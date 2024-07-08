В Алтайском крае рыбаков наградили медалями на украинском языке

Жители Волчихи расценили это как провокацию

08 июля 2024, 11:00, ИА Амител

Медаль / Источник фото: читатели amic.ru

В селе Волчиха Алтайского края наградили лучших рыбаков медалями на украинском языке, сообщили amic.ru местные жители.

Соревнования по ловле на поплавочную удочку организовал охотничье-рыболовный потребительский кооператив "Приборовое". После вручения наград многие расценили это как провокацию и потребовали наказать виновных.

"Буквально вчера погибли два парня из Волчихи, оба молодые. Пацаны свои жизни отдают, а нам вручают такие медали. Я не понимаю, куда смотрели организаторы? Нашему негодованию нет предела", – возмутился один из участников состязаний.

В кооперативе заверили, что никакой провокации тут нет: мол, специально покупали медали с триколором, а буквы просто не прочитали. В итоге перед призерами извинились и пообещали в ближайшее время все заменить.

По словам местных, организаторов конкурса проверяют правоохранители.

В мае школьникам в Барнауле выдали грамоты с украинской символикой.