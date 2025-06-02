В Алтайском крае нашли опасные бактерии в пельменях и фарше
Обнаруженные бактерии вызывают листериоз, опасный для беременных женщин и пожилых людей
02 июня 2025, 19:05, ИА Амител
Специалисты Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" обнаружили патогенные бактерии в четырех образцах мясных полуфабрикатов, сообщили на сайте лаборатории.
В частности, бактерии вида Listeria monocytogenes выявили в фарше, пельменях и маринованном мясе. Специалисты направили срочный отчет в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия необходимых мер.
Listeria monocytogenes – грамположительная, подвижная бактерия, возбудитель листериоза. Заболевание особенно опасно для беременных женщин, новорожденных и пожилых людей, а также людей с ослабленным иммунитетом.
Бактерии часто встречаются в непастеризованных молочных продуктах, сырых овощах и полуфабрикатах. Для профилактики листериоза специалисты рекомендуют соблюдать правила гигиены при обработке и приготовлении пищи.
19:16:28 02-06-2025
к чему такие статьи? обнаружили- молодцы. но напишите где именно, чтобы люди не покупали!
12:55:23 03-06-2025
Элен без ребят (19:16:28 02-06-2025) к чему такие статьи? обнаружили- молодцы. но напишите где им... вот наоборот же!
надо быстро распродать, пока окончательно не испортились.
а деньги потратить на лечение умерших.
19:22:46 02-06-2025
В период с 15 по 16 мая 2025 года в Алтайскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступило 13 образцов полуфабрикатов мясных, отобранных инспекторами территориального Управления Россельхознадзора в рамках государственного пищевого мониторинга.
В ходе проведенных микробиологических исследований, специалисты обнаружили в 4 образцах патогенные бактерии вида Listeria monocytogenes, присутствие которых не допускается требованиями нормативной документации.
Так, нарушения выявлены в фарше, пельменях и мясе в маринаде.
В автоматизированную систему «Веста» были внесены положительные результаты по данным образцам. Кроме того, срочный отчет о выявлении направлен в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия мер реагирования.
Отметим, что Listeria monocytogenes — это грамположительная, подвижная бактерия, возбудитель инфекционного заболевания - листериоз.
Листериоз особенно опасен для беременных женщин, новорожденных, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом,
Бактерии часто встречаются в непастеризованных молочных продуктах, сырых овощах и полуфабрикатах. Поэтому с целью профилактики листериоза необходимо соблюдать правила гигиены при обработке и приготовлении пищи, а также тщательное хранение и термическую обработку продуктов.
19:32:49 02-06-2025
Почему замалчивается конкретный производитель и марка продукта?Или во ВСЕХ марках бактерия?
21:35:56 02-06-2025
Гость (19:32:49 02-06-2025) Почему замалчивается конкретный производитель и марка продук... Замалчивают, хотят чтобы побольше заразились, а потом померли. Только одно объяснение.
09:40:04 03-06-2025
Гость (21:35:56 02-06-2025) Замалчивают, хотят чтобы побольше заразились, а потом померл... Или в лучшем случае пошли лечиться в ЧАСТНЫЕ клиники.
12:42:31 03-06-2025
Гость (19:32:49 02-06-2025) Почему замалчивается конкретный производитель и марка продук... Сказано же, не нужно кошмарить бизнес.
20:22:38 02-06-2025
"Мы нашли, но не скажем где"...
20:28:59 03-06-2025
хочется конкретики. а так-пустозвонство. дешевый популизм.