В Алтайском крае начнут производить еще больше курятины
В селе Сафоновка возвели новые птичники
11 марта 2025, 16:14, ИА Амител
Группа "Черкизово" открыла шесть новых птичников в Зональном районе Алтайского края. Это позволит увеличить производство куриного мяса на 15 тысяч тонн в живом весе в год, сообщили в пресс-службе компании.
Новые птичники, относящиеся к "Алтайскому бройлеру", расположены в селе Сафоновка и потребовали инвестиций в 1,3 млрд рублей. В связи с этим было создано более 50 рабочих мест и позволит одновременно содержать свыше 800 тысяч птиц.
"С такими мощностями предприятие может получать в год еще около 15 тысяч тонн мяса бройлеров в живом весе. По итогам 2024 года "Алтайский бройлер" произвел примерно 85 тысяч тонн. Таким образом, с новыми птичниками его мощности увеличились на 18% – до 100 тысяч тонн в год", – говорится в сообщении.
Руководитель "Алтайского бройлера" Румиль Зинюров отметил, что в ближайшие годы построят дополнительные комплексы, и тогда объемы производства достигнут 115 тысяч тонн в год.
16:49:43 11-03-2025
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20:43:15 11-03-2025
Владельцы фабрики - москвичи. Подскажите, сколько % денег в сумме остается в АК и сколько уходит в Москву, а может, и ив офшоры москвичи выводят.Но мне интересно, сколько % в АК остается от прибыли.
21:27:55 11-03-2025
Ага, блин, только работать в АБ некому, всех нормальных спецов потеряли.
22:05:18 11-03-2025
Какой прибыли, налоги где платят?