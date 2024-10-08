Алтайский край стал лидером в России по уровню возврата сирот в детдома
Из 100 устроенных в семьи детей в детдома возвращаются 27
08 октября 2024, 13:07, ИА Амител
В Алтайском крае оказался самый высокий уровень вторичного сиротства: когда ребенка, устроенного в семью, возвращают в детский дом. Об этом свидетельствуют данные портала "Если быть точным".
"Больше всего таких случаев в Алтайском крае – 27 отмен на 100 решений об устройстве в семью", – говорится в исследовании.
Второе место занимает Омская область (24,5 решения) и Ненецкий автономный округ (24). Это может говорить о проблемах в сопровождении приемной семьи: бывают трудности, о которых специалисты не узнают, а когда они всплывают, то помочь семье уже трудно.
Также антилидерами рейтинга стали Забайкалье, Магаданская область и Республика Коми. Там больше всего детей, которые нуждаются в устройстве в семью, а готовность семей принимать – наименьшая.
Лучшая ситуация с сиротами в семи регионах: Калмыкии, Дагестане, Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Чечне и Московской области.
13:12:13 08-10-2024
а мы удивляемся почему столько бездомных животных на улицах, когда от детей по два раза отказываются.
17:52:17 08-10-2024
в клятом вами Израиле детских домов НЕТ. Потому что если у ребенка погибают родители, или отказываются от него (что там в принципе невозможно), его подхватывают приемые родители в ту же секунду
11:55:32 09-10-2024
Если бы Израиль не бомбил города в чужих странах, то и сирот стало бы гораздо меньше!!!