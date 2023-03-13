В Алтайском крае осудили виновных в убийстве 18-летней девушки. Ее зарубили и сожгли

Долгое время жительница Косихинского района считалась пропавшей, но правоохранители выяснили, что с ней случилось

13 марта 2023, 18:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае вынесли приговор по делу об убийстве 18-летней жительницы Косихинского района. Подробности случившегося рассказали в СК и прокуратуре.

Сельчанка пропала в сентябре 2021 года. Она воспитывала малолетнего сына и имела положительную характеристику, в связи с чем у правоохранителей появились подозрения на криминальный характер её исчезновения. Тело девушки не нашли.

Оказалось, что в сентябре 2021 года девушка повздорила с 43-летней матерью своего возлюбленного. Взрослая женщина в ходе ссоры ударила сельчанку топором по голове, после чего попросила своего сожителя замести следы преступления.

Мужчина завернул тело погибшей в ковёр, вывез, сжёг в печи для изготовления древесного угля, а останки утопил в реке.

В ходе следствия обвиняемые своей вины не признали, но доказательств у следствия было достаточно. Женщину приговорили к восьми годам и восьми месяцам колонии общего режима, а её сожителя за укрывательство – к году и восьми месяцам колонии.