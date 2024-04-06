В Алтайском крае остаются закрытыми семь участков дорог из-за паводка
Актуальным списком поделились в региональном Минтрансе
06 апреля 2024, 12:30, ИА Амител
Фото: Министерство транспорта Алтайского края
В Алтайском крае из-за паводка и активного таяния снега 6 апреля остаются закрытыми семь дорог, сообщили в Минтрансе региона.
Ограничения по-прежнему действуют на следующих участках:
- Шарчино – Тюменцево – Рыбное в Тюменцевском районе между населенными пунктами Вознесенский и Шарчино;
- Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород между Нижней Суеткой и Знаменкой в Суетском районе.
- Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области между Славгородом и Бурсолью в Славгородском районе;
- Алейск – Безголосово – К-13 между Алейском и Безголосово;
- Ключи – Петухи – Каип – Ащегуль – Назаровка – Михайловское между населенными пунктами Ащегуль и Каип;
- Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области между селами Бор-Форпост и Михайловское;
- Поспелиха – Новичиха – Волчиха между Солоновкой Волчихинского района и границей с Новичихинским районом.
Ранее в ГИБДД Алтайского края сообщили о возобновлении проезда по трассе К-79 между селами Макарьевка и Ракиты.
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