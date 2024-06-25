В Алтайском крае назвали пляжи, на которых можно купаться

Безопасный отдых на водоемах возможен только в оборудованных для этого местах, подчеркивают в МЧС

25 июня 2024, 12:00, ИА Амител

Пляж в Алтайском крае / Фото: МЧС Алтайского края

В МЧС Алтайского края перечислили пляжи, которые специально оборудованы для купания. На 25 июня список включает 48 локаций:

пляж в кемпинг-парке "Природа и человек" (г. Барнаул, Шоссе Ленточный бор, 24а, оз. Пионерское);

пляж в парк-отеле "Чайка" (г. Барнаул, ул. Пионерская Долина, 4, искусственный водоем);

пляж "Бонус-21" (г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 149а);

комплекс открытых бассейнов "Пляж" (г. Барнаул, ул. Ленинградская, 7, искусственный водоем);

пляж "Эйлат" (г. Барнаул, п. Южный, ул. Зоотехническая, 29в, озеро Варежка);

пляж "Причал 22" (г. Яровое, строение 3, Причал 22, оз. Большое Яровое);

пляж "Причал 42" (г. Яровое, строение 2, Причал 42, оз. Большое Яровое);

пляж "Причал 55" (г. Яровое, строение 5, Причал 55, оз. Большое Яровое);

пляж "Причал 55/2" (г. Яровое, строение 5, Причал 55, оз. Большое Яровое);

пляж "Солнечный" (Первомайский район, п. Солнечный, ул. Кольцевая, 1, искусственный водоем);

пляж "Гавайи" (Бийский р-н, пос. Чуйский, искусственные карьеры);

пляж РТК "КучукАлтай" (Благовещенский район, 8 км от с. Яготино, оз. Кучукское);

пляж РТК "КучукАлтай" (Благовещенский район, 8 км от с. Яготино, искусственный водоем);

пляж туристической базы "Солнечный берег" (Змеиногорский р-н, с. Саввушка, оз. Колыванское);

пляж на туристической стоянке "Мечта" (Курьинский р-н, п. им. 8 Марта, оз. Белое);

пляж "Беловодье" (Курьинский р-н, п. им. 8 Марта, оз. Белое);

пляж ТОК "Бухта удачи" (Кулундинский р-н, с. Новопетровка, оз. Шекулдук);

пляж санатория "Лазурный" (Змеиногорский р-н, с. Саввушка, оз. Колыванское);

пляж "Березка" (Алтайский р-н, п. Катунь, оз. Ая);

пляж "Бирюзовая Катунь" (Алтайский р-н, урочище Талдушка);

пляж "Золотая рыбка" (Змеиногорский р-н, с. Саввушка, оз. Колыванское);

пляж "Катунский острог" (Бийский р-н, с. Усть-Катунь, Смоленские карьеры);

пляж "Эдельвейс" (Змеиногорский р-н, с. Саввушка, оз. Колыванское);

пляж "Ласковый прибой" (Змеиногорский р-н, с. Саввушка, оз. Колыванское);

пляж на базе отдыха "Заимка" (Егорьевский р-н, п. Петухов Лог, оз. Горькое-Перешеечное);

пляж лечебно-оздоровительного профилактория "Скала" (Курьинский р-н, п. им. 8 Марта, оз. Белое);

пляж "Парк-отель Ая" (Алтайский р-н, п. Катунь, оз. Ая);

пляж парка "Алтайское Холмогорье. Пляж 1" (Алтайский р-н, с. Алтайское, искусственный водоем);

пляж парка "Алтайское Холмогорье. Пляж 2" (Алтайский рн, с. Алтайское, искусственный водоем);

пляж "Чистый лог" (Егорьевский р-н, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное);

пляж ДОЛ "Чайка" (Мамонтовский р-н, с. Мамонтово, оз. Б. Островное);

пляж "Колываныч" (Змеиногорский р-н, с. Саввушка, оз. Колыванское);

пляж ДОЛ "Салют" (Егорьевский р-н, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное);

пляж "Планета Ку" (г. Барнаул, п. Борзовая Заимка, ул. Байкальская, 47);

пляж "Городской" (г. Заринск, р. Чумыш);

пляж "Летний рай" (Бийский р-н, п. Чуйский, искусственный водоем);

пляж ДОЛ "Спутник" (Завьяловский р-н, с. Светлое, оз. Кормовище);

пляж "Пещерский водопад" (Залесовский р-н, р. Пещерка);

пляж ЗОЛ "Волна" (Волчихинский р-н, 3 км от с. Бор-Форпост, озеро Бычье);

пляж АО "ОДС ЛОК" (Завьяловский р-н, с. Светлое, оз. Щелочное);

пляж базы отдыха "Золотые пески" (Змеиногорский р-н, с. Саввушка, оз. Колыванское);

пляж ДЗЛ "Чайка" (Змеиногорский р-н, с. Саввушка, оз. Колыванское);

пляж "Нагорный" (г. Змеиногорск, Нагорный пруд);

пляж "Изумруд" (Завьяловский р-н, с. Светлое, оз. Кормовище);

пляж ДОЛ "Чайка" (Тюменцевский р-н, с. Тюменцево, оз. Разлив);

пляж "Центральный" (Благовещенский р-н, р.п. Благовещенка, ул. Ленина, озеро Центральное);

пляж ДОЛ "Золотая рыбка" (Егорьевский р-н, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное);

пляж на озере Соленое (Завьяловский р-н, 3,5 км от с. Светлое, озеро Соленое).

В МЧС подчеркивают, что безопасный отдых на водоемах возможен только в оборудованных для этого местах, где дежурят спасатели и проверено дно.

Людей призывают не нырять где попало, не купаться в нетрезвом виде и не оставлять детей без присмотра.

В случае происшествий просят звонить по номеру 112.