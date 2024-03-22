В Барнауле ограничат движение большегрузов, чтобы сохранить дороги в целости

Временный запрет вводят каждый год в период весенней распутицы

22 марта 2024, 12:31, ИА Амител

Грузовой автомобиль / Фото: unsplash.com

В Барнауле введут ограничения на движение тяжеловесного транспорта, которые будут действовать с 1 по 30 апреля 2024 года, сообщает мэрия.

"Запрет коснется транспорта с нагрузкой на ось более шести тонн и будет действовать на автодорогах общего пользования местного значения. Временный запрет вводят каждый год в период весенней распутицы. Такая мера обеспечивает сохранность дорог", – говорится в сообщении.

Ограничения не налагаются на следующие виды перевозок и транспорта:

международные перевозки грузов;

пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

перевозки пищевых продуктов, кормов для животных и их составляющих, лекарственных препаратов, топлива, смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, органических и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, твердых и жидких бытовых отходов;

перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

специализированную технику, используемую для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, находящуюся в хозяйственном ведении соответствующих организаций;

транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

специализированную технику, выполняющую работы по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, финансирование которых осуществляется за счет средств городского и краевого бюджетов;

транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

На сайте ФКУ "Росдормониторинг" можно получить специальное разрешение на передвижение транспорта с превышением временной нагрузки на ось 6 тонн по дорогам Барнаула с другими видами груза.