Житель Алейска чуть не погиб при пожаре из-за перекала печи
Мужчина отравился продуктами горения
13 февраля 2025, 21:52, ИА Амител
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Алейске на улице Первомайской в двухквартирном жилом доме вспыхнул пожар. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.
"Звеном газодымозащитной службы при пожаре спасен мужчина, госпитализирован в Алейскую районную больницу (отравление продуктами горения)", – рассказали спасатели.
Пожар ликвидировали на площади 85 "квадратов". Его тушили десять специалистов и три единицы техники.
Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи – перекал.
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