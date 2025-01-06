В Алтайском крае наблюдается приток кадров в промышленность

Наибольший рост зафиксирован в производстве котлов и боеприпасов

06 января 2025, 11:30, ИА Амител

Завод в Алтайском крае / Фото: amic.ru

По итогам января – октября 2024 года численность занятых в обрабатывающих производствах Алтайского края выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Минпромэнерго региона.

Согласно данным Алтайкрайстата, общая численность сотрудников в отрасли составила 97 286 человек, что на 5172 больше, чем в 2023 году (92 114 человек).

Наибольший рост численности зафиксирован в следующих направлениях:

производство котлов и боеприпасов (+1374 человека);

сельхозмашиностроение (+853);

производство комплектующих для автомобилей (+765);

производство резиновых и пластмассовых изделий (+717);

вагоностроение (+699).

При этом снижение кадров отмечено в деревообрабатывающей промышленности (-396 человек) и производстве текстильных изделий (-274).