Соцсети: мужчина утонул в барнаульском селе Власиха

Купаться в этом населенном пункте опасно, предупреждали ранее власти

25 июня 2024, 07:45, ИА Амител

Берег во Власихе / Фото: "Инцидент Барнаул"

На дамбе в барнаульском селе Власиха достали из воды тело мужчины, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, его обнаружили у берега днем 24 июня.

"Примерно в час дня женщина, зайдя в воду, почувствовала, что на дне реки что-то лежит. Через пару часов труп мужчины достали", – говорится в сообщении.

Ранее рассказали, в каких местах в Барнауле разрешено купаться. Пруды во Власихе при этом вошли в список мест, опасных для купания.