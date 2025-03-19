В Алтайском крае обстановка по бешенству среди животных остается напряженной
В 2025 году зафиксировали уже семь случаев заболевания, два из которых произошли в пригороде Барнаула
19 марта 2025, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае эпизоотическая обстановка по бешенству остается "стабильно напряженной". Об этом сообщил руководитель регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров в ходе онлайн пресс-конференции.
Со слов Самодурова, в 2024 году в регионе зарегистрировали 13 "неблагополучных пунктов" по бешенству. Четыре из них связаны с заболеванием, выявленным у лис, восемь – у кошек и собак. В одном из случаев бешенство обнаружили у лошади.
За 2025 год зарегистрировали уже семь случаев бешенства: два – по диким животным, четыре – по кошкам и собакам и один – по сельскохозяйственным животным.
"Основными источниками заболевания являются собаки и кошки без владельцев и инфицированные дикие животные (чаще всего лисы). Ухудшение эпизоотической ситуации и выявление вспышек заболевания может возникнуть при увеличении количества невакцинированных животных или нарушении сроков ревакцинации при ослаблении напряженности иммунитета", – отметил Самодуров.
Также руководитель краевого управления ветеринарии отметил, что с целью предупреждения бешенства в регионе ежегодно вакцинируют около 500 тысяч голов сельскохозяйственных животных, а также 90 тысяч собак и кошек. Для привитых животных это делает риск заражения минимальным. Среди людей бешенство не выявляли более 20 лет.
10:56:25 19-03-2025
Оказывается домашние собаки тоже заражаются - так значит всех собак усыплять что ли.Что за новый штамп бешенства если инекции против бешенства не помогают - напишите уже просто правду.
11:14:20 19-03-2025
гость (10:56:25 19-03-2025) Оказывается домашние собаки тоже заражаются - так значит все... так же как и хрюшек и лошадок. с зараженными ничего уже не сделать. остальных - на карантин и прививать. диких и бродячих - по ситуации. зараженных - явно только уничтожать. краснокнижных - пытаться сохранить. если виду исчезновение не угрожает - возможно, сокращать популяцию. решение должно быть за специалистами
12:02:47 19-03-2025
Так надо понимать чипируем в три дорого платим и вдруг бешенство еще платим вакцина не помогает платим за усыпления пса.ОБХОХОЧИШСЯ!!!
12:54:29 19-03-2025
гость (12:02:47 19-03-2025) Так надо понимать чипируем в три дорого платим и вдруг б... Неконтролируемое хохотание - симптом. Может быть вас проверить?
06:04:46 20-03-2025
Musik (12:54:29 19-03-2025) Неконтролируемое хохотание - симптом. Может быть вас провери...
Тебя даже и проверять не надо. И так все ясно.
21:09:23 19-03-2025
гость (12:02:47 19-03-2025) Так надо понимать чипируем в три дорого платим и вдруг б... можете не платить и решить на своём подворье своими силами. предъявите только потом доказательства, что приняли меры по нераспространению заразы, а не отпустили больных животных "на волю". ну а что вы хотели, животноводство сложное и затратное
11:25:16 19-03-2025
Да ладно бешенство у животных. Вы посмотрите что с людьми то творится. Вот где действительно бешеные.
11:36:42 19-03-2025
Гость (11:25:16 19-03-2025) Да ладно бешенство у животных. Вы посмотрите что с людьми то... 😄👍
12:33:06 19-03-2025
Чем больше обсуждают проблему с бесхозными животными, тем она хуже.