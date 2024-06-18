Игра ва-банк и почему рекорды не всегда во благо. Зампред Лукьянов о посевной-2024

Зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов рассказал amic.ru о предварительных итогах посевной кампании 2024

18 июня 2024, 07:10, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Из-за заморозков в центральной части России погибло более миллиона гектаров посевов. Уже сейчас эксперты говорят, что урожай 2024 года в целом по стране будет хуже, чем в прошлом году. В надежде вырастить как можно больше, алтайские крестьяне, которым с погодой везет, засеивают каждый клочок земли. Как регион собирается использовать свое преимущество, есть ли в планах перевыполнить рекорды 2023 года и как развивается экспорт алтайской продукции в условиях санкций – об этом и многом другом amic.ru беседует с заместителем председателя правительства Алтайского края Александром Лукьяновым.

Как алтайские аграрии используют свое преимущество и когда рекорды не в радость

– Александр Николаевич, на фоне погодных аномалий в центральной части России уже сейчас эксперты говорят, что урожай в целом будет ниже, чем в 2023 году. Получается, у Алтайского края есть преимущество?

– Да, урожай пшеницы и масличных в России будет хуже, чем в прошлом году. Это данные специалистов, в том числе Минсельхоза России. Если Сибирь с осени заливало, в центральной части России, особенно на Кубани, была настоящая засуха. Озимые испытывали нехватку влаги. А в мае из-за заморозков пострадало более миллиона гектаров посевов. Поэтому валовой сбор по России ожидается ниже, чем в 2023 году.

На фоне такой ситуации мы рекомендовали нашим хозяйствам по возможности оптимизировать паровой клин и засеять все по максимуму. Да и сами руководители хозяйств, и агрономы понимали такую необходимость. У нас будет минимальное количество паровых полей, главная функция которых заключается в накоплении влаги. Но почва была переувлажнена с осени. Много было влаги и весной: в мае повсеместно выпало от 2,5 до 3 месячных норм осадков.

Нарастить объемы посевов Алтайскому краю удалось также за счет сокращения в ряде хозяйств посевов кормовых культур. Год выдался влажным и теплым, поэтому с кормами проблем не будет. Часть хозяйств уже планируют приступать к заготовке сена.

Все то, что высвободилось, будет по максимуму засеяно сельхозкультурами. Это даст шанс алтайским крестьянам подправить свою экономику.

– Можно сказать идем ва-банк. А есть ли предпосылки, что Алтайский край сможет превысить собственный рекорд 2023 года по гречихе?

– В прошлом году большая часть всей гречихи была выращена в Алтайском крае: аграрии намолотили рекордные 929 тыс. тонн. При этом потребность России в этой крупе на год составляет порядка 1,1 млн тонн. Признаюсь честно, мы все не в восторге от этих рекордов: перепроизводство культуры положительной роли для развития отрасли не сыграет. Да, по цене она выше пшеницы, но чем больше мы ее произведем, тем цена ниже.

У нас на 1 июня непереработанной гречихи на складах лежало более 100 тыс. тонн. Это переходящие остатки. Поэтому амбициозных планов побить собственный рекорд 2023 года по объемам производства мы не ставим. Посевы по гречихе сохранятся на уровне прошлого года – порядка 700 тыс. га.

Но определяющую роль по общим площадям посевов будет играть, как обычно, погода. Как известно, эта культура поздняя – ее можно сеять до конца июня и она до октября успеет вызреть. Поэтому зачастую она выступает как страховочный вариант, когда сроки сева по другим культурам уже неактуальны.

– Посевная кампания завершается. Увеличилась ли в 2024 году в Алтайском крае площадь под агрокультуры по сравнению с предыдущим годом?

– Итоги мы будем подводить после 1 июля, когда хозяйства отчитаются о проделанной работе. По предварительным данным, общая площадь посевов, как и в 2023 году, составит более 5,4 млн гектаров. Аграрии уже провели сев на 95% площадей. Более чем в 30 районах работы завершились.

В целом структура посевных площадей будет выдержана так, чтобы регион мог обеспечить продовольственную безопасность страны. Минсельхоз России доводит нам задание, которое мы обязаны выполнить. Поэтому основной культурой, безусловно, остается пшеница. Ею на Алтае засеют 1750 тыс. га. На втором месте по объемам – гречиха (700 тыс. га) и замыкает тройку ячмень – 265 тыс. га.

– А по каким культурам у нас наибольший прирост?

– Например, клин подсолнечника на этот год аграрии планировали в 770 тыс. га, по факту уже засеяли 820 тыс. Кстати, в Алтайском крае в целом наблюдается рост площадей под масличные культуры, включая сою, рапс, лен. Это объяснимо: на них сохраняется высокий спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Нашему региону по их производству удается входить в первую тройку-пятерку по России.

С прибавкой идем по гороху: планировали 140 тыс. га, засеяли уже 150 тыс. Прошлый год показал, что он тоже пользуется спросом.

Увеличили в этом году алтайские аграрии на 5 тыс. га посевы кукурузы на зерно. Этой перспективной культурой, незаменимой в животноводстве, занято 20 тыс. га.

Когда-то нишевой культурой считалась чечевица. Сегодня ее так уже не назовешь – зерно очень востребовано. В прошлом году из 345 тыс. тонн выращенной по всей стране этой культуры 99 тысяч тонн – алтайская. И мы не хотим останавливаться на достигнутом, поэтому площади сева чечевицы составят более 100 тыс. га.

Прогнозы на урожай-2024

– Алтайскому краю с погодой в этом году везет больше. Какие прогнозы на урожай 2024 года?

– Пока погода действительно на стороне алтайских аграриев. Осенний запас влаги отличный, погодные условия просто прекрасные. Ряд хозяйств в степной зоне по нашей рекомендации приступили к посевной уже в конце апреля, хотя обычно работы начинали в середине мая. Где-то сеять начали на первых майских праздниках. И те, кто раньше вышел в поля, могут получить хорошие результаты. Предпосылки к этому есть.

Техническое переоснащение, которое было сделано за последние четыре-пять лет, позволяет своевременно провести весь комплекс работ, хотя изначально из-за переувлажненности почвы было отставание. Но удалось выровнять ситуацию и резко нарастить суточные объемы по посевным работам. За сутки, когда погода позволяет, в крае засевают 220-230 тыс. гектаров.

Добавляем сюда работу с минеральными удобрениями, применение которых регион за последние пять лет увеличил с 100 тыс. тонн почти до 300 тысяч. По оперативным данным, наши хозяйства уже закупили более 234 тыс. тонн минеральных удобрений, порядка 61 тыс. тонн из них – карбидно-аммиачные смеси в жидкой форме. К уровню прошлого года по приобретению минеральных удобрений мы идем с приростом порядка 15%.

Все эти факторы – предпосылки получить хороший урожай. Самое главное, чтобы он был хорошего качества, потому что в прошлом году осень была довольно сырая. В результате больше было пшеницы четвертого класса, чем третьего. Но объективно оценивать перспективы можно будет только во второй половине лета.

– А вот зима была аномальной. В каком состоянии озимая пшеница? Будет ли что убирать на полях?

– Последние несколько лет погодные условия на Алтае складывались не в пользу озимой пшеницы. Поэтому постепенно площадь сева крестьяне сокращали. С самого начала осени 2023 года погода тоже была не в пользу сева озимых. Уже тогда агрономы приняли решение о необходимости сократить сев озимых почти на 41 тысячу гектаров по отношению к предыдущему сезону. В итоге этой культурой было занято порядка 100 тыс. га.

Но в первой декаде декабря снег лег не везде и кое-где она сильно подмерзла. Ситуацию усугубили зимние дожди, после которых на почве образовалась ледяная корка. По оценкам специалистов, гибель из-за вымерзания и вымокания составила порядка 20% посевов. Весной аграрии их частично были вынуждены перепахать, высвободившиеся поля пересеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми.

– Испытывали хозяйства Алтайского края проблемы с семенами?

– Я не помню, чтобы у нас когда-то возникали большие проблемы с обеспеченностью семенами. Алтайские сельхозтоваропроизводители используют более 80% площади под зерновые и зернобобовые семенами сибирской селекции: алтайской, омской, новосибирской. То же самое по подсолнечнику. Это та селекция, которая производится на территории Алтайского края и у соседей. Порядка 12% – гибриды, мы их в основном закупаем в Краснодарском крае. Выведением сортов гибридов подсолнечника занимаются в Рубцовске и наш ФАНЦА (Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий).

Семеноводческие хозяйства края произвели более 17 тыс. тонн семян высших репродукций, в большей части алтайской селекции. Это позволяет в полном объеме проводить сортосмену и сортообновление.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ценовые качели и современные менеджеры

– В 2023 году цены на многие культуры серьезно просели. Некоторые крестьяне говорили, что ситуация настолько тяжелая, что мелкие хозяйства будут вынуждены закрываться.

– Экономика по итогам прошлого года в сравнении с 2022-м была на порядок хуже. Это факт. Прибыльность хозяйств снизилась. По данным ведомственной бухгалтерской отчетности, в 2023 году в сельскохозяйственных организациях выручка сократилась на 2,5% к уровню 2022 года, чистая прибыль – на 44,9%. Доля убыточных сельскохозяйственных организаций возросла с 11 до 21% к уровню 2022 года. Рентабельность сельскохозяйственных организаций снизилась с 41,4 до 20,3%.

Это серьезное снижение, но это не значит, что хозяйства разорились. Есть совсем мелкие и они не выдерживают конкуренции. Но в большинстве случаев руководители сегодня уже не те, что были 15 лет назад. Это хорошие, грамотные менеджеры. Если они занимаются растениеводством или животноводством, то прекрасно в этом разбираются.

– Больше всего было опасений именно по линии животноводства. Кто-то говорил, что ничего не остается, как пустить поголовье под нож…

– Давайте реально посмотрим: валовой надой молока на фуражную корову в Алтайском крае уже превышает 6 тысяч кг. Но ведь был период, когда регион не доил и 3 тысячи на корову. Я помню, когда в отдельных хозяйствах надои составляли 1,6-1,8 тыс. кг на одну корову по году. И сегодня кто-то ставит в укор, что уменьшается поголовье. Но здесь большой вопрос: нужно ли производство, если оно заведомо нерентабельное. А когда сегодня более 6 тыс. кг, это о чем-то говорит. Потому что специалисты научились считать, анализировать.

Я помню, лет 15 назад, может быть чуть меньше, технику привозили в край непонятно какую. Вот поехал фермер в Бразилию, понравился комплекс, все купил. А когда он начинает сыпаться, ремонтировать-то и нечем. Сейчас управленцы это все понимают. На "Сибирском поле", когда появляются новинки, руководитель пять раз вокруг обойдет, найдет тех, кто купил раньше, переговорит с ними, расспросит, как работает, какие слабые места, и только потом принимает решение по приобретению. Это называется взвешенный подход.

Конечно, многое будет зависеть от цен этого года. А они уже отреагировали на климатические аномалии в центральной части России: на масличные и пшеницу стоимость пошла вверх.

– Что сейчас происходит с ценами на зерно на внутреннем рынке?

– На середину мая средние закупочные цены зерновых и масличных культур в крае установились выше аналогичного периода предыдущего года. Например, стоимость третьего класса пшеницы опускалась до 11 тыс. руб. за тонну, сейчас она держится на уровне 14,5-15 тыс. По овсу рост превысил 5 тыс. руб. за тонну. Сейчас цена установилась в районе 14. тыс. руб. Положительная динамика и по масличным культурам. Сейчас цены на подсолнечник, лен, рапс составляют от 28 до 37 тыс. руб/т, это больше аналогичного периода прошлого года на 26-60%. Поэтому сейчас самое время продавать запасы.

– А запасы на складах у алтайских аграриев еще есть?

– В хозяйствах, которые работают не первый год, запасы на складах, безусловно, есть. Причем хранятся они теперь все чаще не на элеваторе, а в собственных складских помещениях. То есть людям не нужно избавляться от урожая, когда цена минимальная, – складские площади позволяют.

Например, по гречихе более 100 тыс. тонн резерв. Подсолнечника на складах более 70 тыс. тонн. Есть сегодня запасы таких высоко маржинальных культур, как лен, рапс, чечевица, соя.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Экспорт в условиях санкций

– Насколько сильно сейчас давят на Алтайский край экспортные ограничения?

– Экспортные ограничения не обошли Алтайский край стороной. Во-первых, наши экспортеры в центральной части России повернулись на Дальний Восток и на Китай, потому что их рынки сбыта стали закрываться. При этом пропускная способность железной дороги ограничена. Порой вагоны с нашей продукцией неделями находятся в простое, которые не можем отправить или перегрузить.

Второй минус – санкционное давление недружественных стран. Ряд государств закрывает границы или ограничивает ввоз из Российской Федерации, в том числе и Казахстан. Наш сосед сначала ограничил ввоз автомобильным транспортом, потом – железнодорожным. Сегодня мы можем ввозить пшеницу вагонами только для их внутреннего потребления или транзитом через Казахстан в наши порты, например в Новороссийск. Но это очень невыгодно и такой практики нет, так как тариф в Казахстане для наших грузов выше, чем в Российской Федерации.

– Сейчас мы развернулись на Восток, как складывается это сотрудничество?

– Китай сейчас самый крупный наш внешнеторговый партнер – 48% экспортных отправок. Последние три года в Китай еженедельно уходит от 26 до 52 тонн куриных лапок глубокой заморозки. У нас они шли только на производство костной муки, а у них это деликатес.

Последние два года Китай более интенсивно стал брать наше мороженое: за последние несколько месяцев уже отправили свыше 40 тонн. Распробовали его и в Монголии. Также Монголия активно закупает плавленый сыр. Сейчас эта страна на третьем месте по объемам поставок из Алтайского края – 6%. На втором месте – Казахстан с показателем 26%, но возможности нашего экспорта в соседнее государство сейчас серьезно ограничены.

Сегодня из Алтайского края на экспорт уходит более 110 видов аграрной продукции в 58 стран мира. Всего на 26 мая на экспорт было отправлено продукции на 153 млн долларов. Еженедельно на экспорт уходит до 50 тысяч тонн растениеводческой продукции, от 18 до 25 тыс. тонн – в другие регионы. Сейчас наша основная задача – сохранить баланс цены и производства. Для этого мы ищем новые рынки сбыта и решаем задачи по вывозу алтайской продукции.