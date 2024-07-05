В Алтайском крае наградят медалью МЧС студента, который спас двух тонущих девочек
Юноша признается, что не считает свой поступок геройским
05 июля 2024, 15:31, ИА Амител
В Алтайском крае наградят медалью МЧС России 18-летнего студента третьего курса Алтайского транспортного техникума Даниила Марчинского, который спас двух тонущих девочек в Алейске, сообщает "Катунь 24".
Юноша на каникулах гостил у отца, который приехал в отпуск из зоны СВО, где он с первого дня служит инженером-сапером. Во время рыбалки на реке Горевке Даниил услышал крики девочек. Оказалось, одна из них прыгнула в воду с бетонной плиты, но не смогла справиться с течением и стала захлебываться. Ее подруга бросилась на помощь, но тоже не рассчитала силы.
"Я услышал пару криков и увидел, что они не справляются, что не плывут, а уже тонут. Действовал по инстинкту", – рассказал Даниил Марчинский.
Юноша на руках вытащил обессиленную девочку и вернулся за второй. В итоге одну из пострадавших госпитализировали, второй помощь не потребовалась. Свой поступок Даниил при этом не считает геройским. "Многие бы так сделали", – утверждает он.
15:46:17 05-07-2024
Молодец!
11:14:36 06-07-2024
Умничка!