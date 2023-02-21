НОВОСТИПроисшествия

Бастрыкин потребовал доложить о сожжении полуторагодовалой девочки в Алтайском крае

Ребёнка заживо сожгла родная мать

21 февраля 2023, 10:46, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах жестокого убийства ребёнка в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ведомства.

20 февраля в селе Урожайном Советского района женщина заживо сожгла полуторагодовалую дочь на глазах у восьмилетнего сына. По данным СМИ, мать таким образом хотела изгнать из девочки духов.

Сельчанку задержали и возбудили против неё уголовное дело по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью, ей грозит до 20 лет тюрьмы.  Сейчас следователи готовят ходатайство о заключении подозреваемой под стражу.

Сотрудники регионального управления СК также организовали проверку в отношении должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входил контроль за этой семьёй. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. представить доклад о комплексе проводимых следственных действий и всех обстоятельствах преступления", – говорится в сообщении.

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Детский омбудсмен на Алтае высказалась о жестоком убийстве девочки матерью

По её словам, в семье ещё двое детей, которых уже забрали под опеку государства
НОВОСТИПроисшествия

Комментарии 13

  • Человек работает, везде все видит и возбуждается.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Заодно и состоянии психиатрической мед помощи на контроль!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • У меня есть вопрос. А где был отец????!!!!!!ну или бабушки наконец-то!? Соседи? У женщины явно не всё дома, это правда, НО семья детей это только мать разве?!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • НО семья детей это только мать разве?! - а вы этого не знали? Родила - должна до 18 лет никуда не выходить с дитем из дома, воспитывать, обслуживать, и если что не так - то она и виновата. Ну не отец же, в самом деле. Он же не умеет, не знает, не хочет с ребенком заниматься. Это дело бабы. А если у бабы кукуха усвистела в ноль - ну судьба такая, что поделать.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • отца могло и не быть в помине. Бабушки? Могут умереть, жить в другом городе, не общаться с семьей. Соседи? Вы часто к соседям домой приходите, чтобы посмотреть живы ли у них дети? Я , например, своих соседей только в лифте вижу.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • отца могло и не быть в помине. Бабушки? Могут умереть, жить в другом городе, не общаться с семьей. Соседи? Вы часто к соседям домой приходите, чтобы посмотреть живы ли у них дети? Я , например, своих соседей только в лифте вижу. - и это все тоже. Удивляет другое - семья была на контроле, мать была ограничена в правах, как у нее ребенок-то оказался?..
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Родила - должна до 18 лет никуда не выходить с дитем из дома, воспитывать, обслуживать, и если что не так - то она и виновата---- однозначно. Ибо если ей и муж, и мать, и кто еще хотите, будут в один голос говорить - ну куда ты их рожаешь то!!! она ведь все равно родит! Потому что она так хочет!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Ибо если ей и муж... будут в один голос говорить - какое интересное кино получается. Муж детей не хочет, но при этом дети рождаются. От соседа, что ли? Не хочешь детей - предохраняйся, или сделай вазэктомию. Женщинам же так всегда говорят - думай, перед кем ноги раздвигаешь и предохраняйся, если не хочешь рожать. Но в обратную сторону это, получается, не работает? Мужчина не должен думать, куда он сует свой стручок, если не хочет детей, и предохраняться, если детей не хочет именно он, тоже не должен? Так-то в зачатии участвуют двое, но почему-то у одного всегда лапки.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Ибо если ей и муж - из вашего пламенного спича можно сделать несколько не очень приятных выводов. 1) До свадьбы вы словами через рот не удосужились оговорить с будущей женой, хотите ли вы вообще детей, и если да, то сколько. Хотя вообще-то эти вещи стоило бы обсудить до, а не после. 2) У вас не хватает ума или характера предохраняться, несмотря на "хотелки" жены, вы предпочитаете плыть по течению, чем не иметь нежеланных детей. 3) Своими детьми вы, судя по "жена должна" не занимаетесь. Ну чо, отличный вышел семейный портрет.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Сегодня в белом танце кружимся-а-а А завтра мы в роддоме тужимся-а-а
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Жесть!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • а мне кажется , что коммент со словами "Ибо если ей и муж" -- написала женщина. Причем одна из тех, кто считает, что мужчине нельзя доверить даже собственную задницу подтирать ( он либо стены вымажет, либо палец в задницу засунет и сломает). А уж уход за ребенком вообще ни-ни
    21 февраля, Гость   Ответить
  • В связи со случившимся надо уволить начальника следкома Алтайского края, за ненадлежащий контроль территории.
    21 февраля, Гость   Ответить
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