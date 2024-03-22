В Барнауле ограничат движение большегрузов, чтобы сохранить дороги в целости
Временный запрет вводят каждый год в период весенней распутицы
22 марта 2024, 12:31, ИА Амител
Грузовой автомобиль / Фото: unsplash.com
В Барнауле введут ограничения на движение тяжеловесного транспорта, которые будут действовать с 1 по 30 апреля 2024 года, сообщает мэрия.
"Запрет коснется транспорта с нагрузкой на ось более шести тонн и будет действовать на автодорогах общего пользования местного значения. Временный запрет вводят каждый год в период весенней распутицы. Такая мера обеспечивает сохранность дорог", – говорится в сообщении.
Ограничения не налагаются на следующие виды перевозок и транспорта:
- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки пищевых продуктов, кормов для животных и их составляющих, лекарственных препаратов, топлива, смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, органических и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, твердых и жидких бытовых отходов;
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- специализированную технику, используемую для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, находящуюся в хозяйственном ведении соответствующих организаций;
- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- специализированную технику, выполняющую работы по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, финансирование которых осуществляется за счет средств городского и краевого бюджетов;
- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
На сайте ФКУ "Росдормониторинг" можно получить специальное разрешение на передвижение транспорта с превышением временной нагрузки на ось 6 тонн по дорогам Барнаула с другими видами груза.
12:48:22 22-03-2024
Было бы что сохранять. Дороги одноразовые, каждую весну хоть заново делай.
14:12:09 22-03-2024
Вместо того, чтобы строить нормальные дороги, они долбят предпринимателей... Штраф за превышение 6 тонн на ось - 350 000 рублей!!!! Только вдумайтесь! Вся деловая жизнь замирает. Просто враги народа,ю вредители, вводят такие невыносимые условия для работы!
14:28:28 22-03-2024
поставьте уже на Ленина наряд! Недалекие фуристы по яндексу едущие уже одолели!
14:59:40 22-03-2024
это из оперы запретить пользоваться лифтом что бы он был как новенький, а так и ногами дойдете
16:42:31 22-03-2024
Спаси, Господи, Барнаул от коррупции. И председателя его!
18:12:32 22-03-2024
Чтобы сохранить большегрузы