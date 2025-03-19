В Алтайском крае обстановка по бешенству среди животных остается напряженной

В 2025 году зафиксировали уже семь случаев заболевания, два из которых произошли в пригороде Барнаула

19 марта 2025, 10:40, ИА Амител

Фото: Marek Studzinski / unsplash.com

В Алтайском крае эпизоотическая обстановка по бешенству остается "стабильно напряженной". Об этом сообщил руководитель регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров в ходе онлайн пресс-конференции.

Со слов Самодурова, в 2024 году в регионе зарегистрировали 13 "неблагополучных пунктов" по бешенству. Четыре из них связаны с заболеванием, выявленным у лис, восемь – у кошек и собак. В одном из случаев бешенство обнаружили у лошади.

За 2025 год зарегистрировали уже семь случаев бешенства: два – по диким животным, четыре – по кошкам и собакам и один – по сельскохозяйственным животным.

"Основными источниками заболевания являются собаки и кошки без владельцев и инфицированные дикие животные (чаще всего лисы). Ухудшение эпизоотической ситуации и выявление вспышек заболевания может возникнуть при увеличении количества невакцинированных животных или нарушении сроков ревакцинации при ослаблении напряженности иммунитета", – отметил Самодуров.

Также руководитель краевого управления ветеринарии отметил, что с целью предупреждения бешенства в регионе ежегодно вакцинируют около 500 тысяч голов сельскохозяйственных животных, а также 90 тысяч собак и кошек. Для привитых животных это делает риск заражения минимальным. Среди людей бешенство не выявляли более 20 лет.