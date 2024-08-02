В Барнауле заявили о дефиците земельных участков для участников СВО
Комиссия по оказанию помощи бойцам и их семьям попросит рассмотреть возможность компенсации
02 августа 2024, 08:33, ИА Амител
В мэрии Барнаула прошло заседание городской комиссии по оказанию помощи участникам спецоперации и их семьям. Как сообщает пресс-центр администрации краевой столицы, одним из вопросов стала нехватка земельных участков для предоставления военным и их близким.
Зампред по работе с общественностью жилищно-коммунального комитета Барнаула отметил, что жилье выдают лишь тем, кто состоит на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Преимущественное право имеют сироты, которые участвовали в спецоперации. По итогам совещания чиновники решили обратиться в профильные органы и АКЗС о разработке законопроекта о включении участников в число льготников.
Вместе с тем зампред комитета по земельным ресурсам и землеустройству Наталья Ветроградова напомнила, что военные также могут бесплатно получить землю. При этом в Барнауле участков, подходящих для этих целей, не хватает.
"В настоящее время на территории Барнаула предоставлено 14 земельных участков участникам спецоперации и их семьям. Эта работа продолжается. Тем не менее в городе наблюдается дефицит земельных участков, обеспеченных необходимыми инженерными коммуникациями", – заявила она.
Ветроградова подчеркнула, что в ряде регионов эта проблема решается компенсацией в виде денег. Депутаты поручили предоставить в БГД информацию о выдаче участков, а также выйти с законодательной инициативой о необходимости введения денежных компенсаций при их отсутствии.
08:39:23 02-08-2024
Почти каждый день пишут про одобренные проекты новых зданий, а тут... Почти мини-города строят.
Как так?
08:45:05 02-08-2024
Забирайте землю у тех кто откосил от армии
08:58:01 02-08-2024
Гость (08:45:05 02-08-2024) Забирайте землю у тех кто откосил от армии ... У савинцевых, например, и т.д....
09:03:45 02-08-2024
Гость (08:45:05 02-08-2024) Забирайте землю у тех кто откосил от армии ... Судя по минусовкам не мало "косарей" наберётся
08:56:16 02-08-2024
БЫЛО:
Дмитрий Сухов — городской голова с 1882 по 1885 годы. Мало того, что отказался от жалованья, но и жертвовал горожанам часть своих доходов.
Анатолий Мельников — с 1971 по 1986 годы. Легендарный руководитель Барнаула в советские годы. При Анатолии Ивановиче Барнаул преобразился из отсталой деревенской слободки в настоящий сибирский город. Было построено более 4 млн кв. метров жилья, механический и пивоваренный заводы, три вокзала, три рынка, три кинотеатра, кондитерская фабрика, молочный комбинат, ТЭЦ-3, трамвайно-троллейбусное депо, второй речной водозабор, детские сады, школы, училища, вузы, больницы и многое другое. В эпоху Мельникова Барнаул прирос двумя новыми районами — Ленинским и Индустриальным.
СТАЛО:
Игорь Савинцев — с 2010 по 2015 годы. Войдет в историю уголовным делом 2015 года, в результате которого последовала отставка. Оно было возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями. По версии следователей, в 2010—2011 годах Савинцев подписал постановления о предоставлении по заниженной стоимости муниципальных земельных участков двум обществам с ограниченной ответственностью, аффилированным с членами его семьи. Приговорен условно к 4 годам лишения свободы.
2024 год.
"В мэрии Барнаула прошло заседание. Одним из вопросов стала нехватка земельных участников для предоставления военным и их близким."
О, времена!!! О, нравы!!!
09:37:45 02-08-2024
RUSSKIY (08:56:16 02-08-2024) БЫЛО:Дмитрий Сухов — городской голова с 1882 по 1885... Так ваш савинцев судя по годам при императоре был, зачем вы ссср сюда приплели.
09:49:21 02-08-2024
RUSSKIY (08:56:16 02-08-2024) БЫЛО:Дмитрий Сухов — городской голова с 1882 по 1885... судя по количеству воскл.знаков - вы в позитиве и довольны сверх меры.
08:56:42 02-08-2024
Такую же проблему признают уже много лет с земельными участками для многодетных.
Край нищий, но с полноценным аппаратом управления...
09:22:26 02-08-2024
Гость (08:56:42 02-08-2024) Такую же проблему признают уже много лет с земельными участк... Вы предлагаете изменить структуру власти?
09:44:03 02-08-2024
Гость (09:22:26 02-08-2024) Вы предлагаете изменить структуру власти? ... хватит уже революций. плавали, знаем.
а вопрос земли всегда стоял особняком. чел "на земле" приобретает важную новую степень свободы.
11:22:34 02-08-2024
Мусик (09:44:03 02-08-2024) хватит уже революций. плавали, знаем.а вопрос земли всег... где именно вы плавали и в каких революциях участвовали
14:38:15 02-08-2024
Гость (11:22:34 02-08-2024) где именно вы плавали и в каких революциях участвовали... ну если корабли ходят, а плавает сами знаете что, то вот и ответ
15:00:07 02-08-2024
Гость (14:38:15 02-08-2024) ну если корабли ходят, а плавает сами знаете что, то вот и о... вы ответили что вы какашка - так и запишем
22:37:09 02-08-2024
Гость (11:22:34 02-08-2024) где именно вы плавали и в каких революциях участвовали... А вы забавный и дерзковатый юнош.
Поэтому отвечу так - перестройку прочувствовал опой, шкурой и до сих пор вижу последствия.
Доступно?
14:07:39 02-08-2024
Гость (09:22:26 02-08-2024) Вы предлагаете изменить структуру власти? ... Сильный вопрос. Руководителя многих структур управляют из Нска, неплохо было бы войти в Сибирскую губернию...
Вопрос в другом, нужен ли им такой подарок
09:42:32 02-08-2024
В стране с самой большой площадью на душу населения не хватает земли -парадокс.
11:02:29 02-08-2024
Гость (09:42:32 02-08-2024) В стране с самой большой площадью на душу населения не хвата... таких парадоксов много
10:55:46 02-08-2024
А Афганцев, а ветеранов Чеченской, всех участками уже обеспечили? Или им многим уже по два квадратных метра и хватит?
11:42:48 02-08-2024
Гость (10:55:46 02-08-2024) А Афганцев, а ветеранов Чеченской, всех участками уже обеспе... Не обеспечили нас-ветеранов Чечни
13:02:08 02-08-2024
Гость (11:42:48 02-08-2024) Не обеспечили нас-ветеранов Чечни... Только наивный поверит, что сейчас что-то изменится. Дадут 3-4 участникам блатным землю, разафишируют и благополучно забудут. Первый раз что-ли?
11:04:20 02-08-2024
Зато проявили заботу. Собрались. Обсудили.
11:56:54 02-08-2024
не хватает земли ------- да земли то хватает. Но тут речь идет о земле в городе и пригороде, видимо? А в поле им хоть сейчас нарежут участков, я думаю)
20:49:17 03-08-2024
если выделять участки цены будут падать, а если компенсацию, то расти...