Алтайский край стал лидером в России по уровню возврата сирот в детдома

Из 100 устроенных в семьи детей в детдома возвращаются 27

08 октября 2024, 13:07, ИА Амител

Ребенок / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае оказался самый высокий уровень вторичного сиротства: когда ребенка, устроенного в семью, возвращают в детский дом. Об этом свидетельствуют данные портала "Если быть точным".

"Больше всего таких случаев в Алтайском крае – 27 отмен на 100 решений об устройстве в семью", – говорится в исследовании.

Второе место занимает Омская область (24,5 решения) и Ненецкий автономный округ (24). Это может говорить о проблемах в сопровождении приемной семьи: бывают трудности, о которых специалисты не узнают, а когда они всплывают, то помочь семье уже трудно.

Также антилидерами рейтинга стали Забайкалье, Магаданская область и Республика Коми. Там больше всего детей, которые нуждаются в устройстве в семью, а готовность семей принимать – наименьшая.

Лучшая ситуация с сиротами в семи регионах: Калмыкии, Дагестане, Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Чечне и Московской области.