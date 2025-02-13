Житель Алейска чуть не погиб при пожаре из-за перекала печи

Мужчина отравился продуктами горения

13 февраля 2025, 21:52, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алейске на улице Первомайской в двухквартирном жилом доме вспыхнул пожар. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

"Звеном газодымозащитной службы при пожаре спасен мужчина, госпитализирован в Алейскую районную больницу (отравление продуктами горения)", – рассказали спасатели.

Пожар ликвидировали на площади 85 "квадратов". Его тушили десять специалистов и три единицы техники.

Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи – перекал.