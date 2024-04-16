В Алтайском крае на четыре часа перекроют участок Чуйского тракта из-за военных
Ограничение будет действовать в ночь с 16 на 17 апреля
16 апреля 2024, 14:30, ИА Амител
Военная колонна / Фото: function.mil.ru
В Алтайском крае в ночь с 16 на 17 апреля перекроют участок Чуйского тракта из-за проезда военных колонн, предупредили в ГИБДД региона.
Ограничение будет действовать с 23:55 до 04:00 по маршруту Баюновские Ключи – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – ЗАТО Сибирский.
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены.
Напомним, 16 апреля с 18:00 до 20:00 проезд из-за военных также будет недоступен на участке трассы Полковниково – Чуйский тракт – Налобиха.
Комментарии 0