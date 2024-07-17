Министр сельского хозяйства РФ, губернатор Томенко, депутаты Госдумы и другие эксперты обсудили ситуацию в сельском хозяйстве на "Дне сибирского поля"

17 июля 2024, 08:25, Антон Дегтярев

Виктор Томенко и Оксана Лут / Фото: Алина Богомолова

В России нужно провести "вторую целину", то есть вернуть брошенные земли сельхозназначения в оборот. Этот вопрос обсуждали на расширенном заседании аграрного комитета Государственной Думы 12 июля, которое прошло в рамках агрофорума "День сибирского поля" в Алтайском крае. Участие в заседании комитета приняли министр сельского хозяйства Оксана Лут, депутаты аграрного комитета Госдумы, представители региональных властей и масса экспертов. Поговорили также о дефиците кадров и других проблемных вопросах.

Вторая целина

Сейчас в России около 40 миллионов брошенных гектаров земли сельскохозяйственного назначения, сообщил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. И эти территории надо "вернуть в оборот", а для этого нужно провести так называемую "вторую целину", подчеркнул Кашин.

"У нас сегодня, в отличие от наших отцов, которые поднимали залежные, не паханые земли, более 40 миллионов гектар выведены из оборота. Причем в густонаселенных регионах страны. В этом ключе нам серьезно надо работать. Мы сегодня убеждаем власть, что на деревню надо обратить внимание. Нужно доказать, что мы достойные потомки, чтобы брошенных земель у нас не осталось, чтобы народ приезжал на село, чтобы там была зарплата, были детские сады, можно было получить медицинские услуги. Культурная, просветительская работа была на должном уровне. Я убежден: держать нашу Россию, ее пространственные связи без русской деревни, русского села невозможно", – объяснил Владимир Кашин.

Владимир Кашин / Фото: Алина Богомолова

В ответ зампредседателя аграрного комитета Госдумы Николай Гончаров сообщил, что последние принятые нижней палатой парламента законы позволят в ближайшее время вовлекать все больше неиспользованных земель в оборот. Однако он особо подчеркнул, что в этом процессе не стоит впадать в крайности и ставить под сомнение частную собственность.

"В советский период мы строили коммунизм, и все решалось директивно. Советская власть приказала – поехали на целину. Сегодня мы живем в условиях рыночной экономики, и обязаны подстраиваться под эти условия", – отметил он.

Есть проблема и с "организацией закона о вводе земель в оборот", сообщил заместитель директора по науке и инновациям Федерального исследовательского института Андрей Болотов.

"Нужно создавать отдельную службу, подведомственную Минсельхозу, также стоит активизировать вопрос актуализации карт стратегического использования земель сельскохозяйственного значения. Мы работаем и, думаю, что в ближайшее время они будут решены", – отметил он.

Оксана Лут / Фото: Алина Богомолова

"Земля продуктивная"

Ситуация не настолько удручающая, считает министр сельского хозяйства России Оксана Лут. По ее словам, в последние годы в России работа с землей налаживается. В стране ввели в сельскохозяйственный оборот порядка двух миллионов гектаров земли.

"Земля в большей степени у нас продуктивная. Конечно, есть земли, которые остались у нас заросшие. Либо с ними сложно работать, либо они являются низкопродуктивными. Тем не менее у нас есть программа, по которой мы производим все необходимые мероприятия по вводу земли в оборот. Мы видим, как там выращивают растениеводческие культуры, и они увеличиваются в своем производстве. Мы надеемся на продление программ после 2030 года", – отметила Оксана Лут.

Сегодня нужно также работать и над плодородием земель, над внедрением новых технологий, подчеркнула она. Задача Минсельхоза – увеличить производство зерновых до 170 миллионов тонн, чтобы иметь экспортный потенциал и к 2030 году вывозить 80 миллионов тонн на экспорт. В прошлом году в России удалось собрать почти 150 млн тонн, подчеркнула она. То есть постепенно планы выполняются.

Лут добавила, что сегодня Россия обеспечивает себя практически всеми продуктами и может кормить не только саму себя, но и страны-партнеры. Так, например, РФ держит первое место по эксперту пшеницы и в прошедшем сезоне заняла первое место по вывозу ячменя и гороха. Однако необходимо еще "работать в отношении молока, плодов и ягод".

Оксана Лут / Фото: amic.ru

Что в Алтайском крае?

В Алтайском крае 11 млн гектаров занимают земли сельскохозяйственного назначения. А 6,5 млн гектаров пашни региона – это показатель № 1 в России, подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Перспективы введения новых земель в сельскохозяйственный оборот в регионе связаны с рядом сложностей, так как край находится в зоне рискованного земледелия.

Поэтому лучше сконцентрироваться на уже имеющихся площадях и повышать их эффективность, считает Томенко. За последние три года Алтайский край вышел на усредненный показатель около 6 млн тонн в оприходованном весе зерновых и зернобобовых культур. А цифра в 1,7 млн тонн масличных культур уже стала для региона привычной. Ее удалось достичь даже в прошлом году, когда погодные условия в регионе были не самыми лучшими, отметил Томенко.

Алтайский край остается лидером и по гречихе. На регион приходится половина, а то и две трети российской гречки, рассказал Томенко. Край является одним из первых по производству овса, муки, круп и сухих завтраков, сыра, масла, меда и других позиций сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки, отметил Томенко.

Виктор Томенко/ Фото: Алина Богомолова

При этом 70-80% продукции вывозится за пределы Алтайского края. А 18% от валового регионального продукта занимает отрасль агропрома и сельского хозяйства.

Достижение целевых ориентиров, обозначенных президентом России по объемам производства и экспорту продукции АПК, требует существенных инвестиционных вложений. И эта задача решается, отметил губернатор. За последние пять лет в основной капитал сельского хозяйства инвестировано свыше 150 миллиардов рублей. А объем инвестиций в целом по отрасли в реальном выражении увеличился практически в два раза.

Алтайский край активно участвует в реализации федеральных программ льготного кредитования и лизинга. Наряду с этим действуют региональные меры поддержки технического перевооружения.

Помогает обеспечивать доходность отрасли и господдержка. В прошлом году алтайскому агропрому направлено свыше 4,4 млрд рублей, в том числе более 1,35 млрд рублей – на производство и реализацию зерновых культур. Кроме того, продолжается реализация Госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

Закрепление кадров на селе

Алтайский край "не разбазарил земли", и количество сельскохозяйственных земель здесь лишь немного уступает цифре 1990-го года, отметил Владимир Кашин, добавив, что в крае широко используются минеральные удобрения, а в полях региона высока доля элитных культур. Но есть вопрос, который требует серьезной работы, – подготовка сельскохозяйственных кадров.

Кадровая проблема – сейчас главная на селе, согласен председатель АКЗС Александр Романенко. По его словам, в отдельных районах ситуацию можно назвать критической.

"Сегодня, как в целину, по призыву комсомол уже на село не привлечешь. Нужно создавать определенные условия для того, чтобы молодежь и оставалась, и дополнительно ехала на село. Речь идет о комфортных условиях проживания, в первую очередь – для молодых семей. Утвержденная президентом программа начала работать с 1 июня 2019 года. Мы на пять лет должны были заложить и израсходовать более 600 миллиардов рублей. На самом деле мы потратили только 180 миллиардов. Это говорит о том, что не все цели и задачи, которые в программе есть, мы выполнили. Нужно решить главную проблему – это закрепление кадров на селе", – отметил Александр Романенко.

Владимир Кашин/ Фото: Алина Богомолова

Но кадры должны быть еще и квалифицированными, подчеркнул Владимир Кашин. А сейчас уровень образования работающих на селе только снижается, считает депутат. И это трагедия, ведь сегодня для работы на современной технике необходимы грамотные специалисты.

"100 тысяч механизаторов готовили во время целины в год. Сегодня 250 тысяч механизаторов у нас официально не хватает в селах, а в некоторых отраслях нехватка доходит до 30-35%. Задача архиважная, и надо министерствам, ведомствам, всем нам вместе эту тему выделять как заглавную", – отметил он.

Чтобы число квалифицированных кадров на селе прибавилось, в России стоит реформировать аграрное образование и науку, убежден директор департамента координации деятельности организации в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Вугар Багиров. Он подчеркнул, что нужно ставить вопрос об участии в аграрном образовании реального сектора экономики и науки и сделать так, чтобы они плотно взаимодействовали.

Вугар Багиров/ Фото: Алина Богомолова

"Норма не дорабатывается"

Одной из важных проблем села являются недостаток инфраструктуры, маржинальность сельского хозяйства, а также монополизация рынков, считает Николай Гончаров.

"Мы все прекрасно видим, что в последние время это направление начало пробуксовывать. Есть закон, в котором указано, что мы обязаны контролировать диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и затратную часть. Норма не дорабатывается. Я думаю, совместно с министерством мы приложим максимум усилий, чтобы она заработала. Ну и также другая проблема, которая сегодня требует решения и набирает обороты, – это монополизация рынков, которая мало когда бывает эффективна", – отметил он.

Расширенное заседание аграрного комитета Государственной думы в Алтайском крае/ Фото: Алина Богомолова

Аграрии также затронули проблемы поддержки пчеловодов и несанкционированного завоза пчелопакетов, состояние генофонда скота, дающего молоко, опустынивание сельскохозяйственных земель, облегчение подачи документов для фермеров на работу по госпрограмме и так далее.

Все прозвучавшие вопросы народные избранники включили в итоги заседания. Теперь их рассмотрят в Госдуме, отметил Кашин, отметив, что многими из проблем депутаты уже занимаются и решают вполне успешно.

Как прошел "День сибирского поля" в 2024 году, можно посмотреть здесь и здесь.