Большегрузам на месяц ограничат движение по всему Алтаю, кроме моста через Обь

Весной трассы закрываются на "просушку" для сохранности дорожного полотна

30 марта 2023, 12:42, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае с 10 апреля по 9 мая на дорогах введут ограничения для большегрузов, сообщает региональный Минтранс. Запрет коснётся транспорта с нагрузкой на ось более шести тонн.

"В этом году было принято решение не включать автодорогу по Новому мосту через реку Обь в перечень для ограничений", – подчеркнули в ведомстве.

Как пояснили в министерстве, весной трассы закрываются на "просушку" для сохранности дорожного полотна, поскольку из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность.

Напомним, в Барнауле тоже временно ограничат движение большегрузов, но с 1 по 30 апреля.

Запрет на проезд не будет распространятся на: