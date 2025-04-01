В Алтайском крае в колбасе нашли антибиотик, используемый для лечения кур-несушек
Потребление продуктов, содержащих этот препарат, ведет к аллергии и снижению иммунитета
01 апреля 2025, 21:59, ИА Амител
Специалисты Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" выявили в трех образцах готовых мясных изделий антибиотик в превышающем норму количестве. Об этом сообщили на сайте лаборатории.
Исследования проводились в период с 21 по 27 марта в рамках планового пищевого мониторинга Россельхознадзора. На анализ взяли три вида мясных изделий: вареную колбасу "Докторская", сосиски "Молочные" и сардельки "Говяжьи".
"В результате исследований во всех пробах был выявлен динитрокарбанилид в количестве, превышающем значение, указанное в нормативном документе ТР ТС 021/2011 – Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", – рассказали специалисты.
Отмечается, что результаты исследования уже передали в территориальное управление Россельхознадзора.
Динитрокарбанилид относится к группе ветеринарных препаратов, предназначенных для лечения паразитарных заболеваний, который также может повышать среднесуточный прирост массы тела птицы за счет более полного усвоения кормов, особенно при неполноценном рационе. В случае если производитель применяет препарат для лечения кур-несушек, антибиотик попадает в яйца. Регулярное употребление продуктов, содержащих такие препараты, ведет к дисбактериозу, аллергическим реакциям и снижению иммунитета.
22:42:11 01-04-2025
Хоть ничего не ешь и не пей 🤣, везде антибиотики и химия, отрава 🤢.
23:43:46 01-04-2025
А производитель? Что или кто мешает назвать?
05:58:43 02-04-2025
Отрава
06:39:14 02-04-2025
Производителя в студию...
07:00:32 02-04-2025
В случае если производитель применяет препарат для лечения кур-несушек, антибиотик попадает в яйца
- А в колбасу-то как попал? С мясом куриным или яйцами? Текст не соответствует заголовку.
09:43:52 02-04-2025
А какая разница с чем?Значит и мясо и яйца содержат то же самое.У нас всё по принципу-люди,не свиньи,всё съедят.