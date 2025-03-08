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Цена на говядину в Алтайском крае превысила 700 рублей

Мясо снова подорожало

08 марта 2025, 15:59, ИА Амител

Фото: Paras Kapoor / unsplash.com
Фото: Paras Kapoor / unsplash.com

В Алтайском крае говядина подорожала на 15,19 рубля за неделю с 24 февраля по 3 марта. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

За килограмм этого мяса теперь придется в среднем отдать 702,35 рубля. Причем за неделю до этого говядина также вырастала в цене.

С 24 февраля по 3 марта также подорожали помидоры (+13,61 руб.), картофель (+1,19 руб.), морковь (+0,6 руб.), яблоки (+0,47 руб.), бананы (+1,17 руб.), молоко (+0,71 руб.), сливочное масло (+1,2 руб.) и пшеничная мука (+0,64 руб.)

В то же время подешевели следующие продукты:

  • свинина (-1,36 руб.);
  • курица (-0,2 руб.);
  • огурцы (-4,13 руб.);
  • белокочанная капуста (-2,08 руб.);
  • репчатый лук (-0,14 руб.);
  • творог (-5,5 руб.);
  • сметана (-0,02 руб.);
  • подсолнечное масло (-1,69 руб.);
  • куриные яйца, 10 шт. (-0,64 руб.);
  • сахар-песок (-0,29 руб.).
Алтайский край цены Продукты

Комментарии 29

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....

16:58:55 08-03-2025

Не придется отдать 702.35...за такие деньги кушайте сами свою говядину с большим аппетитом...

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Гость

17:58:36 08-03-2025

.... (16:58:55 08-03-2025) Не придется отдать 702.35...за такие деньги кушайте сами сво... Точно. Никто не ест говядину. Народ уже красную икру даже не ест. Все перешли на черную. Ложками едим. Холодильники забиты, Банки с черной икрой некуда ставить.

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Гость

18:11:57 08-03-2025

.... (16:58:55 08-03-2025) Не придется отдать 702.35...за такие деньги кушайте сами сво... Хорошо, съедим.

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Элен без ребят

18:42:44 08-03-2025

.... (16:58:55 08-03-2025) Не придется отдать 702.35...за такие деньги кушайте сами сво... плюс много. вообще спокойно без нее проживу за такие деньги

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Гость

07:32:15 09-03-2025

Элен без ребят (18:42:44 08-03-2025) плюс много. вообще спокойно без нее проживу за такие деньги... Вы без говядины, а мы без Вашего ценного мнения

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Гость

22:45:56 09-03-2025

.... (16:58:55 08-03-2025) Не придется отдать 702.35...за такие деньги кушайте сами сво... пс. мне не дорого. я и говядину и буженинку и рыбу копченую и блины с икрой

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Гость

17:34:45 08-03-2025

Хорошо что такая . Скоро и по 1000 не будет.

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Гость

17:37:08 08-03-2025

Какие 700руб.? Год назад я покупала на фермерском рынке на Партизанской по 1000руб.за кг. И резина резиной, не знаю, где его берут и как выращивают

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Гость

20:03:04 08-03-2025

Гость (17:37:08 08-03-2025) Какие 700руб.? Год назад я покупала на фермерском рынке на П... Берут в ближайшем магазине типа Светофор, лепят новый ценник и вуаля фермерский продукт. Ничего личного только бизЬнес в стиле аля рюс.

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Гость

20:37:31 08-03-2025

Гость (17:37:08 08-03-2025) Какие 700руб.? Год назад я покупала на фермерском рынке на П... объясняю как купить дешёвого и хорошего мяса.вспоминаете про родственников из деревни. складываетесь с соседями. едите в деревню и покупаете там молодого бычка по 500 р. кги кушаете на здоровье

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Гость

22:13:24 08-03-2025

Гость (20:37:31 08-03-2025) объясняю как купить дешёвого и хорошего мяса.вспоминаете про... Это ещё если родственники держат хозяйство.... Сейчас и в деревне мало кто занят хозяйством, домашними животными.

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Гость

00:05:51 09-03-2025

Гость (22:13:24 08-03-2025) Это ещё если родственники держат хозяйство.... Сейчас и в де... поэтому и мясо дорожает!

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Олег

18:13:40 08-03-2025

Организм, ослабленный употреблением мяса, не в силах противостоять инфекции!

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Гость

20:00:47 08-03-2025

Олег (18:13:40 08-03-2025) Организм, ослабленный употреблением мяса, не в силах противо... Британские ученые установили, что от мяса стареют.

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Гость

14:44:26 09-03-2025

Гость (20:00:47 08-03-2025) Британские ученые установили, что от мяса стареют.... — Подумай только, пожирать трупы убитых животных! Людоедство под маской культуры! Все болезни происходят от мяса. — Конечно, — с застенчивой иронией сказала Лиза. — например, ангина. — Да, да, и ангина! А что ты думаешь? Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции.
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Элен без ребят

19:06:38 09-03-2025

Гость (14:44:26 09-03-2025) — Подумай только, пожирать трупы убитых животных! Людоедство... а инфекциионке живёшь, болезный? выздоравливай!

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Гость

18:42:22 08-03-2025

Ничего не подешевело. Всё дорожает 😢.

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Гость

18:47:55 08-03-2025

Бред! Неделю назад 1200 р! Барнаул

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Гость

18:51:31 08-03-2025

Нет, ну может кости и стоят 700 р ..

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Гость

19:57:41 08-03-2025

говядина, если она не японская то ну не знаю куда))) ...
в суп - лытка.
еще куда там ее можно.
нет, я не говорю что хорошо, что подорожало - плохо конечно.
но за такие деньги пусть сами свою говядину едят, и сами ездят на своих жигулях по цене 12 летних карми и рафиков.
и в свои хуторА и резерты, по цене 5ти звездочного Тая, пусть тоже сами деньги везут.

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Гостья из прошлого

21:52:14 08-03-2025

Да ладно!!! Где можно купить говядину за 700 ???

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Гость

23:32:12 08-03-2025

Гостья из прошлого (21:52:14 08-03-2025) Да ладно!!! Где можно купить говядину за 700 ??? ... в деревне

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Musik

22:10:51 08-03-2025

Стоматолог адвокат мясник - надо иметь своих.

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Гость

07:39:05 09-03-2025

Musik (22:10:51 08-03-2025) Стоматолог адвокат мясник - надо иметь своих. ... Деточка, это было в СССР.

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Гость

08:05:34 09-03-2025

Musik (22:10:51 08-03-2025) Стоматолог адвокат мясник - надо иметь своих. ...
Мусик, мозги надо иметь свои. Но это тебе уже не грозит. Позорище города.

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Гость

22:43:20 08-03-2025

Так бы и писали суповой набор из говядины стоит 700 рублей

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Гость

08:03:54 09-03-2025

На Новом рынке говядина уже давно 1000 руб и даже 1200.Откуда цифра в 700 руб

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гость

10:38:48 09-03-2025

При такой оплате за отопление - поразительно что идет диспут о говядине.

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Евгений

21:37:07 09-03-2025

1400 говядина в магазине

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