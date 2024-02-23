В Алтайском крае определили подрядчиков на ремонт региональных дорог

Процедуры по определению подрядчиков на обновление 38 объектов регионального и межмуниципального значения закончились

23 февраля 2024, 18:59, ИА Амител

Контрактация объектов / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае определили всех подрядчиков для ремонта региональных дорог. Об этом сообщает Минтранс региона.

Процедуры по определению подрядчиков на обновление 38 объектов регионального и межмуниципального значения закончились. Работы на них начнутся при наступлении хорошей погоды.

Как отметил министр транспорта Антон Воронов, уже не первый год в Алтайском крае конкурсные процедуры проводят заранее, что помогает вовремя начать дорожно-строительный сезон. Заключенные с подрядчиками контракты предполагают не только проведение ремонтов, но и исполнение гарантийных обязательств в течение пяти лет.

Также в этом году в Барнауле планируют отремонтировать 21 участок, а в Бийске и Новоалтайске – по пять. Сейчас продолжается документационная работа, а в ближайшее время объявят торги. Контракты заключат до 1 апреля.