В Алтайском крае открыли для проезда дорогу, которую закрывали из-за паводка
Закрытым остаётся движение по трассе Алейск – Безголосово – К-13
02 апреля 2023, 07:15, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Новичихинском районе Алтайского края открыли для проезда трассу Новичиха – Поломошное – Лобаниха – Клепечих, сообщили в региональном Минтрансе.
Ранее эту дорогу перекрывали за селом Поломошное в связи с размывом земляного полотна и дорожного покрытия – сейчас оно восстановлено.
В то же время в крае остаётся закрытым движение по дороге Алейск – Безголосово – К-13.
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