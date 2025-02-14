В Алтайском крае осталась одна закрытая для движения трасса

Для проезда открыли дорогу Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай

14 февраля 2025, 11:25, ИА Амител

Фото: Julian Wirth / unsplash.com

В Алтайском крае осталась одна трасса, на которой действует ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В данный момент для проезда закрыта автодорога Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа на участке от Бийска до Соусканихи.

Сняли ограничение движения на трассе Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай на участке от Бийска до Карабинки.

На ранее перекрытых дорогах проезд доступен для всех видов транспорта.