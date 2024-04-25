В Алтайском крае не будут проводить фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" в 2024 году
В прошлом году праздник не состоялся из-за гибели земляков на СВО
25 апреля 2024, 13:06, ИА Амител
Фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" с элементами украинской культуры не будут проводить в Алтайском крае в 2024 году. Об этом сообщил начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев.
"Проведение фестиваля вареника "Всэ будэ смачно!" не запланировано в этом году", – сообщил Казанцев, отвечая на вопрос amic.ru.
В прошлом году фестиваль "Всэ будэ смачно!" в Романово отменили за несколько дней до начала. Глава района Андрей Науменко объяснил решение "трагической гибелью земляков, участвующих в СВО". За несколько дней до этого в райцентре простились с местным жителем, погибшим под Бахмутом в зоне СВО.
Отметим, что разговоры об отмене фестиваля велись еще в 2022 году. Тогда против решения выступила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Она назвала праздник одной из визитных карточек Романовского района, Алтайский край – многонациональным регионом, а украинскую культуру – составной частью культуры России. В итоге фестиваль состоялся.
Гастрофестиваль "Всэ будэ смачно!" – один из главных туристических мероприятий региона. Гостям праздника предлагают попробовать вареники с необычными начинками – от традиционного творога до тыквы и сала. Впервые мероприятие состоялось в 2015 году. Его проводили ежегодно, кроме пандемии. На фестивале в 2019 году гости съели две тонны вареников с 50 видами начинок.
13:43:39 25-04-2024
Ну проведите ИЧПОЧМАК, раз вам вареники так слух нервируют
16:45:56 26-04-2024
Гость (13:43:39 25-04-2024) Ну проведите ИЧПОЧМАК, раз вам вареники так слух нервируют... Причём тут слух? Не думали что дело в безопасности? Предателей хватает, а это все таки большое скопление людей
14:19:20 25-04-2024
Можно устроить праздник в честь белорусских колдунов. Там рецептура похожа, хотя есть отличия, что ещё больше заинтересует гурманов. Послать приглашение батьке Лукашенко, если не сможет приехать, то попытаться организовать телемост участников фестиваля с Александром Григорьевичем на площадке во время праздника. Это будет бомба!
16:53:35 25-04-2024
Господин майор, довожу, таки, до вашего сведения что в магазинах МарияРа, продают открыто, сало и варенники )))
19:39:17 25-04-2024
Гость (13:43:39 25-04-2024) Ну проведите ИЧПОЧМАК, раз вам вареники так слух нервируют... Зачем 300 летнее иго поминать, обойдемся и без ичпочмаков
Историю во времена СССР хорошо преподавали. )))
20:46:58 25-04-2024
Наверное, много девчонок загонят
20:47:55 25-04-2024
Сорян, частицу "не" не увидел