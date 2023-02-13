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В полиции рассказали подробности вооруженного конфликта в барнаульской многоэтажке

У 27-летнего жильца дома на улице Геблера изъяли травматический пистолет — он оказался зарегистрирован в установленном порядке

13 февраля 2023, 18:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В ГУ МВД России по Алтайскому краю прокомментировали информацию о вооружённом конфликте в одном из многоквартирных домов Барнаула на улице Геблера. В ведомстве сообщили, что 1 февраля в полицию поступило заявление от 52-летнего местного жильца – он рассказал, что в ходе словесного конфликта, 27-летний сосед ударил по лицу представителя правления товарищества собственников недвижимости и впоследствии угрожал предметом, похожим на пистолет.

На место происшествия прибыли сотрудники ППС, которые опросили очевидцев инцидента, назначили необходимые экспертизы и изъяли травматический пистолет, который был зарегистрирован в установленном порядке.

По факту насильственных действий собран административный материал по ст. 6.1.1 КоАП РФ ("Побои"). Проверка по факту происшествия продолжается, по её результатам примут соответствующее процессуальное решение.

Комментарии 5

  • Ну написали то: " вооруженное...", а на деле один баклан кулаками малость помахал и пушку травматическую показал... Хорошо, ума хватило не стрельнуть, а то бы сел... а так штрафом отделается
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Вот так свободно можно размахивать стволом на собрании жильцов? Или все же угрозы убийства, уголовное дело и принудительно освидетельствование психиатра?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • представителя правления товарищества собственников недвижимости ----- Чё за контора, кстати?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Чё за контора, кстати? ---- Из леса вышел?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Или все же угрозы убийства, --- Так он же просто похвастался, что у него есть игрушка такая, о же вроде никому не угрожал
    14 февраля, Гость   Ответить
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