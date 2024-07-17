Нужна вторая целина? На Дне поля обсудили, как развивать сельcкое хозяйство в России
Министр сельского хозяйства РФ, губернатор Томенко, депутаты Госдумы и другие эксперты обсудили ситуацию в сельском хозяйстве на "Дне сибирского поля"
17 июля 2024, 08:25, Антон Дегтярев
В России нужно провести "вторую целину", то есть вернуть брошенные земли сельхозназначения в оборот. Этот вопрос обсуждали на расширенном заседании аграрного комитета Государственной Думы 12 июля, которое прошло в рамках агрофорума "День сибирского поля" в Алтайском крае. Участие в заседании комитета приняли министр сельского хозяйства Оксана Лут, депутаты аграрного комитета Госдумы, представители региональных властей и масса экспертов. Поговорили также о дефиците кадров и других проблемных вопросах.
Вторая целина
Сейчас в России около 40 миллионов брошенных гектаров земли сельскохозяйственного назначения, сообщил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. И эти территории надо "вернуть в оборот", а для этого нужно провести так называемую "вторую целину", подчеркнул Кашин.
"У нас сегодня, в отличие от наших отцов, которые поднимали залежные, не паханые земли, более 40 миллионов гектар выведены из оборота. Причем в густонаселенных регионах страны. В этом ключе нам серьезно надо работать. Мы сегодня убеждаем власть, что на деревню надо обратить внимание. Нужно доказать, что мы достойные потомки, чтобы брошенных земель у нас не осталось, чтобы народ приезжал на село, чтобы там была зарплата, были детские сады, можно было получить медицинские услуги. Культурная, просветительская работа была на должном уровне. Я убежден: держать нашу Россию, ее пространственные связи без русской деревни, русского села невозможно", – объяснил Владимир Кашин.
В ответ зампредседателя аграрного комитета Госдумы Николай Гончаров сообщил, что последние принятые нижней палатой парламента законы позволят в ближайшее время вовлекать все больше неиспользованных земель в оборот. Однако он особо подчеркнул, что в этом процессе не стоит впадать в крайности и ставить под сомнение частную собственность.
"В советский период мы строили коммунизм, и все решалось директивно. Советская власть приказала – поехали на целину. Сегодня мы живем в условиях рыночной экономики, и обязаны подстраиваться под эти условия", – отметил он.
Есть проблема и с "организацией закона о вводе земель в оборот", сообщил заместитель директора по науке и инновациям Федерального исследовательского института Андрей Болотов.
"Нужно создавать отдельную службу, подведомственную Минсельхозу, также стоит активизировать вопрос актуализации карт стратегического использования земель сельскохозяйственного значения. Мы работаем и, думаю, что в ближайшее время они будут решены", – отметил он.
"Земля продуктивная"
Ситуация не настолько удручающая, считает министр сельского хозяйства России Оксана Лут. По ее словам, в последние годы в России работа с землей налаживается. В стране ввели в сельскохозяйственный оборот порядка двух миллионов гектаров земли.
"Земля в большей степени у нас продуктивная. Конечно, есть земли, которые остались у нас заросшие. Либо с ними сложно работать, либо они являются низкопродуктивными. Тем не менее у нас есть программа, по которой мы производим все необходимые мероприятия по вводу земли в оборот. Мы видим, как там выращивают растениеводческие культуры, и они увеличиваются в своем производстве. Мы надеемся на продление программ после 2030 года", – отметила Оксана Лут.
Сегодня нужно также работать и над плодородием земель, над внедрением новых технологий, подчеркнула она. Задача Минсельхоза – увеличить производство зерновых до 170 миллионов тонн, чтобы иметь экспортный потенциал и к 2030 году вывозить 80 миллионов тонн на экспорт. В прошлом году в России удалось собрать почти 150 млн тонн, подчеркнула она. То есть постепенно планы выполняются.
Лут добавила, что сегодня Россия обеспечивает себя практически всеми продуктами и может кормить не только саму себя, но и страны-партнеры. Так, например, РФ держит первое место по эксперту пшеницы и в прошедшем сезоне заняла первое место по вывозу ячменя и гороха. Однако необходимо еще "работать в отношении молока, плодов и ягод".
Что в Алтайском крае?
В Алтайском крае 11 млн гектаров занимают земли сельскохозяйственного назначения. А 6,5 млн гектаров пашни региона – это показатель № 1 в России, подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Перспективы введения новых земель в сельскохозяйственный оборот в регионе связаны с рядом сложностей, так как край находится в зоне рискованного земледелия.
Поэтому лучше сконцентрироваться на уже имеющихся площадях и повышать их эффективность, считает Томенко. За последние три года Алтайский край вышел на усредненный показатель около 6 млн тонн в оприходованном весе зерновых и зернобобовых культур. А цифра в 1,7 млн тонн масличных культур уже стала для региона привычной. Ее удалось достичь даже в прошлом году, когда погодные условия в регионе были не самыми лучшими, отметил Томенко.
Алтайский край остается лидером и по гречихе. На регион приходится половина, а то и две трети российской гречки, рассказал Томенко. Край является одним из первых по производству овса, муки, круп и сухих завтраков, сыра, масла, меда и других позиций сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки, отметил Томенко.
При этом 70-80% продукции вывозится за пределы Алтайского края. А 18% от валового регионального продукта занимает отрасль агропрома и сельского хозяйства.
Достижение целевых ориентиров, обозначенных президентом России по объемам производства и экспорту продукции АПК, требует существенных инвестиционных вложений. И эта задача решается, отметил губернатор. За последние пять лет в основной капитал сельского хозяйства инвестировано свыше 150 миллиардов рублей. А объем инвестиций в целом по отрасли в реальном выражении увеличился практически в два раза.
Алтайский край активно участвует в реализации федеральных программ льготного кредитования и лизинга. Наряду с этим действуют региональные меры поддержки технического перевооружения.
Помогает обеспечивать доходность отрасли и господдержка. В прошлом году алтайскому агропрому направлено свыше 4,4 млрд рублей, в том числе более 1,35 млрд рублей – на производство и реализацию зерновых культур. Кроме того, продолжается реализация Госпрограммы комплексного развития сельских территорий.
Закрепление кадров на селе
Алтайский край "не разбазарил земли", и количество сельскохозяйственных земель здесь лишь немного уступает цифре 1990-го года, отметил Владимир Кашин, добавив, что в крае широко используются минеральные удобрения, а в полях региона высока доля элитных культур. Но есть вопрос, который требует серьезной работы, – подготовка сельскохозяйственных кадров.
Кадровая проблема – сейчас главная на селе, согласен председатель АКЗС Александр Романенко. По его словам, в отдельных районах ситуацию можно назвать критической.
"Сегодня, как в целину, по призыву комсомол уже на село не привлечешь. Нужно создавать определенные условия для того, чтобы молодежь и оставалась, и дополнительно ехала на село. Речь идет о комфортных условиях проживания, в первую очередь – для молодых семей. Утвержденная президентом программа начала работать с 1 июня 2019 года. Мы на пять лет должны были заложить и израсходовать более 600 миллиардов рублей. На самом деле мы потратили только 180 миллиардов. Это говорит о том, что не все цели и задачи, которые в программе есть, мы выполнили. Нужно решить главную проблему – это закрепление кадров на селе", – отметил Александр Романенко.
Но кадры должны быть еще и квалифицированными, подчеркнул Владимир Кашин. А сейчас уровень образования работающих на селе только снижается, считает депутат. И это трагедия, ведь сегодня для работы на современной технике необходимы грамотные специалисты.
"100 тысяч механизаторов готовили во время целины в год. Сегодня 250 тысяч механизаторов у нас официально не хватает в селах, а в некоторых отраслях нехватка доходит до 30-35%. Задача архиважная, и надо министерствам, ведомствам, всем нам вместе эту тему выделять как заглавную", – отметил он.
Чтобы число квалифицированных кадров на селе прибавилось, в России стоит реформировать аграрное образование и науку, убежден директор департамента координации деятельности организации в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Вугар Багиров. Он подчеркнул, что нужно ставить вопрос об участии в аграрном образовании реального сектора экономики и науки и сделать так, чтобы они плотно взаимодействовали.
"Норма не дорабатывается"
Одной из важных проблем села являются недостаток инфраструктуры, маржинальность сельского хозяйства, а также монополизация рынков, считает Николай Гончаров.
"Мы все прекрасно видим, что в последние время это направление начало пробуксовывать. Есть закон, в котором указано, что мы обязаны контролировать диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и затратную часть. Норма не дорабатывается. Я думаю, совместно с министерством мы приложим максимум усилий, чтобы она заработала. Ну и также другая проблема, которая сегодня требует решения и набирает обороты, – это монополизация рынков, которая мало когда бывает эффективна", – отметил он.
Аграрии также затронули проблемы поддержки пчеловодов и несанкционированного завоза пчелопакетов, состояние генофонда скота, дающего молоко, опустынивание сельскохозяйственных земель, облегчение подачи документов для фермеров на работу по госпрограмме и так далее.
Все прозвучавшие вопросы народные избранники включили в итоги заседания. Теперь их рассмотрят в Госдуме, отметил Кашин, отметив, что многими из проблем депутаты уже занимаются и решают вполне успешно.
Как прошел "День сибирского поля" в 2024 году, можно посмотреть здесь и здесь.
08:39:10 17-07-2024
Собрались фантазёры...
08:44:19 17-07-2024
Поздно очнулись, загубили вы деревню, точка не возврата уже пройдена .
09:48:43 17-07-2024
Сергей (08:44:19 17-07-2024) Поздно очнулись, загубили вы деревню, точка не возврата уже ...
Россию не возможно загубить - ресурсов столько что можно все дыры заткнуть. Профессор Прохоров интересную книгу по этому поводу написал. Но и в передовиках увы никогда не будем
10:25:01 17-07-2024
Гость (09:48:43 17-07-2024) Россию не возможно загубить - ресурсов столько что можно... Все эти ресурсы в руках всего одной сотни человек.
09:00:23 17-07-2024
Просто страшно подумать что сделали с Россией
09:11:07 17-07-2024
Обидно прочитав эту статью. Уж решали бы в тихую и не ставили в известность. Люди оставили здоровье работая на селе. А сейчас кому то выгодно завозить пальмовое масло. И от кто не задумывается, что нет натуральных продуктов. Есть пальма да ещё теперь мясной клей. Очнитесь кто это всё творит. Вы что бессмертны?
09:13:44 17-07-2024
может для начала сельхозом станет руководить агроном, а не финансит? а сельхозкраем не бухгалтер, а выходец из полей))?
09:33:21 17-07-2024
Гость (09:13:44 17-07-2024) может для начала сельхозом станет руководить агроном, а не ф... а сельхозкраем не бухгалтер, а выходец из полей))? --- это кто , например? Конюх? тракторист? Пастух? "Любая кухарка может управлять государством"?
Так управлял уже тракторист...
12:30:54 17-07-2024
Гость (09:33:21 17-07-2024) а сельхозкраем не бухгалтер, а выходец из полей))? --- это ... по любому все эти перечисленные работники больше знают и понимают,что надо делать на земле чем самый опытный бухгалтер(там ручками надо работать.а не цифирки на калькуляторе складывать)
13:23:42 17-07-2024
гость (12:30:54 17-07-2024) по любому все эти перечисленные работники больше знают и пон... Вот именно, что на земле, в рамках своих обязанностей. Но доярка никак не решит задачу удвоения стада.
14:23:32 17-07-2024
Гость (13:23:42 17-07-2024) Вот именно, что на земле, в рамках своих обязанностей. Но до... а бухгалтер решит по вашему-только как,цифирку вместо реальной напишет в 2 раза больше и от этого станет больше молока и мяса
09:23:40 17-07-2024
Одни менеджеры и эффективные управленцы. И ни одного крестьянина. За каие грехи это всем нам?
10:19:38 17-07-2024
Гость (09:23:40 17-07-2024) Одни менеджеры и эффективные управленцы. И ни одного крестья... Это за то что когда-то мы поменяли великую страну на сникерсы, спирт рояль, и мнимую свободу.
10:08:12 17-07-2024
в АК первые места по сбору гречихи и иже с ними, почему население АК нищает и разбегается???
10:40:41 17-07-2024
Если (10:08:12 17-07-2024) в АК первые места по сбору гречихи и иже с ними, почему насе... Мы ещё по мясу,молоку первые, и тоже не помогает😂😂😂
11:18:31 17-07-2024
Очередные фантазии. Из года в год одно и то же. Я понимаю им не стыдно такое нести, но мне почему то противно слушать.
11:46:01 17-07-2024
В России всегда так-ДО ОСНОВАНИЯ РАЗРУШИМ А ЗАТЕМ...
13:04:22 17-07-2024
НА ДНЕ сибирского поля
Символично, ДНЕ-ДНО-ДНА..
почему не Празднике или Фестивале или чему нибудь менее неоднозначным
13:35:15 17-07-2024
Теория поля. Теоретическая физика. Том 2.
Книга, аффтары Евгений Михайлович Лифшиц и Лев Давидович Ландау
вот это поле.
а которое на дне - это дно глубокого моря атмосферы.
15:17:30 17-07-2024
В крае выведена новая порода мясо-молочного скота. Скотина жрёт мясо и запивает его молоком.
16:00:33 17-07-2024
ну почему же фантазеры? щас вот на западе припечет попрут к нам толпами. Кто поумней сразу грузовой флот с баржами возродит и пошло поехало основание деревень по Столыпински 2
16:04:23 17-07-2024
видел карту по моему 1930х годов Алтайского края. Очень много было деревень сегодня не существующих. Но остались места, причалы, грузовые подьезды к воде и природа. Можно осваивать повтороно. Дорог строить не потребуется. Баржами хлеб возить можно. Перспективы офигенные открываются для переселенцев
16:54:57 17-07-2024
Гость (16:04:23 17-07-2024) видел карту по моему 1930х годов Алтайского края. Очень мног... "Баржами хлеб возить можно." Куда, умник?
18:44:06 17-07-2024
Гость (16:54:57 17-07-2024) "Баржами хлеб возить можно." Куда, умник?... мало банановых стран что ли которым по дисконту можно ресурсы гнать?