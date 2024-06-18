В Алтайском крае начали заготовку кормов для сельскохозяйственных животных

Сейчас сельхозтоваропроизводители заняты сбором сена и сенажа

18 июня 2024, 16:00, ИА Амител

Поле. Сено. Сельское хозяйство / Фото: freepik.com

Сельхозхозяйства края начали заготовку сенажа и сена. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Сергей Межин. Бобовые и злаковые скашивают и оставляют на солнце, а после собирают. В прошлом году аграрии заготовили 270 тыс. тонн сена и 1087,4 тыс. тонн сенажа. В этом году темпы планируют не снижать.

А вот посевная кампания идет на убыль. Засеять осталось порядка 250 тысяч гектаров, причем на большей части планируют разместить гречиху.

Как отметил Сергей Межин, в этом году ожидается выполнение планов по всем культурам, кроме пшеницы, – ее будет меньше. Но окончательные цифры назовут не раньше отчетности аграриев о проделанной работе.

Для посевной в этом году многие компании использовали новую технику, которую присмотрели год назад на ежегодной выставке "День сибирского поля". В этом году алтайские производители вновь представят свои товары на площадке Сибирского агропарка с 10 по 12 июля.

В этом году мероприятие посвящено сразу нескольким важным датам: 70-летию освоения целины и 100-летию со дня российского тракторостроения. Также участники обсудят развитие АПК в Алтайском крае, перспективы и проблемы.