Военные перекроют участок Чуйского тракта 16 апреля

Ограничение будет действовать два часа

16 апреля 2024, 07:50, ИА Амител

Военная колонна / Фото: function.mil.ru

В Алтайском крае вечером 16 апреля перекроют участок Чуйского тракта из-за проезда военных колонн, сообщили в ГИБДД региона.

Проезд будет ограничен с 18:00 до 20:00 по маршруту Полковниково – Чуйский тракт – Налобиха.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены.