В Алтайском крае начинается первая волна весеннего паводка

Высокого уровня воды пока не ожидается, однако в регионе всё равно дежурят оперативные группы МЧС

30 марта 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае начинается первая волна паводка. Как сообщают "Вести Алтай", на некоторых участках река Чарыш уже очистилась ото льда, а Алей уже начал вскрываться.

Ведущий инженер отдела гидрологии краевого Гидрометцентра Ольга Прахт отметила, что редкий ледоход также идёт в Рубцовске и Локте.

"Подъёмы уровня повсеместно небольшие – до 20-25 сантиметров, то есть постепенно развивается паводок. Он развивается в этом году волнами: тепло начинается – идёт подъём уровня, а потом резкие морозы – уровень перестаёт подниматься. Сейчас у нас опять похолодание, все процессы опять затормозятся", – пояснила Ольга Прахт.

Специалисты считают, что ледяные заторы в этом году маловероятны – им помешает рыхлая структура льда. По этой причине подтоплений быть не должно. Однако на некоторых участках лёд всё же пилили, а в трёх районах провели профилактические подрывы.

Отмечается, что в первую волну в крае высокого уровня воды не ожидается – сейчас он находится значительно ниже критических отметок. Несмотря на это, ситуацию продолжают отслеживать, а в Рубцовске и Первомайском районе дежурят оперативные группы.