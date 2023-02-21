Бастрыкин потребовал доложить о сожжении полуторагодовалой девочки в Алтайском крае
Ребёнка заживо сожгла родная мать
21 февраля 2023, 10:46, ИА Амител
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах жестокого убийства ребёнка в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ведомства.
20 февраля в селе Урожайном Советского района женщина заживо сожгла полуторагодовалую дочь на глазах у восьмилетнего сына. По данным СМИ, мать таким образом хотела изгнать из девочки духов.
Сельчанку задержали и возбудили против неё уголовное дело по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас следователи готовят ходатайство о заключении подозреваемой под стражу.
Сотрудники регионального управления СК также организовали проверку в отношении должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входил контроль за этой семьёй. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. представить доклад о комплексе проводимых следственных действий и всех обстоятельствах преступления", – говорится в сообщении.
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