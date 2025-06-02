В Алтайском крае нашли опасные бактерии в пельменях и фарше

Обнаруженные бактерии вызывают листериоз, опасный для беременных женщин и пожилых людей

02 июня 2025, 19:05, ИА Амител

Фото: Aliona Gumeniuk / unsplash.com

Специалисты Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" обнаружили патогенные бактерии в четырех образцах мясных полуфабрикатов, сообщили на сайте лаборатории.

В частности, бактерии вида Listeria monocytogenes выявили в фарше, пельменях и маринованном мясе. Специалисты направили срочный отчет в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия необходимых мер.

Listeria monocytogenes – грамположительная, подвижная бактерия, возбудитель листериоза. Заболевание особенно опасно для беременных женщин, новорожденных и пожилых людей, а также людей с ослабленным иммунитетом.

Бактерии часто встречаются в непастеризованных молочных продуктах, сырых овощах и полуфабрикатах. Для профилактики листериоза специалисты рекомендуют соблюдать правила гигиены при обработке и приготовлении пищи.