НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае в колбасе нашли антибиотик, используемый для лечения кур-несушек

Потребление продуктов, содержащих этот препарат, ведет к аллергии и снижению иммунитета

01 апреля 2025, 21:59, ИА Амител

Колбаса и курица / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
Колбаса и курица / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Специалисты Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" выявили в трех образцах готовых мясных изделий антибиотик в превышающем норму количестве. Об этом сообщили на сайте лаборатории.

Исследования проводились в период с 21 по 27 марта в рамках планового пищевого мониторинга Россельхознадзора. На анализ взяли три вида мясных изделий: вареную колбасу "Докторская", сосиски "Молочные" и сардельки "Говяжьи".

"В результате исследований во всех пробах был выявлен динитрокарбанилид в количестве, превышающем значение, указанное в нормативном документе ТР ТС 021/2011 – Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", – рассказали специалисты.

Отмечается, что результаты исследования уже передали в территориальное управление Россельхознадзора.

Динитрокарбанилид относится к группе ветеринарных препаратов, предназначенных для лечения паразитарных заболеваний, который также может повышать среднесуточный прирост массы тела птицы за счет более полного усвоения кормов, особенно при неполноценном рационе. В случае если производитель применяет препарат для лечения кур-несушек, антибиотик попадает в яйца. Регулярное употребление продуктов, содержащих такие препараты, ведет к дисбактериозу, аллергическим реакциям и снижению иммунитета.

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Продукты

Комментарии 6

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Гость

22:42:11 01-04-2025

Хоть ничего не ешь и не пей 🤣, везде антибиотики и химия, отрава 🤢.

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Гость

23:43:46 01-04-2025

А производитель? Что или кто мешает назвать?

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.....

05:58:43 02-04-2025

Отрава

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Гость

06:39:14 02-04-2025

Производителя в студию...

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Гость

07:00:32 02-04-2025

В случае если производитель применяет препарат для лечения кур-несушек, антибиотик попадает в яйца
- А в колбасу-то как попал? С мясом куриным или яйцами? Текст не соответствует заголовку.

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Акакий

09:43:52 02-04-2025

А какая разница с чем?Значит и мясо и яйца содержат то же самое.У нас всё по принципу-люди,не свиньи,всё съедят.

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