Большегрузам на месяц ограничат движение по всему Алтаю, кроме моста через Обь
Весной трассы закрываются на "просушку" для сохранности дорожного полотна
30 марта 2023, 12:42, ИА Амител
В Алтайском крае с 10 апреля по 9 мая на дорогах введут ограничения для большегрузов, сообщает региональный Минтранс. Запрет коснётся транспорта с нагрузкой на ось более шести тонн.
"В этом году было принято решение не включать автодорогу по Новому мосту через реку Обь в перечень для ограничений", – подчеркнули в ведомстве.
Как пояснили в министерстве, весной трассы закрываются на "просушку" для сохранности дорожного полотна, поскольку из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность.
Напомним, в Барнауле тоже временно ограничат движение большегрузов, но с 1 по 30 апреля.
Запрет на проезд не будет распространятся на:
- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива, удобрений, почтовых грузов, бытовых отходов;
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- специализированную технику, используемую для осуществления дорожной деятельности;
- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- специализированную технику, выполняющую работы по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
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