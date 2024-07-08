В Алтайском крае рыбаков наградили медалями на украинском языке
Жители Волчихи расценили это как провокацию
08 июля 2024, 11:00, ИА Амител
В селе Волчиха Алтайского края наградили лучших рыбаков медалями на украинском языке, сообщили amic.ru местные жители.
Соревнования по ловле на поплавочную удочку организовал охотничье-рыболовный потребительский кооператив "Приборовое". После вручения наград многие расценили это как провокацию и потребовали наказать виновных.
"Буквально вчера погибли два парня из Волчихи, оба молодые. Пацаны свои жизни отдают, а нам вручают такие медали. Я не понимаю, куда смотрели организаторы? Нашему негодованию нет предела", – возмутился один из участников состязаний.
В кооперативе заверили, что никакой провокации тут нет: мол, специально покупали медали с триколором, а буквы просто не прочитали. В итоге перед призерами извинились и пообещали в ближайшее время все заменить.
По словам местных, организаторов конкурса проверяют правоохранители.
В мае школьникам в Барнауле выдали грамоты с украинской символикой.
11:04:21 08-07-2024
Сразу вопрос, а где медали покупали? Или опять скажут неизвестный, инициативный "знакомый" принёс. Кстати, а чем закончилась эпопея с грамотами?
11:06:47 08-07-2024
Да ну нафиг, после грамот в школе, это уже не может быть случайностью. Которые с большими зарплатами и туда не поехали, чтобы здесь работать, должны поработать
12:51:37 08-07-2024
Гость (11:06:47 08-07-2024) Да ну нафиг, после грамот в школе, это уже не может быть слу... И ведь не в первый раз и не первый год.
11:45:09 08-07-2024
организаторов конкурса проверяют правоохранители? У семи нянек дитё .. По факту - очень серьёзно..
13:30:11 08-07-2024
Не обратили внимания - ЧУШЬ. Сделано все СПЕЦИАЛЬНО. Нужно обязательно найти всех причастных к этой провокации и посадить. И почему медали на украинском языке вообще можно купить в России????Этот случай говорит о том, что мы сами финансируем Украину.
14:04:08 08-07-2024
Ирина (13:30:11 08-07-2024) Не обратили внимания - ЧУШЬ. Сделано все СПЕЦИАЛЬНО. Нужно о... А по какой статье посадить?
14:54:36 08-07-2024
Гость (14:04:08 08-07-2024) А по какой статье посадить?... измена?
15:16:00 08-07-2024
Гость (14:04:08 08-07-2024) А по какой статье посадить?... Гость имел в виду, что этих персонажей надо посадить, как деревья, в землю по пояс для просветления и осознания. Без всякой статьи. Только так они дорастут до понимания ситуации. А вот место, где эта срань продаётся, надо выяснить и продавца посадить по статье за распространение вражеской символики.
12:09:48 09-07-2024
Гость (15:16:00 08-07-2024) Гость имел в виду, что этих персонажей надо посадить, как де... Капец у вас в голове нагадили... Как украинский язык является вражеской символикой? Размер черепа будете измерять? Да ситуация не очень, разобраться нужно но остальное бред психических больных людей.
19:00:48 08-07-2024
Вот неужели так сложно вычислить провокаторов? Я думаю просто это вот "да ну ладно..." оно так до беды доведёт. Те жопу рвут шатать у нас всё, наши с улыбкой смотрят... те не порвут. Потом как в поговорке
20:17:52 08-07-2024
Это ни первый раз!!!!