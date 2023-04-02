В Алтайском крае открыли для проезда дорогу, которую закрывали из-за паводка

Закрытым остаётся движение по трассе Алейск – Безголосово – К-13

02 апреля 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Новичихинском районе Алтайского края открыли для проезда трассу Новичиха – Поломошное – Лобаниха – Клепечих, сообщили в региональном Минтрансе.

Ранее эту дорогу перекрывали за селом Поломошное в связи с размывом земляного полотна и дорожного покрытия – сейчас оно восстановлено.

В то же время в крае остаётся закрытым движение по дороге Алейск – Безголосово – К-13.