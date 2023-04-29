Томенко проверил, как ремонтируют дорогу до "Бирюзовой Катуни" за 2 млрд рублей

По словам губернатора Алтайского края, работы должны завершить уже в ноябре

29 апреля 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко / t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по дороге на фестиваль "Цветение маральника" посмотрел, как ремонтируют дорогу Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь".

"Это важная транспортная артерия, которая соединяет самые популярные туристические зоны – "Бирюзовую Катунь" и Белокуриху. Сейчас работы выполнены на 60%, завершить проект планируется уже в ноябре. Сказал дорожникам, чтоб работали как для себя и чтоб потом не пришлось переделывать", – сообщил глава региона в телеграм-канале.

По его словам, на ремонт 20 км дороги потратят свыше 2 млрд рублей. Для этого взяли инфраструктурный бюджетный кредит – возвращать его будут 15 лет.

Но это того стоит, так как заработает край ещё больше, говорит губернатор: "Ведь там, где появляется нормальная инфраструктура, и бизнес развивается, а это новые налоги".