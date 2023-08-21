Это традиционная ситуация для второй половины августа, говорят в Роспотребнадзоре

21 августа 2023, 16:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

За прошедшую неделю у 7908 жителей Алтайского края выявили различные респираторные вирусные заболевания. Об этом в ходе пресс-конференции 21 августа рассказала главный специалист отдела эпиднадзора краевого Роспотребнадзора Христина Манохина. Она подчеркнула, что количество зафиксированных случаев увеличилось по сравнению с предыдущей неделей.

По словам Манохиной, рост составил 10%. Такое увеличение заболеваемости специалист назвала незначительным и отметила, что это типичная ситуация для августа.

"Это стандартная ситуация для августа - началась уже третья декада. Небольшой подъем ожидается и в сентябре. Он традиционно связан с формированием детских коллективов, выходом людей из отпусков и так далее", - объяснила специалист Роспотребнадзора.Эксперт подчеркнула, что год назад эпидобстановка в Алтайском крае в этот же период была значительно хуже. Сейчас заболеваемость в регионе на 40% ниже, чем была 12 месяцев назад.

По словам Манохиной, случаев заболевания гриппом на Алтае пока нет. В основном Роспотребнадзор выявляет аденовирусы, риновирусы и вирусы парагриппа.

Тем не менее, в 2023 году медики ждут в регионе и подъем заболеваемости по гриппу. Но он ожидается позже. 14 августа в Алтайском крае началась прививочная кампания. Бесплатно вакцинироваться от гриппа можно в поликлинике по месту жительства.

О том, что в сентябре на Алтае будет традиционный эпидподъем по ОРВИ, amic.ru рассказывал и главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. При этом врач отметил, что в структуре заболеваемости вполне может быть и ковид.