В Алтайском крае остаются подтопленными 282 участка и 101 дом

Количество подтопленных территорий снижается, подчеркивают в МЧС

09 апреля 2024, 12:15, ИА Амител

Паводок в Алтайском крае / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае на текущий момент подтоплен 101 жилой дом и 282 приусадебных участка в 16 населенных пунктах.

Об этом сообщили в МЧС региона утром 9 апреля.

"В целом количество подтопленных территорий снижается, но ситуация по-прежнему остается на постоянном контроле", – подчеркивают в ведомстве.

Оперативные группы выдвинулись в райцентры Тальменка и Ельцовка для разведки обстановки на реках. Также оперативники работают в Баевском районе, где подтоплено 10 домов.