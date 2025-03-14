В алтайском райцентре проведут срочную вакцинацию животных из-за выявления бешенства
Прививать будут в том числе кошек и собак
14 марта 2025, 16:02, ИА Амител
Фото: Christopher Carson / unsplash.com
В селе Мамонтово Мамонтовского района Алтайского края 15 марта проведут срочную вакцинацию скота и питомцев. Это вынужденная и бесплатная мера, которую принимают в связи с выявлением бешенства у животного.
Как сообщили в местной администрации, прививать будут крупный и мелкий рогатый скот, свиней, лошадей, а также кошек и собак.
Вакцинации будут подлежать все животные в границах следующих улиц:
Границы вакцинации / Фото: t.me/mamontovo_official
Подворовой обход начнется в субботу, 15 марта, с 8 утра. Жителей просят быть дома и пустить сотрудников управления ветеринарии ко всем животным.
Ранее в марте очаг бешенства также обнаружили в пригороде Барнаула.
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