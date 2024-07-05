В Алтайском крае наградят медалью МЧС студента, который спас двух тонущих девочек

Юноша признается, что не считает свой поступок геройским

05 июля 2024, 15:31, ИА Амител

Даниил Марчинский / Кадр из видео: "Катунь 24"

В Алтайском крае наградят медалью МЧС России 18-летнего студента третьего курса Алтайского транспортного техникума Даниила Марчинского, который спас двух тонущих девочек в Алейске, сообщает "Катунь 24".

Юноша на каникулах гостил у отца, который приехал в отпуск из зоны СВО, где он с первого дня служит инженером-сапером. Во время рыбалки на реке Горевке Даниил услышал крики девочек. Оказалось, одна из них прыгнула в воду с бетонной плиты, но не смогла справиться с течением и стала захлебываться. Ее подруга бросилась на помощь, но тоже не рассчитала силы.

"Я услышал пару криков и увидел, что они не справляются, что не плывут, а уже тонут. Действовал по инстинкту", – рассказал Даниил Марчинский.

Юноша на руках вытащил обессиленную девочку и вернулся за второй. В итоге одну из пострадавших госпитализировали, второй помощь не потребовалась. Свой поступок Даниил при этом не считает геройским. "Многие бы так сделали", – утверждает он.