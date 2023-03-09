В Алтайском крае оценили обстановку с весенним паводком

Жителей частных домов призвали очистить свои дворы от снега

09 марта 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Обстановка с паводком в Алтайском крае остаётся стабильной, уровень воды в реках ниже критического, сообщили в региональном главке МЧС.

Подготовка к весеннему половодью на сегодня в регионе идёт полным ходом. Но многое при этом зависит от ответственного отношения граждан. Как отметили в ведомстве, многие владельцы частных домов не принимают действенных мер, пока ситуация не станет критической. Чтобы этого не допустить, следует заранее, до начала сильного потепления, вывезти снег со своих дворов, а также очистить канавы и сточные желоба.

"Помните о том, что своевременная расчистка стоков, обеспечение беспрепятственного движения талой воде поможет вам уберечь участок, дом, надворные постройки от сырости и избежать связанных с этим проблем", – подчеркнули спасатели.

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