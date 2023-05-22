Сессия будет разделена на две части: сначала депутаты заслушают отчёт губернатора, а после перерыва займутся остальной повесткой

22 мая 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Главным событием предстоящей 25 мая сессии АКЗС станет годовой отчёт губернатора Виктора Томенко. Для него это будет последний доклад в ходе нынешнего срока полномочий. Но и помимо обсуждения доклада главы региона депутатам будет чем заняться. Например, они будут добиваться ежемесячных выплат детям войны, снова займутся решением собачьего вопроса, а ещё облегчат жизнь предпринимателям. Все подробности – в материале amic.ru.

Финальный отчёт

Губернатор Виктор Томенко на майской сессии АКЗС отчитается о работе краевого правительства за 2022 год. Для Томенко это последний отчёт в статусе действующего главы региона: пятилетний срок его полномочий подходит к концу. В сентябре пройдут очередные губернаторские выборы.

Ключевые экономические показатели за 2022 год внушают сдержанный оптимизм, следует из тезисов к отчёту губернатора. Так, по итогам прошлого года индекс промпроизводства в крае составил 101,9 %, рост номинальной зарплаты – 115,7%, до 38 315 рублей. Численность официально зарегистрированных безработных снизилась в 1,3 раза, доходы бюджета края увеличились на 7,2%, до 185,8 млрд рублей. На развитие экономики направили почти 146 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

Уже известны и 10 основных вопросов, которые в письменном виде заранее направили главе региона депутаты. Парламентариев интересует, как правительство Алтайского края помогает мобилизованным, сколько денег регион готов вложить в развитие муниципального транспорта, когда наладится работа региональных "мусорных" операторов и ждать ли бюджетникам новой индексации зарплат?

Депутаты намерены обратить внимание главы региона на ряд проблем. В их числе – убыль населения и низкие доходы жителей.

Меньше кормить, больше стерилизовать

АКЗС на майской сессии рассмотрит законопроект, по которому предлагается сократить срок нахождения бездомных животных в приютах с 45 до 21 дня. По задумке авторов инициативы такая мера увеличит "пропускную способность" приютов.

"Сокращение времени содержания животного в приюте позволит отловить и простерилизовать большее число собак без владельцев, это произойдёт за счёт экономии средств на питание", – рассказал председатель "аграрного" комитета АКЗС Сергей Серов.

По закону в стоимость содержания одного животного в приюте включается осмотр, лечение, стерилизация, вакцинация и кормление. Депутаты предлагают расширить перечень услуг, добавив в него кастрацию и маркировку, а также закрепить ежегодное изменение финансовых нормативов, исходя из уровня инфляции.

Новые штрафы для владельцев животных

Также в Алтайском крае планируют ввести ответственность за нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных. Согласно законопроекту, штрафы от 2 до 3 тысяч рублей могут ввести за следующие нарушения:

если кормить и содержать питомцев в нежилых помещениях многоэтажек, на придомовых территориях и на предприятиях вне специально оборудованных мест;

если питомец повредил элементы благоустройства или цветники;

если хозяин допустил самовыгул животного или выгуливал его без намордника;

если доверил выгул питомца тому, кто в силу возраста или физического развития не способен контролировать действия собак.

На 5 тысяч рублей предлагают штрафовать, если домашнее животное причинило вред здоровью граждан, но при условии, если повреждения не подпадают под действие более серьёзных статей КоАП РФ.

Ежемесячные выплаты вместо ежегодных?

Выплаты детям войны в Алтайском крае могут сделать ежемесячными. С такой инициативой вышла фракция "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС. Эсеры предлагают платить с января 2024 года по 500 рублей каждому жителю краю, относящемуся к данной категории.

По данным Минсоцзащиты Алтайского края, по состоянию на конец апреля в регионе проживало 83,5 тысячи человек, которым присвоен статус "дети войны". При этом ещё в начале марта речь шла о 85 тысячах таких граждан.

По подсчётам эсеров, для того чтобы ежемесячно выплачивать по 500 рублей детям войны, из краевого бюджета в следующем году необходимо дополнительно направить почти 350 млн рублей. Напомним, к категории "дети войны" относятся граждане, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.

На апрельской сессии АКЗС депутаты единогласно поддержали предложение ежегодно выплачивать детям войны по 2 тысячи рублей. До этого выплаты делали только в честь юбилейных дат Победы в Великой Отечественной войне.

Почётная грамота для ветерана труда

Коммунисты предлагают расширить основания для присвоения звания "Ветеран труда Алтайского края". В 2006 году в региональном законе появилась норма, согласно которой, кроме трудового стажа, "засчитывалось" и награждение почётной грамотой органа местного самоуправления за отличие в труде.

В 2016 году это основание из закона исключили. "Считаем, что муниципальная власть является самой "приближённой" к каждому жителю и в силу этого может объективно оценить трудовой вклад гражданина в социально-экономическое развитие не только соответствующего муниципального образования, но и Алтайского края в целом", – пояснил лидер фракции КПРФ Андрей Кривов. По подсчётам коммунистов, реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из краевого бюджета на сумму 370,5 млн рублей в 2024 году.

Новая помощь бизнесу

Парламентарии рассмотрят пакет изменений в законы о предпринимательской деятельности. Поправки должны снизить административные барьеры, а также помочь развитию бизнеса в регионе. Так, депутаты предлагают закрепить возможность трёхлетней рассрочки для предпринимателей, которые выкупят арендуемое движимое имущество. Обязательное условие – чтобы имущество было в государственной или муниципальной собственности. Раньше право выкупа распространялось только на недвижимое имущество.

Другое изменение в законе касается торговли алкогольной продукцией. В апреле внесли изменения в федеральный закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции. С 15 января 2024 года для предпринимателей отменяется обязанность по декларированию объёмов розничных продаж пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Аналогичные изменения депутаты хотят внести и в закон Алтайского края.

Поправки в бюджет

Парламентарии должны одобрить поправки в бюджет региона: расходы краевой казны увеличатся на 8,4 млрд рублей. В частности, на 650 млн рублей вырастут расходы дорожного фонда. Также почти 2,3 млрд рублей направят на ремонт социально значимых объектов. Например, 400 млн рублей пойдёт на покупку жилья для детей-сирот. На коммунальную инфраструктуру добавят 612 млн, а на социальную догазификацию – 218 млн.

Финансы пойдут и в сферу здравоохранения. Так, 380 млн выделят на оборудование для больниц, 50 млн – на новые машины для скорой. Кроме того, 450 млн пойдёт на бесплатные лекарства для амбулаторных больных. Ещё одна статья расходов – выплаты детям войны. На них потребуется дополнительно 173 млн рублей. На спортивные мероприятия направят 170 млн.

Подробный репортаж с очередной сессии АКЗС читайте на amic.ru 25 мая.