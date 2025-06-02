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В Алтайском крае нашли опасные бактерии в пельменях и фарше

Обнаруженные бактерии вызывают листериоз, опасный для беременных женщин и пожилых людей

02 июня 2025, 19:05, ИА Амител

Фото: Aliona Gumeniuk / unsplash.com
Фото: Aliona Gumeniuk / unsplash.com

Специалисты Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" обнаружили патогенные бактерии в четырех образцах мясных полуфабрикатов, сообщили на сайте лаборатории.

В частности, бактерии вида Listeria monocytogenes выявили в фарше, пельменях и маринованном мясе. Специалисты направили срочный отчет в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия необходимых мер.

Listeria monocytogenes – грамположительная, подвижная бактерия, возбудитель листериоза. Заболевание особенно опасно для беременных женщин, новорожденных и пожилых людей, а также людей с ослабленным иммунитетом.

Бактерии часто встречаются в непастеризованных молочных продуктах, сырых овощах и полуфабрикатах. Для профилактики листериоза специалисты рекомендуют соблюдать правила гигиены при обработке и приготовлении пищи.

Алтайский край Продукты

Комментарии 9

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Элен без ребят

19:16:28 02-06-2025

к чему такие статьи? обнаружили- молодцы. но напишите где именно, чтобы люди не покупали!

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Musik

12:55:23 03-06-2025

Элен без ребят (19:16:28 02-06-2025) к чему такие статьи? обнаружили- молодцы. но напишите где им... вот наоборот же!
надо быстро распродать, пока окончательно не испортились.
а деньги потратить на лечение умерших.

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Олег

19:22:46 02-06-2025

В период с 15 по 16 мая 2025 года в Алтайскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступило 13 образцов полуфабрикатов мясных, отобранных инспекторами территориального Управления Россельхознадзора в рамках государственного пищевого мониторинга.

В ходе проведенных микробиологических исследований, специалисты обнаружили в 4 образцах патогенные бактерии вида Listeria monocytogenes, присутствие которых не допускается требованиями нормативной документации.

Так, нарушения выявлены в фарше, пельменях и мясе в маринаде.

В автоматизированную систему «Веста» были внесены положительные результаты по данным образцам. Кроме того, срочный отчет о выявлении направлен в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия мер реагирования.

Отметим, что Listeria monocytogenes — это грамположительная, подвижная бактерия, возбудитель инфекционного заболевания - листериоз.

Листериоз особенно опасен для беременных женщин, новорожденных, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом,

Бактерии часто встречаются в непастеризованных молочных продуктах, сырых овощах и полуфабрикатах. Поэтому с целью профилактики листериоза необходимо соблюдать правила гигиены при обработке и приготовлении пищи, а также тщательное хранение и термическую обработку продуктов.

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Гость

19:32:49 02-06-2025

Почему замалчивается конкретный производитель и марка продукта?Или во ВСЕХ марках бактерия?

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Гость

21:35:56 02-06-2025

Гость (19:32:49 02-06-2025) Почему замалчивается конкретный производитель и марка продук... Замалчивают, хотят чтобы побольше заразились, а потом померли. Только одно объяснение.

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Гость

09:40:04 03-06-2025

Гость (21:35:56 02-06-2025) Замалчивают, хотят чтобы побольше заразились, а потом померл... Или в лучшем случае пошли лечиться в ЧАСТНЫЕ клиники.

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Гость

12:42:31 03-06-2025

Гость (19:32:49 02-06-2025) Почему замалчивается конкретный производитель и марка продук... Сказано же, не нужно кошмарить бизнес.

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Гость

20:22:38 02-06-2025

"Мы нашли, но не скажем где"...

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александр

20:28:59 03-06-2025

хочется конкретики. а так-пустозвонство. дешевый популизм.

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