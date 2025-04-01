В Алтайском крае в колбасе нашли антибиотик, используемый для лечения кур-несушек

Потребление продуктов, содержащих этот препарат, ведет к аллергии и снижению иммунитета

01 апреля 2025, 21:59, ИА Амител

Колбаса и курица / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Специалисты Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" выявили в трех образцах готовых мясных изделий антибиотик в превышающем норму количестве. Об этом сообщили на сайте лаборатории.

Исследования проводились в период с 21 по 27 марта в рамках планового пищевого мониторинга Россельхознадзора. На анализ взяли три вида мясных изделий: вареную колбасу "Докторская", сосиски "Молочные" и сардельки "Говяжьи".

"В результате исследований во всех пробах был выявлен динитрокарбанилид в количестве, превышающем значение, указанное в нормативном документе ТР ТС 021/2011 – Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", – рассказали специалисты.

Отмечается, что результаты исследования уже передали в территориальное управление Россельхознадзора.

Динитрокарбанилид относится к группе ветеринарных препаратов, предназначенных для лечения паразитарных заболеваний, который также может повышать среднесуточный прирост массы тела птицы за счет более полного усвоения кормов, особенно при неполноценном рационе. В случае если производитель применяет препарат для лечения кур-несушек, антибиотик попадает в яйца. Регулярное употребление продуктов, содержащих такие препараты, ведет к дисбактериозу, аллергическим реакциям и снижению иммунитета.