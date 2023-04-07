В Алтайском крае начинается приём заявлений на добычу боровой дичи
Охота будет разрешена с 27 апреля по 6 мая
07 апреля 2023, 09:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае с 11 апреля начнут принимать заявления на добычу боровой дичи, сообщили в Минприроды региона.
Охота будет разрешена с 27 апреля по 6 мая на территории общедоступных охотничьих угодий следующих птиц:
- самцов глухарей с подхода – в Алтайском, Зональном, Косихинском, Курьинском, Новичихинском, Рубцовском, Солонешенском, Тальменском районах края;
- токующих самцов тетерева – в Алтайском, Зональном, Косихинском, Курьинском, Михайловском, Ребрихинском, Солонешенском, Солтонском, Тальменском и Угловском районах;
- вальдшнепа на вечерней тяге – в Алтайском, Ельцовском, Зональном, Косихинском, Курьинском, Солонешенском, Смоленском, Солтонском и Тальменском районах.
Приём заявлений будет производиться по адресу: Барнаул, ул. Чкалова, д. 230, каб. 105. График работы уполномоченных должностных лиц по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выдаче и аннулированию охотничьих билетов опубликован на сайте ведомства. Также подать заявление можно через портал госуслуг.
10:15:40 07-04-2023
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