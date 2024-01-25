Путепровод отремонтируют на объездной дороге в обход Барнаула

На ремонт планируется потратить 6,2 млн рублей

25 января 2024, 11:05, ИА Амител

Ремонт путепровода на объездной дороге в обход Барнаула / Фото: Минтранс Алтайского края

Путепровод через железнодорожные пути на участке объездной дороги в обход Барнаула отремонтируют, на это Центральное дорожно-строительное управление Алтайского края намерено потратить 6,2 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

По контракту подрядчик должен будет отремонтировать деформационные швы в зоне проезжей части, сделать переходную зону, нанести разметку, а также установить знаки и сигнальные столбики.

Закупку разместили на портале 24 января, желающие смогут подавать заявки до 31 января. Итоги подведут в этот же день. Работы подрядчик будет выполнять с момента подписания договора и до 30 июня 2024 года. Контракт будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно.

Напомним, что 30 ноября 2023 в Барнауле открылся путепровод на Новом рынке, который ремонтировали полтора года. По сути, за это время был разобран старый и построен новый путепровод. Однако работы на объекте еще идут и полностью объект сдадут к июню 2024 года. Общая стоимость реконструкции составит около 2,1 миллиарда рублей.