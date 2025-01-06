В Алтайском крае наблюдается приток кадров в промышленность
Наибольший рост зафиксирован в производстве котлов и боеприпасов
06 января 2025, 11:30, ИА Амител
Завод в Алтайском крае / Фото: amic.ru
По итогам января – октября 2024 года численность занятых в обрабатывающих производствах Алтайского края выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Минпромэнерго региона.
Согласно данным Алтайкрайстата, общая численность сотрудников в отрасли составила 97 286 человек, что на 5172 больше, чем в 2023 году (92 114 человек).
Наибольший рост численности зафиксирован в следующих направлениях:
- производство котлов и боеприпасов (+1374 человека);
- сельхозмашиностроение (+853);
- производство комплектующих для автомобилей (+765);
- производство резиновых и пластмассовых изделий (+717);
- вагоностроение (+699).
При этом снижение кадров отмечено в деревообрабатывающей промышленности (-396 человек) и производстве текстильных изделий (-274).
11:47:25 06-01-2025
Ну наверно стройки немного замедлились, работники ушли в сферу производства необходимых стране вещей
21:05:33 06-01-2025
Гость (11:47:25 06-01-2025) Ну наверно стройки немного замедлились, работники ушли в сфе... Стройки идут рекордными темпами.
12:06:56 06-01-2025
Почему приток кадров? Потому что зарплата неплохая... И никакие мигранты здесь не нужны-своим платить надо. Что бы денежжки не за бугор уходили а в стране работали...
21:07:51 06-01-2025
Саня (12:06:56 06-01-2025) Почему приток кадров? Потому что зарплата неплохая... И ника... Да мигрантов только на стройки приглашали,дворы мести,и асфальт класть,на этот вид работ,ни за какие деньги русский мужчина бы не пошёл,не надо обольщаться.
13:48:26 06-01-2025
Да вы как всегда правы именно ,,Кадров ,, !
21:02:08 06-01-2025
- "Наибольший рост зафиксирован в производстве котлов и боеприпасов" Вдруг закончится война?
14:51:10 07-01-2025
Гость (21:02:08 06-01-2025) - "Наибольший рост зафиксирован в производстве котлов и боеп... Даже когда закончится, ещё очень долго нужно будет много "котлов и боеприпасов", ибо:
1) Восполнять потраченное;
2) Перевооружать армию — СВО показало совершенно новые тактики и принципы ведения боевых действий;
3) Пахать на экспорт — СВО показало эффективность российских вооружений
21:11:54 06-01-2025
еще много приезжают как беженцы из -за Урала, это плюсом к оттока от строек
21:13:41 06-01-2025
Да на таких производствах ,мигранты никогда и не работали,они на стройках пашут,асфальт кладут,да дворы метут.
00:55:00 07-01-2025
Дочь приехала на новогодние праздники на недельку, сидит в основном дома. Спрашиваю почему не поедешь не встретишься с одноклассниками, с одногрупниками из универа? Ответ убил- а их здесь больше нет. Возникает вопрос, а какой приток и какие кадры согласно статье?
08:48:13 07-01-2025
Едут бухарики, руководят чурки, всё как в армии. Ну и соответственно качество строительства!!!