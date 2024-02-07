В Алтайском крае не подтвердились слухи, что работников банка заставляют выбирать ДЭГ

Ранее в соцсетях сообщали, что руководство алтайского банка требует от сотрудников регистрации в дистанционном электронном голосовании

07 февраля 2024, 08:02, ИА Амител

Печатная машинка / Фото: unsplash.com

Общественный штаб наблюдения при Общественной палате Алтайского края не подтвердил информацию, что работников Сибсоцбанка принуждают голосовать в электронном формате на выборах в марте 2024 года. Об этом сообщает штаб в Telegram-канале.

Ранее в соцсетях сообщали, что руководство алтайского банка требует от сотрудников регистрации в дистанционном электронном голосовании.

"Выяснилось, что сотрудникам было дано разъяснение об использовании нового формата дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах, наряду с действующими традиционными формами голосования на избирательных участках и вне помещений для голосования", – сообщили в организации об итогах проверки.Сведений о возможном нарушении выявить не удалось. Обращений на 5 февраля в штаб не поступало. Предполагаемые нарушения принципа свободы волеизъявления избирателей не подтвердились.