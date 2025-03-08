Цена на говядину в Алтайском крае превысила 700 рублей

Мясо снова подорожало

08 марта 2025, 15:59, ИА Амител

Фото: Paras Kapoor / unsplash.com

В Алтайском крае говядина подорожала на 15,19 рубля за неделю с 24 февраля по 3 марта. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

За килограмм этого мяса теперь придется в среднем отдать 702,35 рубля. Причем за неделю до этого говядина также вырастала в цене.

С 24 февраля по 3 марта также подорожали помидоры (+13,61 руб.), картофель (+1,19 руб.), морковь (+0,6 руб.), яблоки (+0,47 руб.), бананы (+1,17 руб.), молоко (+0,71 руб.), сливочное масло (+1,2 руб.) и пшеничная мука (+0,64 руб.)

В то же время подешевели следующие продукты: