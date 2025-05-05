В Алтайском крае на ремонт региональной трассы выделили около 80 млн рублей

Сейчас реставрационные работы идут в Тальменском районе

05 мая 2025, 17:10, ИА Амител

Дорога в Тальменском районе / Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Реконструкция автодороги проходит на двух улицах села Ларчиха Тальменского района. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

В данный момент ремонтируют региональную трассу Р-256 – Курочкино – Ларичиха. Восстановление дорожного полотна проходит на участке от 34 до 36 км, расположенном на улицах Тальменской и Советской.

Специалисты Северо-Восточного ДСУ приступили к реконструкции Тальменской улицы еще в прошлом году. Протяженность обновляемого участка – более 1 км.

"В прошлом сезоне было заменено устаревшее дорожное покрытие, устроены два слоя асфальтобетона, сделан тротуар по одной стороне дороги, установлено освещение, сигнальные столбики и нанесена разметка. В этом году специалистам предстоит завершить монтаж пандусов для обеспечения доступности маломобильных групп населения", – отметили в ведомстве.

Кроме того, реновация дороги пройдет на улице Советской, которая ведет к строящейся школе.

Стоимость реконструкции составляет порядка 80 млн рублей. Средства выделены из краевого бюджета.