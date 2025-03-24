Досрочно экзамены сдают десять жителей края

24 марта 2025, 22:40, ИА Амител

ЕГЭ по литературе в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае началась досрочная сдача ЕГЭ. Об этом со ссылкой на Минобрнауки сообщили в правительстве региона.

В этом году экзамены досрочно сдают десять человек. Первые испытания прошли 24 марта – жители края написали ЕГЭ по географии и литературе. 25 марта состоится экзамен по русскому языку, а 28 марта экзаменуемые проверят свои знания в математике базового и профильного уровней.

Экзамены по биологии, физике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 1 апреля, устную часть по иностранным языкам сдадут 4 апреля. ЕГЭ по информатике и обществознанию пройдет 8 апреля, экзамены по истории и химии состоятся 11 апреля.

"С 14 по 21 апреля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов", – отметили в правительстве.

Одной из участниц досрочной сдачи экзаменов стала Вера Быковских – ученица 11 "Г" класса Бийского лицея-интерната. Как рассказала директор учебного заведения Нина Полежаева, девушка является членом сборной России по легкой атлетике и в основной период ЕГЭ спортсменка будет занята на учебно-тренировочных сборах, поэтому сдает экзамены заранее.

Отмечается, что Вера Быковских – одна из сильнейших молодых легкоатлеток страны. Она шесть раз поднималась на пьедестал юниорского первенства России. В июне 2024 года завоевала золото на дистанции 1,5 тысячи метров и стала второй на 800 метрах среди спортсменок до 18 лет.