В Алтайском крае не будут проводить фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" в 2024 году

В прошлом году праздник не состоялся из-за гибели земляков на СВО

25 апреля 2024, 13:06, ИА Амител

Фестиваль вареника в Романово / Фото: правительство Алтайского края

Фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" с элементами украинской культуры не будут проводить в Алтайском крае в 2024 году. Об этом сообщил начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев.

"Проведение фестиваля вареника "Всэ будэ смачно!" не запланировано в этом году", – сообщил Казанцев, отвечая на вопрос amic.ru.

В прошлом году фестиваль "Всэ будэ смачно!" в Романово отменили за несколько дней до начала. Глава района Андрей Науменко объяснил решение "трагической гибелью земляков, участвующих в СВО". За несколько дней до этого в райцентре простились с местным жителем, погибшим под Бахмутом в зоне СВО.

Отметим, что разговоры об отмене фестиваля велись еще в 2022 году. Тогда против решения выступила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Она назвала праздник одной из визитных карточек Романовского района, Алтайский край – многонациональным регионом, а украинскую культуру – составной частью культуры России. В итоге фестиваль состоялся.

Гастрофестиваль "Всэ будэ смачно!" – один из главных туристических мероприятий региона. Гостям праздника предлагают попробовать вареники с необычными начинками – от традиционного творога до тыквы и сала. Впервые мероприятие состоялось в 2015 году. Его проводили ежегодно, кроме пандемии. На фестивале в 2019 году гости съели две тонны вареников с 50 видами начинок.