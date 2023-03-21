Вскрытие рек на Алтае прогнозируют на неделю раньше срока

Малые реки в южных районах уже вскрылись

21 марта 2023, 13:41, ИА Амител

Фото: amic.ru

Реки в Алтайском крае вскроются примерно на неделю раньше обычного. Таким прогнозом поделился руководитель регионального управления МЧС России Александр Макаров в ходе пресс-конференции ТАСС. По его словам, на юге края малые реки уже начали вскрываться.

Обычно реки в регионе вскрываются в первую декаду апреля, объяснил глава местного МЧС.

"В этом году фиксируем вскрытие рек раньше многолетних значений в среднем на неделю. Сейчас у нас прогноз по вскрытию – третья декада марта", – сообщил Макаров.

По его словам, последние переправы через реки в Алтайском крае закрыли в понедельник, 20 марта. При этом уровень алтайских рек сейчас стабилен и ниже нормы, уточнил руководитель.

Напомним, ранее Минприроды РФ сообщило, что Алтайский край и Республика Алтай попали в зону риска по неблагоприятному сценарию прохождения паводка в 2023 году.