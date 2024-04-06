В Алтайском крае остаются закрытыми семь участков дорог из-за паводка

Актуальным списком поделились в региональном Минтрансе

06 апреля 2024, 12:30, ИА Амител

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В Алтайском крае из-за паводка и активного таяния снега 6 апреля остаются закрытыми семь дорог, сообщили в Минтрансе региона.

Ограничения по-прежнему действуют на следующих участках:

Шарчино – Тюменцево – Рыбное в Тюменцевском районе между населенными пунктами Вознесенский и Шарчино;

Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород между Нижней Суеткой и Знаменкой в Суетском районе.

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области между Славгородом и Бурсолью в Славгородском районе;

Алейск – Безголосово – К-13 между Алейском и Безголосово;

Ключи – Петухи – Каип – Ащегуль – Назаровка – Михайловское между населенными пунктами Ащегуль и Каип;

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области между селами Бор-Форпост и Михайловское;

Поспелиха – Новичиха – Волчиха между Солоновкой Волчихинского района и границей с Новичихинским районом.

Ранее в ГИБДД Алтайского края сообщили о возобновлении проезда по трассе К-79 между селами Макарьевка и Ракиты.