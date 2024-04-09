В Алтайском крае остаются подтопленными 282 участка и 101 дом
Количество подтопленных территорий снижается, подчеркивают в МЧС
09 апреля 2024, 12:15, ИА Амител
Паводок в Алтайском крае / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Алтайском крае на текущий момент подтоплен 101 жилой дом и 282 приусадебных участка в 16 населенных пунктах.
Об этом сообщили в МЧС региона утром 9 апреля.
"В целом количество подтопленных территорий снижается, но ситуация по-прежнему остается на постоянном контроле", – подчеркивают в ведомстве.
Оперативные группы выдвинулись в райцентры Тальменка и Ельцовка для разведки обстановки на реках. Также оперативники работают в Баевском районе, где подтоплено 10 домов.
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