР работали на своих рабочих местах ВСЕ депу... потому и кончился ваш ссср.

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Дюша

14:23:17 25-07-2024

Запретить Гос Думу... Зачем она нужна, если обсуждают исключительно никчемные вопросы, выдавая их за архиважные... Вообще подобные инициативы легко снять с повестки дня, если компенсацию за убытки торговым организациям и моральный ущерб населению от таких решений возложить персонально на депутатов. Слышь, Султан!!! Ты уже сейчас мне за моральный вред от нахлынувших переживаний должен три своих оклада!!!

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Гость

14:41:24 25-07-2024

Не кажется вам что этот Султан навязывает русским законы Шариата ?

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Вован

16:47:19 25-07-2024

Давайте запретим Хамзаева !

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