В Алтайском крае на месяц закроют почти 300 дорог для грузовиков

Ограничение не затронет пассажирские перевозки, спецтехнику, а также провоз международных грузов и пищевых продуктов

29 марта 2024, 09:45, ИА Амител

Грузовой автомобиль / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае с 8 апреля по 7 мая закроют почти 300 региональных и межмуниципальных дорог для грузовиков. Это ежегодная мера для весенней просушки дорожного полотна.

Как уточнили в краевом Минтрансе, на время введения ограничения установят соответствующие дорожные знаки. Запрет коснется автомобилей с нагрузкой на ось более 6 тонн и не имеющих специального разрешения.

В то же время мера не затронет автобусы, дорожную и специализированную технику, а также провоз международных грузов и пищевых продуктов.

В Барнауле аналогичная мера будет действовать с 1 по 30 апреля.