НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае не будут проводить фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" в 2024 году

В прошлом году праздник не состоялся из-за гибели земляков на СВО

25 апреля 2024, 13:06, ИА Амител

Фестиваль вареника в Романово / Фото: правительство Алтайского края
Фестиваль вареника в Романово / Фото: правительство Алтайского края

Фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" с элементами украинской культуры не будут проводить в Алтайском крае в 2024 году. Об этом сообщил начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев.

"Проведение фестиваля вареника "Всэ будэ смачно!" не запланировано в этом году", – сообщил Казанцев, отвечая на вопрос amic.ru.

В прошлом году фестиваль "Всэ будэ смачно!" в Романово отменили за несколько дней до начала. Глава района Андрей Науменко объяснил решение "трагической гибелью земляков, участвующих в СВО". За несколько дней до этого в райцентре простились с местным жителем, погибшим под Бахмутом в зоне СВО.

Отметим, что разговоры об отмене фестиваля велись еще в 2022 году. Тогда против решения выступила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Она назвала праздник одной из визитных карточек Романовского района, Алтайский край – многонациональным регионом, а украинскую культуру – составной частью культуры России. В итоге фестиваль состоялся.

Гастрофестиваль "Всэ будэ смачно!" – один из главных туристических мероприятий региона. Гостям праздника предлагают попробовать вареники с необычными начинками – от традиционного творога до тыквы и сала. Впервые мероприятие состоялось в 2015 году. Его проводили ежегодно, кроме пандемии. На фестивале в 2019 году гости съели две тонны вареников с 50 видами начинок.

Фото: visitaltai.info

На алтайском гастрофестивале съели почти тонну вареников

Мероприятие в Романовском районе «Всэ будэ смачно!» посетили 10 тысяч человек
НОВОСТИОбщество

Туризм фестиваль

Комментарии 7

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Гость

13:43:39 25-04-2024

Ну проведите ИЧПОЧМАК, раз вам вареники так слух нервируют

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Хэ

16:45:56 26-04-2024

Гость (13:43:39 25-04-2024) Ну проведите ИЧПОЧМАК, раз вам вареники так слух нервируют... Причём тут слух? Не думали что дело в безопасности? Предателей хватает, а это все таки большое скопление людей

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Гость

14:19:20 25-04-2024

Можно устроить праздник в честь белорусских колдунов. Там рецептура похожа, хотя есть отличия, что ещё больше заинтересует гурманов. Послать приглашение батьке Лукашенко, если не сможет приехать, то попытаться организовать телемост участников фестиваля с Александром Григорьевичем на площадке во время праздника. Это будет бомба!

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Срульман

16:53:35 25-04-2024

Господин майор, довожу, таки, до вашего сведения что в магазинах МарияРа, продают открыто, сало и варенники )))

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Гость

19:39:17 25-04-2024

Гость (13:43:39 25-04-2024) Ну проведите ИЧПОЧМАК, раз вам вареники так слух нервируют... Зачем 300 летнее иго поминать, обойдемся и без ичпочмаков
Историю во времена СССР хорошо преподавали. )))

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Гость

20:46:58 25-04-2024

Наверное, много девчонок загонят

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Гость

20:47:55 25-04-2024

Сорян, частицу "не" не увидел

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