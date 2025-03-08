Цена на говядину в Алтайском крае превысила 700 рублей
Мясо снова подорожало
08 марта 2025, 15:59, ИА Амител
Фото: Paras Kapoor / unsplash.com
В Алтайском крае говядина подорожала на 15,19 рубля за неделю с 24 февраля по 3 марта. Об этом сообщает Алтайкрайстат.
За килограмм этого мяса теперь придется в среднем отдать 702,35 рубля. Причем за неделю до этого говядина также вырастала в цене.
С 24 февраля по 3 марта также подорожали помидоры (+13,61 руб.), картофель (+1,19 руб.), морковь (+0,6 руб.), яблоки (+0,47 руб.), бананы (+1,17 руб.), молоко (+0,71 руб.), сливочное масло (+1,2 руб.) и пшеничная мука (+0,64 руб.)
В то же время подешевели следующие продукты:
- свинина (-1,36 руб.);
- курица (-0,2 руб.);
- огурцы (-4,13 руб.);
- белокочанная капуста (-2,08 руб.);
- репчатый лук (-0,14 руб.);
- творог (-5,5 руб.);
- сметана (-0,02 руб.);
- подсолнечное масло (-1,69 руб.);
- куриные яйца, 10 шт. (-0,64 руб.);
- сахар-песок (-0,29 руб.).
16:58:55 08-03-2025
Не придется отдать 702.35...за такие деньги кушайте сами свою говядину с большим аппетитом...
17:58:36 08-03-2025
.... (16:58:55 08-03-2025) Не придется отдать 702.35...за такие деньги кушайте сами сво... Точно. Никто не ест говядину. Народ уже красную икру даже не ест. Все перешли на черную. Ложками едим. Холодильники забиты, Банки с черной икрой некуда ставить.
18:11:57 08-03-2025
.... (16:58:55 08-03-2025) Не придется отдать 702.35...за такие деньги кушайте сами сво... Хорошо, съедим.
18:42:44 08-03-2025
.... (16:58:55 08-03-2025) Не придется отдать 702.35...за такие деньги кушайте сами сво... плюс много. вообще спокойно без нее проживу за такие деньги
07:32:15 09-03-2025
Элен без ребят (18:42:44 08-03-2025) плюс много. вообще спокойно без нее проживу за такие деньги... Вы без говядины, а мы без Вашего ценного мнения
22:45:56 09-03-2025
.... (16:58:55 08-03-2025) Не придется отдать 702.35...за такие деньги кушайте сами сво... пс. мне не дорого. я и говядину и буженинку и рыбу копченую и блины с икрой
17:34:45 08-03-2025
Хорошо что такая . Скоро и по 1000 не будет.
17:37:08 08-03-2025
Какие 700руб.? Год назад я покупала на фермерском рынке на Партизанской по 1000руб.за кг. И резина резиной, не знаю, где его берут и как выращивают
20:03:04 08-03-2025
Гость (17:37:08 08-03-2025) Какие 700руб.? Год назад я покупала на фермерском рынке на П... Берут в ближайшем магазине типа Светофор, лепят новый ценник и вуаля фермерский продукт. Ничего личного только бизЬнес в стиле аля рюс.
20:37:31 08-03-2025
Гость (17:37:08 08-03-2025) Какие 700руб.? Год назад я покупала на фермерском рынке на П... объясняю как купить дешёвого и хорошего мяса.вспоминаете про родственников из деревни. складываетесь с соседями. едите в деревню и покупаете там молодого бычка по 500 р. кги кушаете на здоровье
22:13:24 08-03-2025
Гость (20:37:31 08-03-2025) объясняю как купить дешёвого и хорошего мяса.вспоминаете про... Это ещё если родственники держат хозяйство.... Сейчас и в деревне мало кто занят хозяйством, домашними животными.
00:05:51 09-03-2025
Гость (22:13:24 08-03-2025) Это ещё если родственники держат хозяйство.... Сейчас и в де... поэтому и мясо дорожает!
18:13:40 08-03-2025
Организм, ослабленный употреблением мяса, не в силах противостоять инфекции!
20:00:47 08-03-2025
Олег (18:13:40 08-03-2025) Организм, ослабленный употреблением мяса, не в силах противо... Британские ученые установили, что от мяса стареют.
14:44:26 09-03-2025
Гость (20:00:47 08-03-2025) Британские ученые установили, что от мяса стареют.... — Подумай только, пожирать трупы убитых животных! Людоедство под маской культуры! Все болезни происходят от мяса. — Конечно, — с застенчивой иронией сказала Лиза. — например, ангина. — Да, да, и ангина! А что ты думаешь? Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции.
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19:06:38 09-03-2025
Гость (14:44:26 09-03-2025) — Подумай только, пожирать трупы убитых животных! Людоедство... а инфекциионке живёшь, болезный? выздоравливай!
18:42:22 08-03-2025
Ничего не подешевело. Всё дорожает 😢.
18:47:55 08-03-2025
Бред! Неделю назад 1200 р! Барнаул
18:51:31 08-03-2025
Нет, ну может кости и стоят 700 р ..
19:57:41 08-03-2025
говядина, если она не японская то ну не знаю куда))) ...
в суп - лытка.
еще куда там ее можно.
нет, я не говорю что хорошо, что подорожало - плохо конечно.
но за такие деньги пусть сами свою говядину едят, и сами ездят на своих жигулях по цене 12 летних карми и рафиков.
и в свои хуторА и резерты, по цене 5ти звездочного Тая, пусть тоже сами деньги везут.
21:52:14 08-03-2025
Да ладно!!! Где можно купить говядину за 700 ???
23:32:12 08-03-2025
Гостья из прошлого (21:52:14 08-03-2025) Да ладно!!! Где можно купить говядину за 700 ??? ... в деревне
22:10:51 08-03-2025
Стоматолог адвокат мясник - надо иметь своих.
07:39:05 09-03-2025
Musik (22:10:51 08-03-2025) Стоматолог адвокат мясник - надо иметь своих. ... Деточка, это было в СССР.
08:05:34 09-03-2025
Musik (22:10:51 08-03-2025) Стоматолог адвокат мясник - надо иметь своих. ...
Мусик, мозги надо иметь свои. Но это тебе уже не грозит. Позорище города.
22:43:20 08-03-2025
Так бы и писали суповой набор из говядины стоит 700 рублей
08:03:54 09-03-2025
На Новом рынке говядина уже давно 1000 руб и даже 1200.Откуда цифра в 700 руб
10:38:48 09-03-2025
При такой оплате за отопление - поразительно что идет диспут о говядине.
21:37:07 09-03-2025
1400 говядина в магазине