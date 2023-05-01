В Алтайском крае начали работать абонементы на пригородные поезда

Приобрести их можно сроком действия на один месяц, а использовать — до 30 сентября

01 мая 2023, 17:00, ИА Амител

Новая электричка РЖД / Фото: пресс-служба РЖД

С 1 мая в Алтайском крае начали действовать сезонные абонементные билеты на пригородные поезда по специальным тарифам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметили в администрации, оформить их можно в любой пригородной кассе на пластиковой смарт-карте. Срок действия – один месяц, а использовать их можно до 30 сентября.

Есть разные виды абонементных билетов: "ежедневно", "рабочего дня", "выходного дня", "на даты" (10, 15 дат), а также "каникулы" (детям до 14 лет) и "ежедневный пенсионный". Узнать дополнительную информацию о работе можно на сайте местного перевозчика "Алтай-Пригород".