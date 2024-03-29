В Алтайском крае на месяц закроют почти 300 дорог для грузовиков
Ограничение не затронет пассажирские перевозки, спецтехнику, а также провоз международных грузов и пищевых продуктов
29 марта 2024, 09:45, ИА Амител
В Алтайском крае с 8 апреля по 7 мая закроют почти 300 региональных и межмуниципальных дорог для грузовиков. Это ежегодная мера для весенней просушки дорожного полотна.
Как уточнили в краевом Минтрансе, на время введения ограничения установят соответствующие дорожные знаки. Запрет коснется автомобилей с нагрузкой на ось более 6 тонн и не имеющих специального разрешения.
В то же время мера не затронет автобусы, дорожную и специализированную технику, а также провоз международных грузов и пищевых продуктов.
В Барнауле аналогичная мера будет действовать с 1 по 30 апреля.
10:02:43 29-03-2024
Поздно уже. Надо было с 18 марта закрывать. Дороги убили уже. Идиотизм а не ежегодная мера.
10:57:51 29-03-2024
Водитель (10:02:43 29-03-2024) Поздно уже. Надо было с 18 марта закрывать. Дороги убили уже... Зачем предотвращать разрушение, потом деньги на ремонт списывать не куда будет ...
14:52:13 29-03-2024
Вместо того, чтобы строить неубиваемые дороги, эти упыри практически парализуют доставку, к примеру, строительных материалов, так необходимых начале строительного сезона. Конторы, создающие сложности для экономики, но не исполняющие своё предназначение должным образом, лично я считаю внутренними врагами России, предателями и саботажниками. Только штрафовать за перегруз 2й оси и умеют, паразиты.