В Алтайском крае назвали пляжи, на которых можно купаться
Безопасный отдых на водоемах возможен только в оборудованных для этого местах, подчеркивают в МЧС
25 июня 2024, 12:00, ИА Амител
Пляж в Алтайском крае / Фото: МЧС Алтайского края
В МЧС Алтайского края перечислили пляжи, которые специально оборудованы для купания. На 25 июня список включает 48 локаций:
- пляж в кемпинг-парке "Природа и человек" (г. Барнаул, Шоссе Ленточный бор, 24а, оз. Пионерское);
- пляж в парк-отеле "Чайка" (г. Барнаул, ул. Пионерская Долина, 4, искусственный водоем);
- пляж "Бонус-21" (г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 149а);
- комплекс открытых бассейнов "Пляж" (г. Барнаул, ул. Ленинградская, 7, искусственный водоем);
- пляж "Эйлат" (г. Барнаул, п. Южный, ул. Зоотехническая, 29в, озеро Варежка);
- пляж "Причал 22" (г. Яровое, строение 3, Причал 22, оз. Большое Яровое);
- пляж "Причал 42" (г. Яровое, строение 2, Причал 42, оз. Большое Яровое);
- пляж "Причал 55" (г. Яровое, строение 5, Причал 55, оз. Большое Яровое);
- пляж "Причал 55/2" (г. Яровое, строение 5, Причал 55, оз. Большое Яровое);
- пляж "Солнечный" (Первомайский район, п. Солнечный, ул. Кольцевая, 1, искусственный водоем);
- пляж "Гавайи" (Бийский р-н, пос. Чуйский, искусственные карьеры);
- пляж РТК "КучукАлтай" (Благовещенский район, 8 км от с. Яготино, оз. Кучукское);
- пляж РТК "КучукАлтай" (Благовещенский район, 8 км от с. Яготино, искусственный водоем);
- пляж туристической базы "Солнечный берег" (Змеиногорский р-н, с. Саввушка, оз. Колыванское);
- пляж на туристической стоянке "Мечта" (Курьинский р-н, п. им. 8 Марта, оз. Белое);
- пляж "Беловодье" (Курьинский р-н, п. им. 8 Марта, оз. Белое);
- пляж ТОК "Бухта удачи" (Кулундинский р-н, с. Новопетровка, оз. Шекулдук);
- пляж санатория "Лазурный" (Змеиногорский р-н, с. Саввушка, оз. Колыванское);
- пляж "Березка" (Алтайский р-н, п. Катунь, оз. Ая);
- пляж "Бирюзовая Катунь" (Алтайский р-н, урочище Талдушка);
- пляж "Золотая рыбка" (Змеиногорский р-н, с. Саввушка, оз. Колыванское);
- пляж "Катунский острог" (Бийский р-н, с. Усть-Катунь, Смоленские карьеры);
- пляж "Эдельвейс" (Змеиногорский р-н, с. Саввушка, оз. Колыванское);
- пляж "Ласковый прибой" (Змеиногорский р-н, с. Саввушка, оз. Колыванское);
- пляж на базе отдыха "Заимка" (Егорьевский р-н, п. Петухов Лог, оз. Горькое-Перешеечное);
- пляж лечебно-оздоровительного профилактория "Скала" (Курьинский р-н, п. им. 8 Марта, оз. Белое);
- пляж "Парк-отель Ая" (Алтайский р-н, п. Катунь, оз. Ая);
- пляж парка "Алтайское Холмогорье. Пляж 1" (Алтайский р-н, с. Алтайское, искусственный водоем);
- пляж парка "Алтайское Холмогорье. Пляж 2" (Алтайский рн, с. Алтайское, искусственный водоем);
- пляж "Чистый лог" (Егорьевский р-н, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное);
- пляж ДОЛ "Чайка" (Мамонтовский р-н, с. Мамонтово, оз. Б. Островное);
- пляж "Колываныч" (Змеиногорский р-н, с. Саввушка, оз. Колыванское);
- пляж ДОЛ "Салют" (Егорьевский р-н, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное);
- пляж "Планета Ку" (г. Барнаул, п. Борзовая Заимка, ул. Байкальская, 47);
- пляж "Городской" (г. Заринск, р. Чумыш);
- пляж "Летний рай" (Бийский р-н, п. Чуйский, искусственный водоем);
- пляж ДОЛ "Спутник" (Завьяловский р-н, с. Светлое, оз. Кормовище);
- пляж "Пещерский водопад" (Залесовский р-н, р. Пещерка);
- пляж ЗОЛ "Волна" (Волчихинский р-н, 3 км от с. Бор-Форпост, озеро Бычье);
- пляж АО "ОДС ЛОК" (Завьяловский р-н, с. Светлое, оз. Щелочное);
- пляж базы отдыха "Золотые пески" (Змеиногорский р-н, с. Саввушка, оз. Колыванское);
- пляж ДЗЛ "Чайка" (Змеиногорский р-н, с. Саввушка, оз. Колыванское);
- пляж "Нагорный" (г. Змеиногорск, Нагорный пруд);
- пляж "Изумруд" (Завьяловский р-н, с. Светлое, оз. Кормовище);
- пляж ДОЛ "Чайка" (Тюменцевский р-н, с. Тюменцево, оз. Разлив);
- пляж "Центральный" (Благовещенский р-н, р.п. Благовещенка, ул. Ленина, озеро Центральное);
- пляж ДОЛ "Золотая рыбка" (Егорьевский р-н, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное);
- пляж на озере Соленое (Завьяловский р-н, 3,5 км от с. Светлое, озеро Соленое).
В МЧС подчеркивают, что безопасный отдых на водоемах возможен только в оборудованных для этого местах, где дежурят спасатели и проверено дно.
Людей призывают не нырять где попало, не купаться в нетрезвом виде и не оставлять детей без присмотра.
В случае происшествий просят звонить по номеру 112.
12:11:16 25-06-2024
Напишите пожалуйста, где искупаться в Барнауле простому человеку бесплатно в такую жару?
13:06:35 25-06-2024
получается нигде..
13:22:40 25-06-2024
Ваня (12:11:16 25-06-2024) Напишите пожалуйста, где искупаться в Барнауле простому чело...
дома из тазика.
13:27:18 25-06-2024
Ваня (12:11:16 25-06-2024) Напишите пожалуйста, где искупаться в Барнауле простому чело... совсем с деньгами туго?
тогда вам не купаться, тогда поработать чутка надо.
13:57:52 25-06-2024
Мусик (13:27:18 25-06-2024) совсем с деньгами туго?тогда вам не купаться, тогда пора...
Вот когда тебе будет 70 лет и ты захочешь искупнуться в речке, вспомни про свой совет.
А мне пенсию в 30 с небольшим тысяч потратить есть куда.
16:20:04 25-06-2024
Ваня (13:57:52 25-06-2024) Вот когда тебе будет 70 лет и ты захочешь искупнуться в ... любой брошенный объект превращается в свалку со временем.
за пляжем, как за любым посещаемым местом, нужны содержание и уход.
я не слишком зануден?
без моего занудства вы не понимаете, что уход - это оплачиваемый труд людей, кончился ссср, ну так получилось.
понятно, вход на Аю с перебором. но стонать за платность пляжей - думаю это перебор.
21:30:59 25-06-2024
Мусик (13:27:18 25-06-2024) совсем с деньгами туго?тогда вам не купаться, тогда пора... Не умничайте! В столице края, в городе,расположенном на берегу Оби хороший муниципальный пляж- поосто необходим. А у горожан должен быть выбор.
15:52:59 25-06-2024
Ваня (12:11:16 25-06-2024) Напишите пожалуйста, где искупаться в Барнауле простому чело... в ванне
13:40:10 25-06-2024
Какая прелесть, людей лишили бесплатного пляжа.
15:59:34 25-06-2024
Гость (13:40:10 25-06-2024) Какая прелесть, людей лишили бесплатного пляжа.... Рассказала родственнику из другого региона, он сначала не поверил, не понял, как так. Потом сказал: "Никому ничего не надо. Это о ваших властях"
21:32:10 25-06-2024
Гость (15:59:34 25-06-2024) Рассказала родственнику из другого региона, он сначала не по... Так и есть. В Омске, например, 4 бесплатных пляжа.