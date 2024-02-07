В Алтайском крае не подтвердились слухи, что работников банка заставляют выбирать ДЭГ
Ранее в соцсетях сообщали, что руководство алтайского банка требует от сотрудников регистрации в дистанционном электронном голосовании
07 февраля 2024, 08:02, ИА Амител
Общественный штаб наблюдения при Общественной палате Алтайского края не подтвердил информацию, что работников Сибсоцбанка принуждают голосовать в электронном формате на выборах в марте 2024 года. Об этом сообщает штаб в Telegram-канале.
Ранее в соцсетях сообщали, что руководство алтайского банка требует от сотрудников регистрации в дистанционном электронном голосовании.
"Выяснилось, что сотрудникам было дано разъяснение об использовании нового формата дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах, наряду с действующими традиционными формами голосования на избирательных участках и вне помещений для голосования", – сообщили в организации об итогах проверки.Сведений о возможном нарушении выявить не удалось. Обращений на 5 февраля в штаб не поступало. Предполагаемые нарушения принципа свободы волеизъявления избирателей не подтвердились.
08:14:25 07-02-2024
а что, можно обращаться? и что будет за это работодателю? а то у нас тоже "настойчиво предлагают" ДЭГ... очень настойчиво... но я - кремень) люблю ручкой писать в бюллетенях.
08:43:07 07-02-2024
Гость (08:14:25 07-02-2024) а что, можно обращаться? и что будет за это работодателю? а ... В Барнаульской гор. Администрации таже история только там до абсурда доходит, даже пофамильно списки составляют с личными данными и их родственниками кого работники привлекли. Это капец просто, и самое главное жаловаться никто не хочет, прям абсурд какой то? Было бы за что там держатся за эти 25 тыров которые там платят.
08:52:53 07-02-2024
Гость (08:43:07 07-02-2024) В Барнаульской гор. Администрации таже история только там до... Дак за 25тр трудиться не нужно
08:58:58 07-02-2024
Гость (08:43:07 07-02-2024) В Барнаульской гор. Администрации таже история только там до... у нас также.. я, правда, говорю - дада, записывайте, голосую ДЭГ.. а потом иду на участок.. "ой, какой-то сбой произошел и заявление об откреплении не прошло... ай-яй-яй...беда..."
09:31:09 07-02-2024
Гость (08:43:07 07-02-2024) В Барнаульской гор. Администрации таже история только там до... Так это в каждом муниципалитете! Такие пофамильные списки!
10:06:26 07-02-2024
Гость (08:14:25 07-02-2024) а что, можно обращаться? и что будет за это работодателю? а ... Конечно можно обращаться, но нужно помнить, что есть уголовный кодекс. А там и клевета, и дискредитация, и т.д
08:54:50 07-02-2024
Работаете на режим , не возмущайтесь тогда.
11:53:40 07-02-2024
Гость (08:54:50 07-02-2024) Работаете на режим , не возмущайтесь тогда.... Они его сами себе построили, теперь возмущаются
09:15:23 07-02-2024
В ВУЗах та же схема, где-то ещё и говорят, что будут проверять. Хотя это скорее способ запугивания конечно. В больницах и поликлиниках тоже настойчиво предлагают голосовать в интернете. И тоже как бы с намеком, что будет некий контроль... Суть не в том, чтобы показать какой у нас народ продвинуты, а в том, что люди при такой подаче боятся проголосовать ни за того кандидата. Понятно , что ни какие проверки ни чего не найдут, мы ведь в свободной стране живем
09:22:33 07-02-2024
У меня на работе вечный скандал из-за выборов, т.к. мое бюджетное учреждение не понимает, что не имеет право знать голосовал я или нет и какую форму голосования я предпочитаю. Постоянно оказывается давление, в том числе в профессиональном чате выставляют списки тех кто проголосовал и тех кто не принял участие в голосовании. Оказывается по запросу нашей конторы такие сведения может предоставить головное учреждение из Москвы. И дальше начинаются репрессии. После выборов губернатора был готов уволиться, очевидно после президентских - точно уволят. Не имеют они права публиковать такие списки(ПРОГОЛОСОВАВШИХ) и требовать отчетности по реализации выборного права.
09:44:27 07-02-2024
Михаил (09:22:33 07-02-2024) У меня на работе вечный скандал из-за выборов, т.к. мое бюдж... Вы прямо как маленький. Говорите начальству, что проголосовали и за того, за кого надо. А сами поступайте , как считаете нужным.
10:22:56 07-02-2024
Гость (09:44:27 07-02-2024) Вы прямо как маленький. Говорите начальству, что проголосова... Списки говорят обратное и даже если они лгут - давление и репрессии от руководства не избежать. Это Вы как маленький. Ври не ври - спискам верят абсолютно, даже если они не точны.
12:17:55 07-02-2024
Гость (09:44:27 07-02-2024) Вы прямо как маленький. Говорите начальству, что проголосова... а вы как маленький верите всему, что написано в интернете. Здесь более половины комментаторов отрабатывают методичку оппов и кураторов из хохлорейха по дискредитации выборов. Знают, что все равно у них шансов нет. Чем ближе дата, тем чаще вбросы делаться будут. Не ведитесь, просто смейтесь над убогими))))
09:46:34 07-02-2024
Бюджетник, на днях в ходе опроса от организации принципиально сказал, что на госуслугах не зарегистрирован
15:21:54 07-02-2024
ДВМ (09:46:34 07-02-2024) Бюджетник, на днях в ходе опроса от организации принципиальн... А лапти носите?) Уж если отказываться от прогресса, то надо быть последовательным.
09:55:47 07-02-2024
Ни чего страшного, граждане бюджетники. Один раз в пять лет поспорил с совестью и ты в составе. Неча из себя "Я не такая" городить.
10:04:21 07-02-2024
Получается все комментаторы здесь врут ,дискредитируют власть и легитимность выборов
10:53:26 07-02-2024
Гость (10:04:21 07-02-2024) Получается все комментаторы здесь врут ,дискредитируют власть... Да скоро ботов должны подогнать, подразбавят комментарии
11:31:39 07-02-2024
Гость (10:04:21 07-02-2024) Получается все комментаторы здесь врут ,дискредитируют власт... не все, но многие. а возможно, это кто-то один активный копеечку отрабатывает.
11:45:43 07-02-2024
Да достали с этими списками, знают и понимают кто выиграет. Вот этот кипишь только раздражает всех. Просто идет отторжение к выборам, прямая ненависть от лицемерия, сами выборы становятся настолько противны, что невозможно. Прекратили бы это ****втирательство, народ бы и не бесился при слове выборы. Совок вернули и радуются теперь, даже не Савок, а крепостное право.
11:50:26 07-02-2024
школы все так и завуч каждый день отчет в гороно а в дни выборов каждый час. Голосовать можно за кого угодно но на госуслугах
11:58:22 07-02-2024
Гость (11:50:26 07-02-2024) школы все так и завуч каждый день отчет в гороно а в дни выб... На гослуслугах проверят за кого, а на уиках нет.
12:01:49 07-02-2024
Гость (11:50:26 07-02-2024) школы все так и завуч каждый день отчет в гороно а в дни выб... говорите что вы сторонник имущественного ценза, и по нему вы, с зарплатой учителя, не имеете право голосовать ))
18:56:39 07-02-2024
Гость (11:50:26 07-02-2024) Голосовать можно за кого угодно но на госуслугах Потому что если случайно ошибетесь, то вас поправят))
11:58:59 07-02-2024
"Сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше". Каждое действие должно быть осмысленное. Неужели вы думаете, что при полном контроле ЦИК победит другой кандидат? Вот на этом понимании и стройте свою непримиримую позицию. Выборами не в одной стране мира невозможно изменить ситуацию.
15:14:16 07-02-2024
Во всех бюджетных учреждениях списки составляют и гонят на ДЭГ. Правда это фейк, никто не признается
18:23:01 07-02-2024
Не только, ещё и в налоговй