В полиции рассказали подробности вооруженного конфликта в барнаульской многоэтажке

У 27-летнего жильца дома на улице Геблера изъяли травматический пистолет — он оказался зарегистрирован в установленном порядке

13 февраля 2023, 18:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В ГУ МВД России по Алтайскому краю прокомментировали информацию о вооружённом конфликте в одном из многоквартирных домов Барнаула на улице Геблера. В ведомстве сообщили, что 1 февраля в полицию поступило заявление от 52-летнего местного жильца – он рассказал, что в ходе словесного конфликта, 27-летний сосед ударил по лицу представителя правления товарищества собственников недвижимости и впоследствии угрожал предметом, похожим на пистолет.

На место происшествия прибыли сотрудники ППС, которые опросили очевидцев инцидента, назначили необходимые экспертизы и изъяли травматический пистолет, который был зарегистрирован в установленном порядке.

По факту насильственных действий собран административный материал по ст. 6.1.1 КоАП РФ ("Побои"). Проверка по факту происшествия продолжается, по её результатам примут соответствующее процессуальное решение.