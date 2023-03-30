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Большегрузам на месяц ограничат движение по всему Алтаю, кроме моста через Обь

Весной трассы закрываются на "просушку" для сохранности дорожного полотна

30 марта 2023, 12:42, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае с 10 апреля по 9 мая на дорогах введут ограничения для большегрузов, сообщает региональный Минтранс. Запрет коснётся транспорта с нагрузкой на ось более шести тонн.

"В этом году было принято решение не включать автодорогу по Новому мосту через реку Обь в перечень для ограничений", – подчеркнули в ведомстве.

Как пояснили в министерстве, весной трассы закрываются на "просушку" для сохранности дорожного полотна, поскольку из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность.

Напомним, в Барнауле тоже временно ограничат движение большегрузов, но с 1 по 30 апреля.

Запрет на проезд не будет распространятся на:

  • международные перевозки грузов;
  • пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
  • перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива, удобрений, почтовых грузов, бытовых отходов;
  • перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
  • специализированную технику, используемую для осуществления дорожной деятельности;
  • транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
  • специализированную технику, выполняющую работы по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства;
  • транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Комментарии 3

  • А мостовая весовая это уже Барнаул ? Тогда получается закрыли так закрыли с 1 Апреля по 10 мая!
    30 марта, Гость   Ответить
  • "В этом году было принято решение не включать автодорогу по Новому мосту через реку Обь" А как на нее попадать если по другим дорогам нельзя? Или приехала фура с Новосиба - извольте за мостом разгрузиться?
    30 марта, Гость   Ответить
  • перечислили всё то что можно возить, а что тогда нельзя, весь список пожалуйста)))
    30 марта, Гость   Ответить
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