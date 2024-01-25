Путепровод отремонтируют на объездной дороге в обход Барнаула
На ремонт планируется потратить 6,2 млн рублей
25 января 2024, 11:05, ИА Амител
Путепровод через железнодорожные пути на участке объездной дороги в обход Барнаула отремонтируют, на это Центральное дорожно-строительное управление Алтайского края намерено потратить 6,2 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.
По контракту подрядчик должен будет отремонтировать деформационные швы в зоне проезжей части, сделать переходную зону, нанести разметку, а также установить знаки и сигнальные столбики.
Закупку разместили на портале 24 января, желающие смогут подавать заявки до 31 января. Итоги подведут в этот же день. Работы подрядчик будет выполнять с момента подписания договора и до 30 июня 2024 года. Контракт будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно.
Напомним, что 30 ноября 2023 в Барнауле открылся путепровод на Новом рынке, который ремонтировали полтора года. По сути, за это время был разобран старый и построен новый путепровод. Однако работы на объекте еще идут и полностью объект сдадут к июню 2024 года. Общая стоимость реконструкции составит около 2,1 миллиарда рублей.
11:19:14 25-01-2024
Ничего не смущает, что он только в прошлом году был отремонтирован и уже на это выделялись деньги?
14:18:55 25-01-2024
Александр (11:19:14 25-01-2024) Ничего не смущает, что он только в прошлом году был отремонт... так со стороны пионера рельсы не убрали, все что осталось от разворотного кольца.
14:58:14 25-01-2024
Шпала (14:18:55 25-01-2024) так со стороны пионера рельсы не убрали, все что осталось от... при чём здесь Пионер? вам же написали — в обход города
11:59:39 25-01-2024
огромная пропускная способность. плановый ремонт. пусть ремонтируют
12:19:17 25-01-2024
У нас есть дороша "в обход Барнаула"? По моему все дороги ведут через город? Или уже построили Северный обход и я это пропустил?
14:22:03 25-01-2024
Шоссе "Ленточный бор"
21:18:04 25-01-2024
На путепроводе шоссе "Ленточный бор" швы деформировались и асфальт поплыл еще в гарантийный срок. Причина, устаревшие технологии, которые использованы на всех новых мостах в Барнауле. Пора уже думать, работать, брать передовые технологии и опыт, а не копировать ошибки.