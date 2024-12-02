В Алтайском крае назвали лидеров по выручке и прибыли в аграрном машиностроении
В 2023 году на регион приходилось более половины выпускаемых в стране борон и комбинированных почвообрабатывающих агрегатов
02 декабря 2024, 10:48, ИА Амител
Несколько десятков предприятий в Алтайском крае выпускают технику и оборудование для сельского хозяйства, пользующиеся спросом не только в регионе, но и по всей стране. За 2023 год алтайские компании аграрного машиностроения получили миллиарды рублей выручки и сотни миллионов – чистой прибыли. О лидерах среди предприятий сельхозмашиностроения по финансовым показателям за 2023 год пишет ИА "Атмосфера".
"В топ-5 по выручке вошли объединение "Алмаз", ООО "ТД Комплекс Агро", ООО "Агроцентр", АО "Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения" Veles и ООО Завод "Алтайлесмаш". В топ-5 по прибыли – ООО "Агроцентр", объединение "Алмаз", ООО "ТД Комплекс Агро", АО "Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения" и ООО "АСМ-Экспорт", – сообщили в агентстве.
Так, лидером по выручке стало объединение "Алмаз" (Алтайские машиностроительные заводы) с показателем 5,686 млрд руб. Сейчас предприятие включает в себя:
- АО "Рубцовский завод запасных частей";
- АО "Алтайский научно-исследовательский институт технологий машиностроения";
- ОАО "Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт";
- ООО "Торговый дом "Алмаз";
- ООО "Управляющая компания промышленного технопарка "Юг Алтая".
На втором месте – ООО "ТД Комплекс Агро". За год выручка компании составила 3,5 млрд руб. Третью позицию занимает ООО "Агроцентр" с годовой выручкой 2,4 млрд рублей.
Полный рейтинг по выручке алтайских компаний по сельхозмашиностроению выглядит так:
- Объединение "Алмаз" (Алтайские машиностроительные заводы) – 5,686 млрд руб.;
- ООО "ТД Комплекс Агро" – 3,5 млрд руб. (-12%);
- ООО "Агроцентр" – 2,4 млрд руб. (-11%);
- АО "Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения" – 2,1 млрд руб. (-19%);
- ООО Завод "Алтайлесмаш" – 1,6 млрд руб. (-2%);
- ООО "Сибирь-Техника" – 1,5 млрд руб. (+36%);
- ООО "АСМ-Экспорт" – 1,4 млрд руб. (-4%);
- ООО "РУФ-2" – 758,8 млн руб. (+11%);
- ООО "СиСорт" – 618,1 млн руб. (+8%);
- ООО "Алтайский завод автотракторного спецоборудования" – 407,8 млн руб. (+16%);
- ООО "Харвест" – 282,7 млн руб. (+1%);
- ООО "Агроспецмашина" – 230,5 млн руб. (-23%);
- ООО "Технологии металлообработки" – 146,9 млн руб. (-11%);
- ООО "Сохрани зерно" – 126,8 млн руб. (-49%);
- ООО "Алтайтрансмаш-сервис" – 68,9 млн руб. (+128%);
- ООО "СДСМ" – 62,3 млн руб. (+10%);
- ОАО "АСМ-Запчасть" – 53,9 млн руб. (+6%);
- ООО "Алтайский завод сельскохозяйственных машин" – 45,8 млн руб. (-16%);
- ООО "Химагротех" – 35,9 млн руб. (-11%);
- ООО "Эра технологий" – 9,1 млн руб. (-8%);
- ООО "Европейские транспортные системы" – 5,7 млн руб. (+31%).
По чистой прибыли в 2023 году лидирует ООО "Агроцентр" (608,7 млн руб.). Объединение "Алмаз" (Алтайские машиностроительные заводы), ставшее лидером по выручке, оказалось на втором месте по чистой прибыли с показателем 505,8 млн руб. Третий среди лидеров – ООО "ТД Комплекс Агро" с годовой чистой прибылью 267,1 млн руб.
Полный рейтинг по чистой прибыли среди предприятий выглядит так:
- ООО "Агроцентр" – 608,7 млн руб.;
- Объединение "Алмаз" (Алтайские машиностроительные заводы) – 505,8 млн руб.;
- ООО "ТД Комплекс Агро" – 267,1 млн руб.;
- АО "Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения" – 223,4 млн руб.;
- ООО "АСМ-Экспорт" – 177,3 млн руб.;
- ООО "Сибирь-Техника" – 123,8 млн руб.;
- ООО "СиСорт" – 59,7 млн руб.;
- ООО Завод "Алтайлесмаш" – 50,5 млн руб.;
- ООО "РУФ-2" – 40,4 млн руб.;
- ООО "Харвест" – 32,1 млн руб.;
- ООО "Алтайский завод автотракторного спецоборудования" – 19,5 млн руб.;
- ООО "Алтайтрансмаш-сервис" – 9,3 млн руб.;
- ООО "СДСМ" – 2,8 млн руб.;
- ООО "Химагротех" – 1,6 млн руб.;
- ООО "Алтайский завод сельскохозяйственных машин" – 1,5 млн руб.;
- ООО "Сохрани зерно" – 1,4 млн руб.;
- ООО "Технологии металлообработки" – 863 тыс. руб.;
- ООО "Эра технологий" – 642 тыс. руб.;
- ООО "Агроспецмашина" – 540 тыс. руб.;
- ОАО "АСМ-Запчасть" – 117 тыс. руб.;
- ООО "Европейские транспортные системы" – 32 тыс. руб.
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