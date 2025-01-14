В Алтайском крае откроют еще одну ледовую переправу

Тем самым в регионе будет действовать шесть дорог через замерзшие водоемы

14 января 2025, 15:32, ИА Амител

Река Обь на Алтае зимой / Фото: amic.ru

В Быстроистокском районе Алтайского края 14 января в 16:00 заработает ледовая переправа, сообщили в МЧС региона.

Тем самым на Алтае будет действовать шесть таких дорог:

Быстроистокский район: Быстрый Исток – Акутиха (грузоподъемность до 3 тонн);

Шелаболихинский: Новообинцево – правый берег реки Оби (до 10 тонн);

Шелаболихинский: Шелаболиха – Иня (до 4 тонн);

Усть-Пристанский: Усть-Пристань – Чеканиха (до 7 тонн);

Каменский район: Камень-на-Оби – Островная (до 3 тонн);

Усть-Пристанский: Вяткино – Клепиково (до 5 тонн).

Спасатели призывают ездить только по этим переправам, так как они прошли освидетельствование и безопасны.