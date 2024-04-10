В Алтайском крае на производстве не хватает молодежи для замены ушедших на пенсию

При этом в регионе за год выросли зарплатные предложения в сфере производства

10 апреля 2024, 10:40, ИА Амител

Молодежь в темноте / Фото: pixabay.com

Исследовательский центр "Зарплаты.ру" проанализировал вакансии, размещенные в рубрике "Производство, сервисное обслуживание" в Алтайском крае, и отметил рост зарплатных предложений для специалистов сферы.

Аналитики отметили, что на рынке труда по-прежнему востребованы практически все высококвалифицированные и низкоквалифицированные специалисты рабочих специальностей. Демографическая яма 90-х и начала нулевых – это основной фактор, который оказывает влияние на рынок труда и усугубляет дефицит кадров.

Ситуация не может быть преодолена в среднесрочной и тем более в краткосрочной перспективе. Рынок находится в состоянии дисбаланса: потребность в кадрах в отраслях, связанных с производством и импортозамещением, превышает возможности.

"На данный момент зарплаты специалистов на производстве достойно конкурируют с другими сферами и зачастую выше рынка. Но при этом высокий спрос на них по-прежнему сохраняется, поскольку на рынок не выходит нужное количество молодежи, которая, например, может заменить работников, вышедших на пенсию", – говорится в исследовании.

По итогам марта 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в сфере производства медианные зарплатные предложения выросли на 4%. Наибольшее увеличение отмечается у операторов производственной линии (+18%, до 47,5 тыс. рублей), инженеров-конструкторов (+10%, до 55 тыс. рублей), мастеров участка (+17%, до 60 тыс. рублей), инженеров по качеству (+30%, до 45 тыс. рублей), контролеров ОТК (+30%, до 45 тыс. рублей).