В Алтайском крае начали заготовку кормов для сельскохозяйственных животных
Сейчас сельхозтоваропроизводители заняты сбором сена и сенажа
18 июня 2024, 16:00, ИА Амител
Сельхозхозяйства края начали заготовку сенажа и сена. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Сергей Межин. Бобовые и злаковые скашивают и оставляют на солнце, а после собирают. В прошлом году аграрии заготовили 270 тыс. тонн сена и 1087,4 тыс. тонн сенажа. В этом году темпы планируют не снижать.
А вот посевная кампания идет на убыль. Засеять осталось порядка 250 тысяч гектаров, причем на большей части планируют разместить гречиху.
Как отметил Сергей Межин, в этом году ожидается выполнение планов по всем культурам, кроме пшеницы, – ее будет меньше. Но окончательные цифры назовут не раньше отчетности аграриев о проделанной работе.
Для посевной в этом году многие компании использовали новую технику, которую присмотрели год назад на ежегодной выставке "День сибирского поля". В этом году алтайские производители вновь представят свои товары на площадке Сибирского агропарка с 10 по 12 июля.
В этом году мероприятие посвящено сразу нескольким важным датам: 70-летию освоения целины и 100-летию со дня российского тракторостроения. Также участники обсудят развитие АПК в Алтайском крае, перспективы и проблемы.
16:05:35 18-06-2024
Эх, были времена, когда каждый автовладелец должен был сдать 200кг сена государству. Для жителей краевой столицы не было исключений. Где взять траву, чем косить, как косить, если не умеешь - на такие вопросы власти не отвечали, рассчитывали исключительно на креативность народа.
18:55:08 18-06-2024
Когда это было? При царе горохе?