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В Алтайском крае начинается приём заявлений на добычу боровой дичи

Охота будет разрешена с 27 апреля по 6 мая

07 апреля 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае с 11 апреля начнут принимать заявления на добычу боровой дичи, сообщили в Минприроды региона.

Охота будет разрешена с 27 апреля по 6 мая на территории общедоступных охотничьих угодий следующих птиц:

  • самцов глухарей с подхода – в Алтайском, Зональном, Косихинском, Курьинском, Новичихинском, Рубцовском, Солонешенском, Тальменском районах края;
  • токующих самцов тетерева – в Алтайском, Зональном, Косихинском, Курьинском, Михайловском, Ребрихинском, Солонешенском, Солтонском, Тальменском и Угловском районах;
  • вальдшнепа на вечерней тяге – в Алтайском, Ельцовском, Зональном, Косихинском, Курьинском, Солонешенском, Смоленском, Солтонском и Тальменском районах.

Приём заявлений будет производиться по адресу: Барнаул, ул. Чкалова, д. 230, каб. 105. График работы уполномоченных должностных лиц по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выдаче и аннулированию охотничьих билетов опубликован на сайте ведомства. Также подать заявление можно через портал госуслуг.

Комментарии 1

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Гость

10:15:40 07-04-2023

Может не время?

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