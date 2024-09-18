В Алтайском крае ночью 19 сентября на три часа военные перекроют дорогу

Ограничение будет действовать по маршруту Фирсово — Бобровка — Рассказиха

18 сентября 2024, 15:20, ИА Амител

Знак "Стоп" / Источник фото: pxhere.com

В Алтайском крае в ночь на 19 сентября ограничат проезд по дороге Фирсово – Бобровка – Рассказиха из-за военных колонн.

Как сообщили в ГАИ региона, ограничение будет действовать три часа – с 02:20 до 05:20.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут изменить.