В Алтайском крае отец и двое детей едва не погибли при пожаре в частном доме
Возгорание случилось рано утром 15 июля в селе Леньки
15 июля 2024, 11:27, ИА Амител
Последствия пожара / Фото: МЧС Алтайского края
В селе Леньки Благовещенского района при пожаре в частном доме едва не погибли отец и двое маленьких детей, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось рано утром 15 июля.
"Отец, проснувшись, почувствовал дым и быстро вынес детей на свежий воздух, вызвал пожарных", – рассказали в ведомстве.
Прибывшие огнеборцы потушили огонь на площади около 30 "квадратов".
Отмечается также, что дети надышались дымом, им понадобилась помощь.
Что стало причиной возгорания, не уточняется.
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