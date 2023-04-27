Первыми на поля вывели технику хозяйства в Ключевском и Кулундинском районах

27 апреля 2023, 10:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае началась посевная кампания, сообщил губернатор Виктор Томенко.

"Хозяйства в Ключевском и Кулундинском районах первыми вывели технику в поля. Аграрии начали сеять ранние зерновые и зернобобовые – овёс и пшеницу, а также подсолнечник на территории более 1200 гектаров", – написал он в телеграм-канале.

В ближайшее время к работе подключатся хозяйства и других районов. Общая площадь посевной останется на уровне прошлого года – 5,4 млн гектаров, отметил глава региона.

На прошлой неделе Виктор Томенко проконтролировал подготовку сельхозтехники к посевной и заявил, что посевная площадь у в региона – самая большая в стране. "Алтайский край как кормил себя и всю Россию, так и продолжает это делать", – сказал тогда губернатор.