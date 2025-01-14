В Алтайском крае откроют еще одну ледовую переправу
Тем самым в регионе будет действовать шесть дорог через замерзшие водоемы
14 января 2025, 15:32, ИА Амител
Река Обь на Алтае зимой / Фото: amic.ru
В Быстроистокском районе Алтайского края 14 января в 16:00 заработает ледовая переправа, сообщили в МЧС региона.
Тем самым на Алтае будет действовать шесть таких дорог:
- Быстроистокский район: Быстрый Исток – Акутиха (грузоподъемность до 3 тонн);
- Шелаболихинский: Новообинцево – правый берег реки Оби (до 10 тонн);
- Шелаболихинский: Шелаболиха – Иня (до 4 тонн);
- Усть-Пристанский: Усть-Пристань – Чеканиха (до 7 тонн);
- Каменский район: Камень-на-Оби – Островная (до 3 тонн);
- Усть-Пристанский: Вяткино – Клепиково (до 5 тонн).
Спасатели призывают ездить только по этим переправам, так как они прошли освидетельствование и безопасны.
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