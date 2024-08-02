В Барнауле заявили о дефиците земельных участков для участников СВО

Комиссия по оказанию помощи бойцам и их семьям попросит рассмотреть возможность компенсации

02 августа 2024, 08:33, ИА Амител

Земельный участок / Фото: unsplash.com

В мэрии Барнаула прошло заседание городской комиссии по оказанию помощи участникам спецоперации и их семьям. Как сообщает пресс-центр администрации краевой столицы, одним из вопросов стала нехватка земельных участков для предоставления военным и их близким.

Зампред по работе с общественностью жилищно-коммунального комитета Барнаула отметил, что жилье выдают лишь тем, кто состоит на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Преимущественное право имеют сироты, которые участвовали в спецоперации. По итогам совещания чиновники решили обратиться в профильные органы и АКЗС о разработке законопроекта о включении участников в число льготников.

Вместе с тем зампред комитета по земельным ресурсам и землеустройству Наталья Ветроградова напомнила, что военные также могут бесплатно получить землю. При этом в Барнауле участков, подходящих для этих целей, не хватает.

"В настоящее время на территории Барнаула предоставлено 14 земельных участков участникам спецоперации и их семьям. Эта работа продолжается. Тем не менее в городе наблюдается дефицит земельных участков, обеспеченных необходимыми инженерными коммуникациями", – заявила она.

Ветроградова подчеркнула, что в ряде регионов эта проблема решается компенсацией в виде денег. Депутаты поручили предоставить в БГД информацию о выдаче участков, а также выйти с законодательной инициативой о необходимости введения денежных компенсаций при их отсутствии.