В Алтайском крае назвали лидеров по выручке и прибыли в аграрном машиностроении

В 2023 году на регион приходилось более половины выпускаемых в стране борон и комбинированных почвообрабатывающих агрегатов

02 декабря 2024, 10:48, ИА Амител

Агрофорум "День сибирского поля – 2024" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Несколько десятков предприятий в Алтайском крае выпускают технику и оборудование для сельского хозяйства, пользующиеся спросом не только в регионе, но и по всей стране. За 2023 год алтайские компании аграрного машиностроения получили миллиарды рублей выручки и сотни миллионов – чистой прибыли. О лидерах среди предприятий сельхозмашиностроения по финансовым показателям за 2023 год пишет ИА "Атмосфера".

"В топ-5 по выручке вошли объединение "Алмаз", ООО "ТД Комплекс Агро", ООО "Агроцентр", АО "Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения" Veles и ООО Завод "Алтайлесмаш". В топ-5 по прибыли – ООО "Агроцентр", объединение "Алмаз", ООО "ТД Комплекс Агро", АО "Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения" и ООО "АСМ-Экспорт", – сообщили в агентстве.

Так, лидером по выручке стало объединение "Алмаз" (Алтайские машиностроительные заводы) с показателем 5,686 млрд руб. Сейчас предприятие включает в себя:

АО "Рубцовский завод запасных частей";

АО "Алтайский научно-исследовательский институт технологий машиностроения";

ОАО "Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт";

ООО "Торговый дом "Алмаз";

ООО "Управляющая компания промышленного технопарка "Юг Алтая".

На втором месте – ООО "ТД Комплекс Агро". За год выручка компании составила 3,5 млрд руб. Третью позицию занимает ООО "Агроцентр" с годовой выручкой 2,4 млрд рублей.

Полный рейтинг по выручке алтайских компаний по сельхозмашиностроению выглядит так:

Объединение "Алмаз" (Алтайские машиностроительные заводы) – 5,686 млрд руб.; ООО "ТД Комплекс Агро" – 3,5 млрд руб. (-12%); ООО "Агроцентр" – 2,4 млрд руб. (-11%); АО "Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения" – 2,1 млрд руб. (-19%); ООО Завод "Алтайлесмаш" – 1,6 млрд руб. (-2%); ООО "Сибирь-Техника" – 1,5 млрд руб. (+36%); ООО "АСМ-Экспорт" – 1,4 млрд руб. (-4%); ООО "РУФ-2" – 758,8 млн руб. (+11%); ООО "СиСорт" – 618,1 млн руб. (+8%); ООО "Алтайский завод автотракторного спецоборудования" – 407,8 млн руб. (+16%); ООО "Харвест" – 282,7 млн руб. (+1%); ООО "Агроспецмашина" – 230,5 млн руб. (-23%); ООО "Технологии металлообработки" – 146,9 млн руб. (-11%); ООО "Сохрани зерно" – 126,8 млн руб. (-49%); ООО "Алтайтрансмаш-сервис" – 68,9 млн руб. (+128%); ООО "СДСМ" – 62,3 млн руб. (+10%); ОАО "АСМ-Запчасть" – 53,9 млн руб. (+6%); ООО "Алтайский завод сельскохозяйственных машин" – 45,8 млн руб. (-16%); ООО "Химагротех" – 35,9 млн руб. (-11%); ООО "Эра технологий" – 9,1 млн руб. (-8%); ООО "Европейские транспортные системы" – 5,7 млн руб. (+31%).

По чистой прибыли в 2023 году лидирует ООО "Агроцентр" (608,7 млн руб.). Объединение "Алмаз" (Алтайские машиностроительные заводы), ставшее лидером по выручке, оказалось на втором месте по чистой прибыли с показателем 505,8 млн руб. Третий среди лидеров – ООО "ТД Комплекс Агро" с годовой чистой прибылью 267,1 млн руб.

Полный рейтинг по чистой прибыли среди предприятий выглядит так: