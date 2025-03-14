В алтайском райцентре проведут срочную вакцинацию животных из-за выявления бешенства

Прививать будут в том числе кошек и собак

14 марта 2025, 16:02, ИА Амител

Фото: Christopher Carson / unsplash.com

В селе Мамонтово Мамонтовского района Алтайского края 15 марта проведут срочную вакцинацию скота и питомцев. Это вынужденная и бесплатная мера, которую принимают в связи с выявлением бешенства у животного.

Как сообщили в местной администрации, прививать будут крупный и мелкий рогатый скот, свиней, лошадей, а также кошек и собак.

Вакцинации будут подлежать все животные в границах следующих улиц:

Границы вакцинации / Фото: t.me/mamontovo_official

Подворовой обход начнется в субботу, 15 марта, с 8 утра. Жителей просят быть дома и пустить сотрудников управления ветеринарии ко всем животным.

Ранее в марте очаг бешенства также обнаружили в пригороде Барнаула.