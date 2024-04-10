В Алтайском крае на производстве не хватает молодежи для замены ушедших на пенсию
При этом в регионе за год выросли зарплатные предложения в сфере производства
10 апреля 2024, 10:40, ИА Амител
Исследовательский центр "Зарплаты.ру" проанализировал вакансии, размещенные в рубрике "Производство, сервисное обслуживание" в Алтайском крае, и отметил рост зарплатных предложений для специалистов сферы.
Аналитики отметили, что на рынке труда по-прежнему востребованы практически все высококвалифицированные и низкоквалифицированные специалисты рабочих специальностей. Демографическая яма 90-х и начала нулевых – это основной фактор, который оказывает влияние на рынок труда и усугубляет дефицит кадров.
Ситуация не может быть преодолена в среднесрочной и тем более в краткосрочной перспективе. Рынок находится в состоянии дисбаланса: потребность в кадрах в отраслях, связанных с производством и импортозамещением, превышает возможности.
"На данный момент зарплаты специалистов на производстве достойно конкурируют с другими сферами и зачастую выше рынка. Но при этом высокий спрос на них по-прежнему сохраняется, поскольку на рынок не выходит нужное количество молодежи, которая, например, может заменить работников, вышедших на пенсию", – говорится в исследовании.
По итогам марта 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в сфере производства медианные зарплатные предложения выросли на 4%. Наибольшее увеличение отмечается у операторов производственной линии (+18%, до 47,5 тыс. рублей), инженеров-конструкторов (+10%, до 55 тыс. рублей), мастеров участка (+17%, до 60 тыс. рублей), инженеров по качеству (+30%, до 45 тыс. рублей), контролеров ОТК (+30%, до 45 тыс. рублей).
10:52:10 10-04-2024
Ну надо же, а зато блошегов-шмогеров то наплодили сколько.
12:49:34 10-04-2024
Гость (10:52:10 10-04-2024) Ну надо же, а зато блошегов-шмогеров то наплодили сколько. ... Не помню где читал, провели опрос, из 4, 3 хотят быть блогерами)
05:31:23 11-04-2024
ВВП (12:49:34 10-04-2024) Не помню где читал, провели опрос, из 4, 3 хотят быть блогер... трехлеток опрашивали?
13:47:55 10-04-2024
Гость (10:52:10 10-04-2024) Ну надо же, а зато блошегов-шмогеров то наплодили сколько. ... . Да, а ещё больше президентов, вице премьеров и директоров. Зарплаты должны быть не как в Зимбабве и Уганде, по 200 - 250 долларов, а как в отсталый Аргентине, по 450 - 600. Минимальные. Прожиточный минимум на человека 19600, семья из трёх человек, минимум 55000. На уровне выше, чем думать о еде и одежде. Что ниже, райский труд за еду и ночлег. Так вы Россию с колен не поднимете! Патриотизм он не только в телевизоре. Если человек живёт бедно, его главная проблема поесть и переночевать. Остальное, проблемы других.
17:26:02 10-04-2024
Георгий (13:47:55 10-04-2024) . Да, а ещё больше президентов, вице премьеров и директоров... Да-да, достаточно увеличить зп и всё будет чики-пуки. Про то, что цены сразу подтянутся за зарплатами и купить на новую зарплату можно будет ещё меньше, чем раньше мудрейший конечно не знает.
06:44:14 11-04-2024
Гость (17:26:02 10-04-2024) Да-да, достаточно увеличить зп и всё будет чики-пуки. Про то... ]
А правительство с президентом тогда зачем? Вот пусть и контролируют цены в стране. А то получается всё , ну просто всё пустили на самотёк.
10:53:05 10-04-2024
так на лыжи вся молодежь и у меня подрастают дети тоже на лыжи готовимся 1-2 года и вперед !
11:34:40 10-04-2024
гость (10:53:05 10-04-2024) так на лыжи вся молодежь и у меня подрастают дети тоже на л... И это правильно. "Здесь уже ничего не исправить, Господь, жги!!"(с)
11:01:36 10-04-2024
Еще один повод поднять пенсионный возраст. На этот раз - чтоб не уходили кадры. :(
11:09:06 10-04-2024
А зарплаты то какие гигантские указаны в статье, прямо денег девать будет некуда. Пенсионеры ушли, что за эти копейки дорабатывали стаж, а молодняк не хочет за гроши горбатиться, все просто. И при этом тут же указано что указанные зарплаты достойно конкурируют и даже выше рынка ! Это вообще ......, с таким подходом вы никогда никого не найдете.
11:15:52 10-04-2024
Гость (11:09:06 10-04-2024) А зарплаты то какие гигантские указаны в статье, прямо денег... А что не так с зп? Вполне конкурентная. 3 года назад эти зарплаты были в 2 раза меньше. 50% ый рост за 3 года хороший уровень. И выходит на одну полку с менеджерами.
11:26:12 10-04-2024
Гость (11:15:52 10-04-2024) А что не так с зп? Вполне конкурентная. 3 года назад эти зар... Как говорил один мой знакомый - если ноль умножить хоть на 100, все равно получится ноль. Что такое сейчас 45 тысяч? Ладно, если ты один и у тебя собственная квартира, ноги, может быть, и не протянешь. А если съемное жилье или ипотека, семья, дети?
12:48:14 10-04-2024
Гость (11:26:12 10-04-2024) Как говорил один мой знакомый - если ноль умножить хоть на 1... Если работать в полторы смены, как в Китае или Японии, то будет уже почти 70 тыс.
13:25:00 10-04-2024
Гость (12:48:14 10-04-2024) Если работать в полторы смены, как в Китае или Японии, то бу... Спасибо, добрый человек. А потом, когда у вас полезут болячки от такой работы, кто вам будет восстанавливать потерянное здоровье? Неужто работодатель?
19:16:05 10-04-2024
Гость (12:48:14 10-04-2024) Если работать в полторы смены, как в Китае или Японии, то бу... Можно работать и в четыре смены, но только не долго , дня 3-4, а потом сдохнешь
11:28:34 10-04-2024
Гость (11:15:52 10-04-2024) А что не так с зп? Вполне конкурентная. 3 года назад эти зар... В соседнем регионе промониторьте зп, и сразу ясно станет.
11:50:49 10-04-2024
Гость (11:15:52 10-04-2024) А что не так с зп? Вполне конкурентная. 3 года назад эти зар... Зп в промышленности увеличилась на производстве за счет переработки, внеурочных работ и т.п. а ставки , оклады так и остались на уровне 2021 года.
12:18:21 10-04-2024
Гость (11:15:52 10-04-2024) А что не так с зп? Вполне конкурентная. 3 года назад эти зар... Вот только не надо дурковать! Всё Вы понимаете!
09:19:54 11-04-2024
Гость (11:15:52 10-04-2024) А что не так с зп? Вполне конкурентная. 3 года назад эти зар... А вы сами давно в магазине были???
16:27:02 11-04-2024
Гость (11:09:06 10-04-2024) А зарплаты то какие гигантские указаны в статье, прямо денег... Когда твоей зарплаты хватает на еду и жильё, то тогда получается, что ты раб.
11:13:58 10-04-2024
Дело не только в том что старшее поколение уходит на пенсию, а то что за 20-25 последних лет производство уничтожили в стране. Сделали работу на заводе не перспективной. Молодёж закончил обучение идёт в купи-продай, потому что рисков меньше и денежный оборот быстрее происходит. И не произошла передача знаний из поколение в поколение. Наконец-то сейчас баланс начал востанавливатся, но мы сами разучились что-либо производить. И научить на практике некому, только в теории. Поэтому считайте что у на 30ые годы прошлого века и мы заново развиваем промышленность. Нужно чтобы снова работать на заводе стало приситжным, чтобы люди шли туда работать, ну и соответственно терпимее относится к процессу вхождения в производство и приобретения профессиональных навыков на ошибках. Да экономически это не выгодно. Но без этого развития не будет.
15:58:17 10-04-2024
Гость (11:13:58 10-04-2024) Дело не только в том что старшее поколение уходит на пенсию,... А где Вы видите, что развиваем промышленность? Все работает на старых дрожжах. "Импортозамещение" выродилось в замену Европы Китаем.
06:46:58 11-04-2024
Гость (11:13:58 10-04-2024) Дело не только в том что старшее поколение уходит на пенсию,... О каком балансе идет речь? Вы были хоть раз на производстве? Чтобы так уверенно говорить сходите на какой-нибудь завод и посмотрите кто там работает
11:18:38 10-04-2024
Предложение в два раза ниже средних показателей по России. Премьер министр сказал, что средняя зарплата по России составляет 75 000 рублей. Вот когда будут предлагать зарплату 90-120 тысяч рублей может быть часть молодежи пойдет. А так проще на велосипеде по городу ездить доставщиком пиццы за 100 тысяч рублей в месяц. И на воздухе и график сам себе выбираешь и доход в три раза больше чем завод предлагает.
11:19:23 10-04-2024
Суммы просто огромные... На проезд и поесть... А одеться тепло на холод в производственных цехах уже не хватит.
11:29:40 10-04-2024
Мда... (11:19:23 10-04-2024) Суммы просто огромные... На проезд и поесть... А одеться теп... Проезд по 35р. В 2 стороны, пусть даже с пересадками в месяц 3т.р. ну ипотека 10т.р. в месяц. 45-13= 32т.р. на харю в месяц на еду? А если семья из 2ух человек, то ещё больше будет на еду оставаться и на тёплую одеждду хватит и к морюшку съездить. А в ценах на приличных предприятиях давно уже в футболке работать можно круглый год.
11:37:43 10-04-2024
Гость (11:29:40 10-04-2024) Проезд по 35р. В 2 стороны, пусть даже с пересадками в месяц... Сразу видно матерый заводчанин пишет ))
11:40:19 10-04-2024
Гость (11:29:40 10-04-2024) Проезд по 35р. В 2 стороны, пусть даже с пересадками в месяц... ипотека платеж последнее 3-4 года 20-30 тыс гна 15-25 лет где вы видели 10 тыс ?
11:40:32 10-04-2024
Гость (11:29:40 10-04-2024) Проезд по 35р. В 2 стороны, пусть даже с пересадками в месяц... Вы наверное директор как минимум... Коммуналку не платите? Детей одевали? Трамвай ждали? Про море думаете...
11:40:49 10-04-2024
Гость (11:29:40 10-04-2024) Проезд по 35р. В 2 стороны, пусть даже с пересадками в месяц... Ага. Вот только при окладе 45 на руки вы получите 39) Про квартплату вы почему-то скромно умалчиваете. Вот только что за мамину однушку с одним прописанным - 4800. Без электроэнергии, и-нета и мобильной связи. А это еще минимум полторы, а то и больше. То есть 39 минус ипотека 10 минус ну ок, 6 квартплата и все такое, минус 3 проезд. Двадцать) На месяц на все оставшееся. Одежда, обувь, ремонт-покупка техники, которая тоже иногда ломается. Лекарства, стоматология. Еда. Просто офигенная сумма, на все хватит. В том числе на поездку на море)
11:42:12 10-04-2024
Гость (11:29:40 10-04-2024) Проезд по 35р. В 2 стороны, пусть даже с пересадками в месяц...
Самому то не смешно от своего бреда ? 🤦♂️😂
11:44:32 10-04-2024
Гость (11:29:40 10-04-2024) Проезд по 35р. В 2 стороны, пусть даже с пересадками в месяц... Сразу видно эксплуататора.
11:49:30 11-04-2024
Гость (11:29:40 10-04-2024) Проезд по 35р. В 2 стороны, пусть даже с пересадками в месяц... Да это стёб )))
23:39:42 11-04-2024
Гость (11:29:40 10-04-2024) Проезд по 35р. В 2 стороны, пусть даже с пересадками в месяц... Ипотека 10?))))
11:33:21 10-04-2024
скажете тоже... там же работать надо, а соевым снежинкам это не к лицу.
да, а кто будет сторисы и рилсы выкладывать, м?
12:11:57 10-04-2024
Элен без ребят (11:33:21 10-04-2024) скажете тоже... там же работать надо, а соевым снежинкам эт... Какая нехорошая молодежь пошла, надо же. Не хочет горбатиться за МРОТ во славу чегототам. Предпочитает найти место, где будут платить. Оказывается, так тоже можно было. А эти предлагатели так и будут сидеть со своими сказками про отличную зп без рабочих рук.
11:33:50 10-04-2024
Вы реально считаете указанные в статье зарплаты достойными и выше рынка?? Мишустин назвал недавно средние зарплаты по РФ , так вот они на 30-40% выше того, что вы тут понаписали. И это выше рынка?? Или вы Мишустину не верите?? Вот тот, кто писал эту заказуху, пусть и идет туда работать..
12:51:28 10-04-2024
Вот это и есть показатель нашего развития и состояния края.Не вымышленный ,не бумажный ,а настоящий ,истинный.Просто какая то дыра и яма.Скоро здесь вообще народу не останется при таком отношении .Какую сферу не возьми ,везде крах и развал.
12:54:40 10-04-2024
"до 47,5 тыс. рублей"... мои траты в месяц последний год 80000 на все самое необходимое на меня, 1 иждивенца и пёселя - аренда (15т.р.), еда полноценный рацион (10т.р. в неделю обходится, не на макарошках пока), здоровье (врачи/лекарства 3-5 т.р), бензин + обслуживание авто( 5-6т.р.), оплата обучения, связь/интернет, + доп.расходы типа подарок кому то на д.р. или дома что то починить/заменить (еще ~ 10т.р.) И! Это без одежды! путешествий! походов в рестораны и кафе!!! Нет маленьких детей и кредитов! Вы о чем вообще??? Где средняя 73000 по стране? Никто к вам не пойдет даже на 60000, потому что это больше не деньги, на них невозможно прокормить семью!
13:07:05 10-04-2024
Гость (12:54:40 10-04-2024) "до 47,5 тыс. рублей"... мои траты в месяц последний год 800... Нормальная такая семья. Пёсель и иждевенец.
13:21:26 10-04-2024
что то идет не так!
13:25:00 10-04-2024
Гость (11:29:40 10-04-2024) Проезд по 35р. В 2 стороны, пусть даже с пересадками в месяц... А где ипотека 10;сейчас если даже миллион взять тысяч 15 платить надо на 15 лет
13:56:09 10-04-2024
Ха-ха-ха у меня знакомый директор компании водителя на фуру не может за 200 тр найти, а они предлагают 45. средняя цена квартиры в Барнауле 7 млн рублей. Чтобы ее купить в ипотеку даже зарплаты должны быть 200-400 косарей
22:19:54 10-04-2024
Гость (13:56:09 10-04-2024) Ха-ха-ха у меня знакомый директор компании водителя на фуру ... А где найти водителя , если кругом одни менеджеры , бариста и барбершоперы ...
05:20:46 11-04-2024
Гость (22:19:54 10-04-2024) А где найти водителя , если кругом одни менеджеры , ... что вы несете? молодежь ХОЧЕТ работать и зарабатывать. у меня дочь студентка. и она и всё ее окружение подрабатывает с 10 класса. Но им нужен свободный график, чтобы совмещать работу с учебой. Какой завод возьмет на работу студента, готового работать только по вечерам, ночам и выходным?
14:00:28 10-04-2024
Выросло поколение потребителей, поления созидателей практически закончилось.
14:09:34 10-04-2024
Гость (14:00:28 10-04-2024) Выросло поколение потребителей, поления созидателей практиче... "Нам солнца не надо - нам партия светит, нам хлеба не надо - работу давай"?
14:40:29 10-04-2024
Гость (14:09:34 10-04-2024) "Нам солнца не надо - нам партия светит, нам хлеба не надо -... Выросло поколение желающих ПОЛУЧАТЬ , поколения желающих ЗАРАБАТЫВАТЬ практически закончились, так более понятно ?
14:48:05 10-04-2024
Гость (14:40:29 10-04-2024) Выросло поколение желающих ПОЛУЧАТЬ , поколения желающих ЗАР... Ежели в вашем понимании "зарабатывать" - это 45 тысяч, при этом не за смену, а с переработками, то да, желающих на такой аттракцион не найдется и среди более взрослых, не только среди молодежи. Разве что надо до пенсии год-два дотянуть, а больше никуда не берут. Вы же понимаете, что это не заработок, это насмешка. А вот здоровье оставить на этой работе с таким графиком - как нефиг делать. И кому вы потом будете нужны больным? Государству, работодателю? Так что это банальный здравый смысл. Если уж пахать, то явно не за эти деньги.
15:23:42 10-04-2024
Гость (14:48:05 10-04-2024) Ежели в вашем понимании "зарабатывать" - это 45 тысяч, при э... Так в том то и дело, что ПАХАТЬ ни за какие деньги не хотят, хотят только ПОЛУЧАТЬ, а мест где за ПАХАТЬ платят вполне достойно в стране достаточно и еще, когда у человека, с пеленок, перед глазами только "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ" то все остальное для него становится вторичным и измеряется только деньгами.
15:56:23 10-04-2024
Гость (15:23:42 10-04-2024) Так в том то и дело, что ПАХАТЬ ни за какие деньги не хотят,... А можно просто работать, без вот этого вот надрыва? Пашут все же на тракторах, а не на людях. И да, в стране, наверное, есть места, где нормально платят за работу. Подозреваю, туда отсюда и уезжают те, кто не хочет ПАХАТЬ за целых 35 или 45 тысяч. А хочет работать и нормально зарабатывать. И да, предыдущий оратор, страдавший по поводу того, что люди не хотят работать, считал "деньгами" 36 тысяч в месяц. Офигенный Золотой Телец, мечта всей жизни.
16:21:21 10-04-2024
Гость (15:56:23 10-04-2024) А можно просто работать, без вот этого вот надрыва? Пашут вс... "Город солнца", Кампанелла )))) Да вы фантазер ))) "Серп и молот, молот серп, это наш советский герб, хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь... мало "
14:51:50 10-04-2024
Гость (14:00:28 10-04-2024) Выросло поколение потребителей, поления созидателей практиче... Бери от жизни всё.Херши кола-вкус победы.Кого воспитали тех и получили.Так что всё закономерно.
15:40:50 10-04-2024
Афиноген (14:51:50 10-04-2024) Бери от жизни всё.Херши кола-вкус победы.Кого воспитали тех ... Брать то научились, а вот давать не получается.
16:18:02 10-04-2024
Гость (15:40:50 10-04-2024) Брать то научились, а вот давать не получается.... А чему тут удивляться?Какое отношение к людям ,такое и к "патриотическим" призывам.Сейчас дураков нет,Павка Корчагин был тогда,а теперь ,извините ,как бы капитализм. Так что наш народ на мякине не проведёшь.
16:36:58 10-04-2024
Афиноген (16:18:02 10-04-2024) А чему тут удивляться?Какое отношение к людям ,такое и к "па... Не проведешь....стакан воды умирающему без денег не поднесут, "КАПИТАЛИЗМ"...
16:57:14 10-04-2024
Афиноген (14:51:50 10-04-2024) Бери от жизни всё.Херши кола-вкус победы.Кого воспитали тех ... господи, вам сколько лет, дедушка? сами не жили, и вам не дадим? так и не даете ведь
08:28:18 11-04-2024
Гость (16:57:14 10-04-2024) господи, вам сколько лет, дедушка? сами не жили, и вам не да... При чём здесь я?Я сказал о чём?О том как ,в своё время,проводилась такая пропаганда.Какие плоды она могла принести?Вот те самые ,что имеем на данный момент.Вы хоть в смысл маленько вникайте.Голова то у вас есть?А жить кому как хочется,я никогда и никому не препятствовал,у меня нет таких полномочий.
08:37:47 11-04-2024
Гость (14:00:28 10-04-2024) Выросло поколение потребителей, поления созидателей практиче... а кто это поколение воспитал? Это ж ВАШИ дети и внуки подросли.
14:10:41 10-04-2024
Нужно индексировать пенсию работающим на производстве.
14:23:19 10-04-2024
Зашёл на сайт Барнаульского Патронногр Завода в вакансии. Слесарь-ремонтник, 35000 в месяц! Обзавидуйтесь.
16:47:38 11-04-2024
Максим. (14:23:19 10-04-2024) Зашёл на сайт Барнаульского Патронногр Завода в вакансии. С... С такими з/платами они скоро закрываться начнут.
15:30:37 10-04-2024
Мне просто жаль ,этих далеких людей которые пишут это . Сам в свое время 14 лет на заводе отработал пока все неразвалили. Сейчас у частника , з.п в разы выше. Какой смыл назад?
15:39:46 10-04-2024
Не хватает рабочих? А где же толпы стоящих за воротами, которыми всегда пугают тех кто хочет повышения зарплаты?
16:23:45 10-04-2024
Гость (15:39:46 10-04-2024) Не хватает рабочих? А где же толпы стоящих за воротами, кото... Толпы уже на кладбищах или на подходе к ним. Работодатели всё прекрасно знают, потому и мало желающих вкладываться в производство. А вообще руководство ЦБ недавно заявило, что высокие зарплаты вредят экономике. Так что всё одно к одному...
16:22:11 10-04-2024
В рабочие, может быть, пойдут несостоявшиеся студенты, по известным причинам. Ну и толку от них? А с головой отсюда уезжают. С другой стороны уже десятки лет уровень населения в целом в Барнауле не меняется. 635 тыс. плюс-минус. Мигранты замещают аборигенов. И тоже не хотят работать на заводах. Что делать?
17:15:18 10-04-2024
Все эти зарплаты ниже порога бедности установленного ООН. Минимум 100 000 руб. Кроме того должно быть бесплатное образование по всем категориям ИТР и рабочих с получением стипендии не ниже средней зарплаты по России. На заводах курсы учеников по необходимой специальности для молодежи с прохождением практики на производстве. Отсрочка от армии до окончания обучения и получения профессии и будут толпы стоять.
06:51:36 11-04-2024
Гость (17:15:18 10-04-2024) Все эти зарплаты ниже порога бедности установленного ООН. Ми... Полностью согласен с вами. Образование должно быть бесплатно, везде во всех вузах чтобы человек шел не куда получится а куда он хочет. Тогда и только тогда из него получится высококлассный спец. Ну и стимуляция в виде достойной зарплаты должна быть конечно. Но это никому не надо
08:42:54 11-04-2024
Гость (06:51:36 11-04-2024) Полностью согласен с вами. Образование должно быть бесплатно... Так оно и есть бесплатное. Учись на уровне, не будь лоботрясом т двоечником. А если не можешь не лезь или плати.
20:43:04 10-04-2024
А вот и ответ.
https://www.amic.ru/news/altayskie-rabotodateli-gotovy-platit-odni-iz-samyh-nizkih-zarplat-v-sibiri-540940
20:52:21 10-04-2024
Я сисадмином 60 на руки получаю, в чистоте, зимой в тепле, летом в прохладе, в приятной компании интересных людей. А на заводе в цехе, в грязи, холоде, чумазый как чёрт. Могу и в цехе работать, но какой зарплатой надо привлечь? Втрое больше, как минимум, то есть для меня начиная со 180 тыс. в месяц. И чтобы не было компостирования мозгов, многозадачности, стресса. Будут такие условия, пойду на завод, а сейчас мне и в офисе хорошо.
23:01:39 10-04-2024
Гость (20:52:21 10-04-2024) Я сисадмином 60 на руки получаю, в чистоте, зимой в тепле, л... 18лет на заводе отпахал на частника, как 10 лет назад была зарплата так и осталась! Ни ночных, ни праздничных, ни премий, только бы за любой косяк по зарплате! Последнюю получил 26000р и уволился, теперь на мою должность приглашают 60000 обещают, но никто не идёт!!! Они привыкли что если человек долго работает так он никуда не денется! Раньше наоборот ценили, премии, санаторий и тд!
23:17:32 10-04-2024
Гость (13:56:09 10-04-2024) Ха-ха-ха у меня знакомый директор компании водителя на фуру ... Какие 200???
13:18:42 11-04-2024
Работаю на заводе 10 лет. Чтобы что-то рабочим дать, сначала нужно заработать, продать дорого продукцию. Послелние 5 лет предприятие получает хорошую прибыль (спасибо санкциям и импортощамещению) так и зарплаты поднимают по 2-3 раза в год (понемногу) и условия в цехах улучшают и оборудование обновляют . Но труд физически тяжёлый, рабочих реально на план не хватает, отсюда и переработки. Зарплаты в среднем у рабочих 70 тыс. Но может и больше, если работа с браком то и меньше. Всё зависит от личного труда. Считаю наше предложение работа/зарплата вполне приемлемо. Но! Тяжёлый физический труд в обществе не уважается и по достоинству не оценивается. Пропагандируется труд в комфорте. И родители студентов сами хотят отправлять чад на заводы. Мы сами вырастили неженок.
13:42:14 11-04-2024
Закон за тунеядство,я думаю поправит положение,да и родителям нужно как то влиять,а то все капризы за счёт родителей.