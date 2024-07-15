В Алтайском крае отец и двое детей едва не погибли при пожаре в частном доме

Возгорание случилось рано утром 15 июля в селе Леньки

15 июля 2024, 11:27, ИА Амител

Последствия пожара / Фото: МЧС Алтайского края

В селе Леньки Благовещенского района при пожаре в частном доме едва не погибли отец и двое маленьких детей, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось рано утром 15 июля.

"Отец, проснувшись, почувствовал дым и быстро вынес детей на свежий воздух, вызвал пожарных", – рассказали в ведомстве.

Прибывшие огнеборцы потушили огонь на площади около 30 "квадратов".

Отмечается также, что дети надышались дымом, им понадобилась помощь.

Что стало причиной возгорания, не уточняется.